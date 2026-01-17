Hiếm khi nhắc đến đối phương, Tóc Tiên - Touliver nghĩ thế nào về nhau suốt 10 năm?

HHTO - Trước khi chính thức kết thúc, chuyện tình yêu kéo dài hơn một thập kỷ của Tóc Tiên - Touliver từng được nhiều khán giả ngưỡng mộ.

Mới đây, Tóc Tiên - Touliver gây chú ý khi chính thức xác nhận đã kết thúc mối quan hệ vợ chồng, khép lại 10 năm yêu và cưới. Bên cạnh sự đồng điệu trong âm nhạc, Tóc Tiên - Touliver còn được khán giả mến mộ bởi cách cả hai chia sẻ về người kia trong suốt một thập kỷ qua.

Từ cộng sự âm nhạc luôn hiểu và tôn trọng nhau

Trước khi chính thức công khai mối quan hệ tình cảm, Tóc Tiên - Touliver đã là những cộng sự ăn ý khi tham gia The Remix - Hoà Âm Ánh Sáng 2025. Thời gian đầu gặp gỡ Touliver, Tóc Tiên từng cho biết có nhiều bỡ ngỡ vì cả hai chưa quen biết nhau trước đó, cũng không ngại nhận xét đối phương rất… "dị". Trong khi đó, Touliver nhận xét về cộng sự của mình là một cô gái nghị lực, có niềm đam mê rất lớn và là nguồn cảm hứng mới trong âm nhạc của anh.

Trải qua một thời gian hợp tác, vượt qua từng thử thách trong cuộc thi, Tóc Tiên - Touliver ngày càng thân thiết và có nhiều thay đổi. Hậu chương trình The Remix, Touliver chia sẻ từng cảm thấy sự kết hợp giữa cả hai "không thể tưởng tượng nổi", cho biết gu âm nhạc của mình "nhẹ hẳn đi" sau khi quen biết Tóc Tiên. Nữ ca sĩ cũng không ngại thừa nhận được Touliver "mở ra chân trời mới và hiểu hơn về EDM" - dòng nhạc đã tạo nên "thương hiệu" của Tóc Tiên cho đến hiện tại.

Sau khi cả hai chính thức về chung nhà, Tóc Tiên gây bất ngờ khi cho biết Touliver không chỉ làm nhạc cho riêng vợ. Theo lời giọng ca Đậm Đà, cô từng bị chồng thẳng thừng từ chối không ít lần. Nữ ca sĩ cũng quan niệm "bụt nhà không thiêng" khi không dễ để "đặt hàng" sản phẩm âm nhạc từ chồng, vì thế luôn tìm kiếm và sẵn sàng kết hợp với những cộng sự mới như Mew Amazing, Hứa Kim Tuyền. Dựa trên phương châm luôn tôn trọng nhau trong công việc lẫn cuộc sống, sự nghiệp âm nhạc của cả hai đều có những dấu ấn, màu sắc riêng.

Đến điểm tựa tinh thần khiến mỗi người thấy an tâm

Trong một phỏng vấn từ năm 2022, Tóc Tiên hóm hỉnh cho biết cô có cuộc sống hôn nhân viên mãn vì đã "xả giận" trong khoảng thời gian hẹn hò. "Khi về sống với nhau, mình an tâm về hậu phương, tâm lý thoải mái hơn rất nhiều, vì đã hết chuyện để gây lộn" - Tóc Tiên bật mí.

Khi sống chung, Tóc Tiên và Touliver xây dựng gia đình với phương châm tôn trọng đối phương về thời gian, không gian, công việc: "Đối với tôi, hạnh phúc lớn nhất là có một người đồng hành, luôn ủng hộ những quyết định của mình. Hình như chưa bao giờ Touliver nói không với các quyết định của tôi".

"Mọi người cứ nghĩ do tôi nên anh Touliver thay đổi nhưng không phải, ngược lại, anh ấy là người rất quy củ, kỷ luật. Ngày nào, anh cũng yêu cầu tôi ngủ sớm. 23h mà tôi chưa ngủ, anh đã cằn nhằn rồi" - Tóc Tiên nhận xét về thói quen, nếp sống lành mạnh của chồng. Nữ ca sĩ cho biết đã học hỏi được rất nhiều từ sự kỷ luật cao của chồng: Luôn đúng hẹn, sống có trước sau, luôn giúp đỡ anh em đồng nghiệp.

Về phía Touliver, anh hiếm khi trực tiếp nhắc về bà xã. Thay vào đó, trên mạng xã hội, Touliver thường xuyên chia sẻ về những ngày kỷ niệm của hai vợ chồng với dòng chú thích kiệm lời nhưng "soft xỉu" hay chăm chỉ "thả tim" hình ảnh của vợ. Anh còn phủ sóng mạng xã hội với những khoảnh khắc căng thẳng khi nhìn vợ trình diễn những bài mạo hiểm, hay chăm chú quay lại các tiết mục của nữ ca sĩ. Khi theo dõi quá trình cô thực hiện đu dây tại Chị Đẹp Đạp Gió, Touliver nín thở: "Mỗi lần em bay, con tim anh như ngừng đập. Vì… lo".

Mới đây, trong bài viết xác nhận chính thức kết thúc mối quan hệ vợ chồng, Tóc Tiên đã dành cho Touliver lời cảm ơn đầy trân trọng: "Nếu không là anh Hoàng, 10 năm của Tiên đã không thể trọn vẹn đến thế. Nếu không là Touliver, 10 năm của ca sĩ Tóc Tiên đã không thể thăng hoa đến thế".

Cùng lúc đó, phía Touliver cũng đăng tải hình ảnh Tóc Tiên kèm chia sẻ chân thành (tạm dịch): "Gửi đến một chương đẹp đẽ đã góp phần tạo nên con người tôi của ngày hôm nay. Xin gửi lời cảm ơn và luôn trân trọng".