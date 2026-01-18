Báu Vật Trời Cho: Phương Anh Đào bị truy đuổi, Tuấn Trần làm ba bất đắc dĩ

Mở đầu trailer là khung cảnh hội làng Yên Hòa đông đúc, náo nhiệt. Ngọc (Phương Anh Đào) và bé Tô (Mì Gói) đứng giữa dòng người xem một cuộc thi. Trên sân đấu, Hồng (Tuấn Trần) và Tiền (Võ Tấn Phát) cùng nhau tranh tài với Thành (Hưng Nguyễn) trong những trò chơi quen thuộc của miền biển.

Tuy nhiên, sự yên vui nhanh chóng bị phá vỡ: Bé Tô bất ngờ gọi Hồng là ba ngay trước mặt ông Vinh (nghệ sĩ Trung Dân) và Bích (Thư Đan). Ngọc và Hồng vội vã phủ nhận, lời qua tiếng lại đầy lúng túng và căng thẳng. Tiền lại buông một câu khẳng định đầy ẩn ý: “Không chạy đi đâu được”.

Trailer tiếp tục dẫn dắt khán giả đến ủy ban xã, nơi ông Vinh xuất hiện với thái độ đầy phấn khởi. Ông thẳng tay xé bỏ tờ di chúc, tuyên bố sẽ không hiến tài sản cho từ thiện mà để lại toàn bộ cho cháu nội đích tôn. Khối tài sản của ông Vinh trở thành nguồn cơn cho những toan tính âm thầm phía sau vẻ ngoài yên bình của gia đình.

Nhìn thấy nguy cơ khi tài sản gia đình có khả năng rơi vào tay Ngọc và bé Tô. Bích lên kế hoạch cùng Hồng với mong muốn giữ lại gia sản cho người nhà. Hồng không tin mình là ba của Tô, sự hoang mang dần chuyển thành tức giận. Anh tìm gặp Tiền để chất vấn. Cuộc nói chuyện biến thành một cuộc ẩu đả ngay tại chuồng dê. Hình ảnh Tiền bật khóc sau những cú đấm cùng câu thoại nhắc đến tiền bạc và sự sắp đặt của ông Vinh mở ra nghi vấn lớn về mối quan hệ chồng chéo giữa ba người đàn ông.

Bích nhận ra rằng người giám hộ có quyền quản lý tài sản cho đến khi đứa trẻ đủ 18 tuổi. Từ đó, cô gợi ý anh trai nên giả làm ba của Tô. Từ đó, Hồng đưa Tô đi chơi, chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ. Mối quan hệ giữa hai người dần trở nên gần gũi hơn, dù xuất phát từ một kế hoạch nhiều toan tính.

Trailer sau đó chuyển sang một mạch tối hơn khi quá khứ của Ngọc dần bị lật mở. Vết thương ở vùng bụng khiến cô sống trong nỗi lo âu thường trực. Một giọng nói đàn ông vang lên, đặt câu hỏi về sự trong sạch và cuộc sống mà Ngọc đã cố dựng lên.

Nỗi lo của Ngọc lên đến đỉnh điểm trong cuộc gặp với ông Thiên (Quách Ngọc Ngoan) dưới sự giám sát của Long (Khương Lê). Ông Thiên lộ diện là một trùm xã hội đen tàn nhẫn. Lời đe dọa của ông như một bản án treo lơ lửng trên số phận những người liên quan. Ngay sau đó là loạt hình ảnh các cuộc họp kín và những hoạt động truy lùng của băng nhóm giang hồ.

Cao trào của trailer diễn ra trên bãi biển Yên Hòa. Người dân hoảng loạn chạy trốn trước sự truy đuổi của cả băng nhóm. Ngọc bật khóc bên cạnh Long trong cơn tuyệt vọng. Thành và những người dân làng nỗ lực chống trả, tạo nên những cảnh đối đầu quyết liệt. Trên biển, Hồng điều khiển ca nô rượt đuổi chiếc tàu chở Ngọc và tàu ông Thiên. Cuộc giằng co trở nên nghẹt thở khi Hồng bị bắn trúng vai, đẩy câu chuyện lên đỉnh điểm nguy hiểm và cảm xúc.

Trailer khép lại bằng một câu hỏi lớn về giá trị của cuộc sống. Giữa tình yêu, gia đình, sự sống còn và những âm mưu chồng chéo, đâu mới là điều đáng giữ nhất. Hình ảnh Ngọc đẩy bé Tô xuống biển kèm lời nói đầy xót xa rằng cô thương con khiến người xem tò mò.