Concert THE ROSE: Một chương trọn vẹn trong hành trình âm nhạc của Hà Anh Tuấn

Trong đêm nhạc THE ROSE, Hà Anh Tuấn đã chia sẻ về mong muốn đưa Sketch A Rose trở về nơi khởi sinh: “Khi Tuấn thực hiện giấc mơ của mình với hành trình âm nhạc Sketch A Rose, gần nhất là Tuấn đứng trên sân khấu của Dolby Theatre, và quý vị biết gì không? Ngay giây phút thăng hoa nhất trên sân khấu lịch sử ấy, Tuấn muốn về với Đà Lạt. Vì Tuấn biết nơi đây sẽ có rất nhiều người chờ đợi âm nhạc của mình.”

Hoa hồng xuất hiện ở nhiều vị trí trên sân khấu, phản ánh tinh thần cốt lõi của THE ROSE: Không tồn tại một đóa hồng ở trung tâm. Mỗi điểm nhìn của khán giả đều là một cuộc đối thoại riêng tư, nơi mỗi cá nhân tự đối diện với đóa hồng nội tại của chính mình.

THE ROSE gây ấn tượng với thiết kế sân khấu xoay 360 độ.

Đêm nhạc chiêu đãi khán giả bằng một setlist đa dạng về phong cách đến từ các thế hệ nghệ sĩ khác nhau, tập hợp nhiều trạng thái cảm xúc cùng tồn tại trong một dòng chảy duy nhất. Tháng mấy em nhớ anh & Hoa hồng là lời chào lãng mạn mà Hà Anh Tuấn gửi đến khán giả. Với Phố mùa đông, Thành phố sương và chuỗi song ca cùng Vũ., Hà Anh Tuấn kết hợp cùng các thế hệ sáng tác mới, chứng minh khả năng đối thoại âm nhạc tinh tế.

Nửa sau concert là màn trình diễn đầy tự sự, sâu lắng của Vũ Cát Tường với Em, Vết mưa, Từng là... Sự xuất hiện của Nguyễn Hùng và Hương Tràm cũng mang đến nhiều điều bất ngờ cho đêm diễn. Nguyễn Hùng thể hiện Phép Màu và Còn Gì Đẹp Hơn - ca khúc được Hà Anh Tuấn xem là bài hát hay nhất của năm vừa qua đóng vai trò như một mảnh ghép thanh xuân trong trẻo.

Với Em Gái Mưa hay Cho Anh Gần Em Thêm Chút Nữa, Hương Tràm mang đến một trường năng lượng mạnh, đẩy cường độ sân khấu lên cao, trở thành một mảng màu cần thiết trong tổng thể setlist.

Tại concert THE ROSE, khán giả lần đầu tiên được thưởng thức bản trình diễn live ca khúc Một Năm Qua, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng, qua giọng hát của Hà Anh Tuấn trên sân khấu “hoa hồng”. Ca khúc tiếp tục được mở rộng về mặt cảm xúc, kết nối mạch kể chuyện của MV với trải nghiệm âm nhạc trực tiếp tại Đà Lạt. Ở cuối chương trình, âm nhạc của Phạm Toàn Thắng vang lên vẹn tròn với chuỗi ca khúc: Tháng tư là lời nói dối của em, Lạc, Cứ Thế, Chuyện của mùa Đông.

Bên cạnh đó, Hà Anh Tuấn quyết định trích 1 tỷ đồng từ doanh thu đêm nhạc THE ROSE, như một sự chung tay cùng khán giả, nhằm hỗ trợ các chuyến xe đưa bệnh nhân tại Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM về quê đón Tết.