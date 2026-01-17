Tóc Tiên - Touliver đã "bỏ túi" những tài sản giá trị nào sau 10 năm đồng hành?

HHTO - "Cặp bài trùng" Tóc Tiên - Touliver từ khi hợp tác trong âm nhạc đã tạo ra nhiều bản hit triệu view, vậy trong cuộc sống đời thường có những "tệp đính kèm" nào?

Chiều 17/1, ca sĩ Tóc Tiên xác nhận cô và nhà sản xuất âm nhạc Touliver đã chính thức khép lại hành trình hôn nhân sau nhiều năm gắn bó. Trước thông tin này, chặng đường đồng hành của Tóc Tiên - Touliver trong âm nhạc vẫn được nhìn nhận như một trong những "cặp bài trùng" có dấu ấn V-Pop đương đại rõ nét, với loạt sản phẩm thành công, góp phần định hình phong cách và giai đoạn thăng hoa trong sự nghiệp của cả hai.

Kho tàng âm nhạc - giải thưởng đồ sộ

Năm 2015, tại chương trình The Remix, khán giả chứng kiến những bản phối "đỉnh nóc" từ dàn nghệ sĩ tham gia. Trong đó, màn bắt tay của bộ ba Tóc Tiên - Touliver - Long Halo chiếm trọn spotlight với sân khấu Ngày Mai. Đây là tiết mục được khán giả đánh giá là một trong những "cú nổ lớn" đưa Tóc Tiên đến gần hơn với đông đảo khán giả Việt, tên tuổi của Touliver cũng đi lên "như diều gặp gió".

Dù không giành chiến thắng chung cuộc, màn hợp tác đầu tiên của Tóc Tiên và Touliver đã được ghi nhận với chiếc cúp giải Đồng. Trong đó, ca khúc Ngày Mai đạt được nhiều thành tích nổi bật: Lọt vào đề cử Ca khúc của năm tại giải thưởng Làn Sóng Xanh 2015, đạt giải ở hạng mục Video ca nhạc được cover nhiều nhất (POPS Award), Top ca khúc hit năm 2015 (Vietnam Top Hits), Ca khúc Dance/Electronic được yêu thích (Zing Music Awards).

Sau đó, nữ ca sĩ cùng Touliver chính thức cho ra mắt ca khúc Vũ Điệu Cồng Chiêng, tạo trào lưu cover thời điểm đó. Cả hai nhanh chóng trở thành "cặp bài trùng", ra mắt các ca khúc triệu view như Có Ai Thương Em Như Anh (2018), Ngày Tận Thế (2020), Nơi Em Là Bình Yên (2020), Một Cọng Tóc Mai (2022), 906090 (2022).

Bên cạnh sở hữu lượt xem "khủng", Có Ai Thương Em Như Anh thắng giải Top 10 ca khúc được yêu thích tại Làn Sóng Xanh 2018, Bài hát của năm (Giải thưởng Âm Nhạc Cống Hiến 2019), lọt đề cử Video âm nhạc của năm (Giải Cống Hiến).

Hai căn biệt thự tiền tỉ

Kể từ khi về chung nhà, vợ chồng Tóc Tiên cùng nhau sở hữu hai căn biệt thự sang trọng. Đầu tiên là căn biệt thự "tân hôn" tại Đà Lạt, ước tính giá trị khoảng 10 tỉ đồng.

Tóc Tiên và Touliver còn sở hữu căn biệt thự trị giá hàng chục tỉ đồng tại khu Thảo Điền, TP.HCM. Ngôi nhà rộng khoảng 270m² với 3 tầng chính và 1 tầng hầm, được thiết kế theo phong cách hiện đại nhưng tối giản. Căn biệt thự được bố trí đầy đủ tiện nghi, có phòng cách, phòng ngủ, phòng ăn, nơi làm việc, phòng tập thể hình, hồ bơi, không gian thư giãn ngoài trời.

Ngoài ra, sống cùng vợ chồng Tóc Tiên còn có ba "hoàng thượng" là Bánh Mì, Pate và Bơ. Ba chú mèo thường được Tóc Tiên và Touliver cho "lên sóng" với nhiều kiểu nội dung hài hước, khi thì Tóc Tiên dỗi "boss" vì bỏ rơi "sen", khi thì được Touliver khen "dưỡng thê".

Hội bạn thân tổ đội SpaceSpeakers

Touliver - người thành lập tổ đội SpaceSpeakers, hoạt động cùng Rhymastic, SlimV, Binz, Kiên Ứng, SOOBIN… trở thành cầu nối để các nam nghệ sĩ hợp tác cùng Tóc Tiên trong một số sản phẩm âm nhạc. Song song đó, mối quan hệ giữa Tóc Tiên và "nóc nhà" của anh em nhà SpaceSpeakers cũng thân thiết. Nữ ca sĩ có hội bạn thân cùng Thanh Huyền (vợ Rhymastic), từng gây chú ý với khoảnh khắc bế bé Ma Bư lúc còn nhỏ, thưởng xuyên mua quà tặng cậu bé.

Tóc Tiên cũng thân thiết với Vũ Ngọc Anh - bà xã Cường Seven. Khi cùng tham gia Chị Đẹp Đạp Gió, Tóc Tiên - Vũ Ngọc Anh - Đồng Ánh Quỳnh cùng mang đến sân khấu Chân Ái bùng nổ mạng xã hội với màn uốn dẻo, đu dây. Ngoài ra, Châu Bùi - bạn gái rapper Binz cũng thường xuyên gặp gỡ đàn chị, tương tác giao lưu tại một số sự kiện.