V-Biz có thêm một “Hoàng tử bé” đáng yêu hết chỗ nói, ai nhìn cũng muốn cưng

Trí Anh - Ảnh: FBNV

HHTO - Ngay khi vợ chồng Nhã Phương, Trường Giang để lộ ảnh chụp rõ mặt bé Hope thì netizen đều tấm tắc khen cậu bé đáng yêu như “Hoàng tử bé”, hứa hẹn sẽ là mỹ nam trong tương lai.

hope-11.jpg
hope-10.jpg

Lâu nay, Nhã Phương và Trường Giang thường giấu kín diện mạo hai con vì muốn các bé lớn lên bình yên, không bị chú ý. Mới đây, khi thực hiện bộ ảnh gia đình chào đón em bé thứ 3 chuẩn bị chào đời thì hai vợ chồng mới hé lộ rõ gương mặt con gái Destiny và con trai Hope.

hope-7.jpg

Trước đây, Nhã Phương và Trường Giang thường đăng ảnh chụp sau lưng hoặc chụp nghiêng Hope đã khiến netizen xuýt xoa trước mái tóc xoăn mềm mại đáng yêu của cậu bé. Và bây giờ, mọi người càng tan chảy vì Hope có gương mặt bầu bĩnh, lanh lợi, càng ngắm càng cưng.

hope-9.jpg

Hope được khen có đôi mắt to tròn giống bố và khuôn miệng duyên dáng giống hệt mẹ. Cậu bé rất tươi tắn rạng rỡ khi chơi đùa cùng với bố, càng khiến netizen tấm tắc khen ngợi Hope sẽ là mỹ nam trong tương lai. Dưới bài đăng của Nhã Phương, mọi người không tiếc lời khen dành cho vẻ kháu khỉnh thông minh của cậu bé.

hope-6.jpg

Trước đây, Nhã Phương từng nhiều lần gọi con trai là “Mười Khó mini” cho thấy Hope rất giống bố. Quả thực Hope đã lấy được hết nét đẹp của bố và mẹ, nên vừa mới lộ ảnh rõ mặt đã trở thành nhóc tì quyền lực mới trong V-Biz.

hope-8.jpg

Hai vợ chồng Trường Giang, Nhã Phương vẫn giấu kín tên thật của Hope. Nhiều cư dân mạng đoán cậu bé tên Minh Hiếu hoặc Hiếu Minh, vì Trường Giang từng muốn con trai có tên giống HIEUTHUHAI (Trần Minh Hiếu).

hope-4.jpg

Còn tên ở nhà Hope xuất phát từ việc Trường Giang rất yêu thích J-Hope nhóm BTS. Nam danh hài hy vọng con trai cũng sẽ có được tài năng bẩm sinh, tính cách nỗ lực chăm chỉ, cuộc sống thành công như J-Hope.

qc-4358.jpg
