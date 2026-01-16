Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

MTV Band kể câu chuyện gia đình trong "Đã Có Cha Rồi" cùng nữ nghệ sĩ ảo Ann

Lan Anh

HHTO - Mới đây, MV Đã Có Cha Rồi chính thức ra mắt, thu hút sự chú ý khi là dự án kết hợp giữa ban nhạc MTV và nghệ sĩ ảo Ann.

Ngày 15/1/2026, buổi pre-listening party giới thiệu MV Đã Có Cha Rồi đã diễn ra với sự tham dự của đông đảo nghệ sĩ như Phan Đinh Tùng, Tiến Đạt, Phạm Anh Khoa, Karik, OnlyC, Võ Hạ Trâm, Nguyễn Phi Hùng... Việc một sản phẩm âm nhạc có sự kết hợp giữa ban nhạc gạo cội MTV và nghệ sĩ ảo Ann khiến Đã Có Cha Rồi nhanh chóng nhận được sự chú ý từ khán giả và giới chuyên môn.

4275f6b3101e9f40c60f.jpg
ca6319f0ff5d7003294c.jpg
Không gian buổi pre-listening vừa qua.

Tại sự kiện, Đã Có Cha Rồi lần đầu được công chiếu trước công chúng, mang đến một bản pop-ballad đậm tinh thần tích cực và chữa lành, xoay quanh mối quan hệ cha - con. Không chọn cách đẩy cảm xúc lên cao trào hay khai thác bi kịch, bài hát nhẹ nhàng kể lại câu chuyện về người cha luôn hiện diện âm thầm, bền bỉ trong suốt hành trình con lớn lên. Chính sự giản dị ấy giúp Đã Có Cha Rồi dễ chạm đến nhiều thế hệ: Người trẻ nhìn thấy mình trong vai đứa con, còn những khán giả trưởng thành lại tìm thấy sự đồng cảm từ trải nghiệm làm cha.

59b9ca1e2cb3a3edfaa2.jpg
Sản phẩm khai thác tình cảm gia đình.

MV mở ra không gian cảm xúc bằng một câu chuyện mang màu sắc giả tưởng, đậm chất điện ảnh. Hình ảnh hai cha con trên chuyến xe đi qua đường hầm trở thành điểm khởi đầu cho toàn bộ mạch kể. Sự xuất hiện của MTV và Ann ở cuối đường hầm được đặt để như những “thực thể” gắn với dòng chảy thời gian, mở ra khả năng quay ngược để thay đổi số phận. Đây không chỉ là cao trào của câu chuyện, mà còn là ẩn dụ cho mong muốn rất đời: Giá như có thể quay lại để bảo vệ, để sửa sai và yêu thương trọn vẹn hơn.

f9c85557b3fa3ca465eb.jpg
MV không xây dựng cao trào kịch tính, nhưng vẫn đủ sức níu người xem nhờ những thước phim mang màu sắc điện ảnh, chậm rãi mà giàu cảm xúc.

Đặc biệt, toàn bộ MV được thực hiện trong studio và xử lý bằng kỹ xảo, cho phép ekip kiểm soát chặt chẽ không gian hình ảnh, đảm bảo sự liền mạch giữa nghệ sĩ thật và nghệ sĩ ảo. Dưới sự phối hợp của đạo diễn Bobo Đặng và D.O.P Ly Yong Yi, các yếu tố ánh sáng, bố cục và chuyển động máy được thiết kế để Ann khi xuất hiện vẫn giữ được cảm giác tự nhiên, cùng “tồn tại” trong một thế giới hình ảnh thống nhất với MTV.

2.png
Những công nghệ hiện đại được đưa vào để phục vụ trong quá trình MV "thành hình".

Sự đồng hành giữa MTV và Ann chính là điểm thú vị của sản phẩm lần này. MTV là một trong số ít boyband Việt vẫn duy trì hoạt động bền bỉ nhiều năm qua, được ghi nhận bởi thực lực âm nhạc và dấu ấn cảm xúc hơn là chạy theo trào lưu. Với ba thành viên Thiên Vương, Lê Minh và Anh Tuấn, việc góp mặt trong dự án lần này không xuất phát từ sự tò mò trước mô hình nghệ sĩ ảo, mà đến từ chính sức nặng của ca khúc - một bài hát mang tinh thần gia đình, sự kết nối và rất “đúng chất” MTV.

3.png

Về phía Ann, nữ nghệ sĩ ảo cho thấy sự trưởng thành rõ rệt trong âm nhạc sau gần hai năm vắng bóng. Nếu ở thời điểm debut vào tháng 3/2023 với MV Làm Sao Nói Thương Anh, Ann từng nhận về không ít ý kiến trái chiều cả về ngoại hình lẫn giọng hát, thì ở thời điểm hiện tại, hình ảnh và âm nhạc của cô đã được trau chuốt hơn đáng kể.

e76525d3c37e4c20156f.jpg
Việc Ann đứng cạnh MTV là minh chứng cho khả năng đồng điệu về tinh thần, thay vì chỉ dựa vào yếu tố công nghệ.

Trong bối cảnh ngày càng nhiều sản phẩm âm nhạc ứng dụng AI, Ann và MTV không chỉ giới thiệu một sản phẩm mới, mà còn gợi mở câu hỏi lớn hơn về cách âm nhạc Việt bước vào kỷ nguyên công nghệ mà vẫn giữ được chiều sâu.

image-34.jpg
Lan Anh
#MV #Đã Có Cha Rồi #MTV #Nghệ sĩ ảo #Ann

Xem thêm

Cùng chuyên mục