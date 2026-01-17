Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

Con Kể Ba Nghe: Cuối cùng Kiều Minh Tuấn cũng có phân đoạn diễn xuất để đời

Hoài Nam - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Vẫn được xem là diễn viên thực lực của phim Việt, nhưng phải đến phân đoạn dài 4 phút trong Con Kể Ba Nghe thì Kiều Minh Tuấn mới chứng tỏ được diễn xuất đáng nể của mình.

Con Kể Ba Nghe, bộ phim đầu tay của đạo diễn Đỗ Quốc Trung đã ngay lập tức trở thành điểm sáng của điện ảnh Việt đầu năm 2026 và đang dẫn đầu bảng xếp hạng phòng vé. Từ câu chuyện tình cha con, phim đã chạm đến nhiều vấn đề như khoảng cách khó nói trong gia đình, tâm lý ẩm ương tuổi mới lớn khiến cho cha không hiểu con, con ngày càng xa cách với cha.

con-ke-7.jpg
Phim là hành trình kết nối của hai cha con.

Trong số những cảnh phim ám ảnh và để lại dư âm mạnh mẽ nhất của Con Kể Ba Nghe, phân đoạn khoảng 4 phút ông Thái (Kiều Minh Tuấn) hoảng loạn, đau đớn đối đầu trực diện với con trai đã trở thành điểm nhấn đặc biệt. Khi biết Minh (Hạo Khang) rơi vào trạng thái tâm lý bất ổn, có dấu hiệu muốn từ bỏ cuộc sống, ông Thái gần như điên loạn, không ngừng gào thét. Người cha đã dành cả đời để lao động, mong con được đủ đầy vật chất nhưng lại không nhận ra rằng sự bận rộn và im lặng của mình lại tạo ra một đứt gãy ngày càng lớn giữa hai cha con.

Trong cơn hoảng loạn, ông Thái lao vào cạo đầu con như một cách trút giận. Chứng kiến con trai bật khóc, ông Thái tiếp tục bắt Minh phải mạnh mẽ, không được yếu đuối. Nhưng chính sự áp đặt ấy lại vô tình trở thành vết thương sâu trong tâm hồn Minh, khiến cậu cảm thấy bị bỏ rơi, không được lắng nghe, không được thấu hiểu.

con-ke-8.jpg
Ông Minh vẫn cắt tóc cho con từ nhỏ tới lớn, đâu có ngờ đây lại là nguồn cơn của mâu thuẫn.

Trong cơn bùng nổ, ông Thái lấy tông đơ tự cắt tóc của mình, động tác nhanh, mạnh, dứt khoát như một cách trừng phạt bản thân. Phân đoạn này được đánh giá là một trong những cảnh phim để đời của Kiều Minh Tuấn. Nam diễn viên đã thể hiện trọn vẹn sự giằng xé nội tâm: Vừa giận dữ, vừa bất lực, vừa bi thương đến mức hạ mình, làm đau mình. Từng ánh mắt, từng động tác đều toát lên sự nặng trĩu, khiến khán giả cảm nhận rõ nỗi đau của một người cha đang mất dần kết nối với con trai.

qc-4358.jpg
Hoài Nam - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Kiều Minh Tuấn #Con Kể Ba Nghe #Hạo Khang #phim gia đình #phim Con kể ba nghe

Xem thêm

Cùng chuyên mục