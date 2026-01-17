Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tóc Tiên - Touliver chia tay: “Nếu không là anh Hoàng, 10 năm của Tiên đã không thể trọn vẹn”

Thảo Ngân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Tóc Tiên chính thức xác nhận việc cô và nhà sản xuất âm nhạc Touliver đã kết thúc hôn nhân sau 10 năm yêu và cưới, khép lại chặng đường đồng hành cả trong đời sống cá nhân lẫn âm nhạc.

Chiều 17/1, trên trang Facebook cá nhân, Tóc Tiên đăng tải bài viết xác nhận nữ ca sĩ và nhà sản xuất âm nhạc Touliver đã đi đến quyết định dừng lại trong vai trò vợ chồng, trở về làm bạn bè và đồng nghiệp.

anh-chup-man-hinh-2026-01-17-luc-130848.png

Tóc Tiên cho biết từ trước đến nay, cô và Touliver luôn chọn cách giữ kín đời sống cá nhân, mong muốn được khán giả nhìn nhận thông qua âm nhạc và hành trình làm nghề nghiêm túc. Việc lên tiếng ở thời điểm này nhằm chính thức xác nhận thông tin, đồng thời khép lại những đồn đoán liên quan đến đời sống riêng tư của cả hai trong thời gian qua.

"Những tháng ngày vừa qua thật sự đầy khó khăn thử thách cho cả hai. Chúng tôi biết mọi người luôn mong chờ một lời giải thích xác nhận, cũng như hiểu sự quan tâm lẫn áp lực từ dư luận. Hơn ai hết, chúng tôi tin rằng chuyện tình yêu nói chung - hôn nhân nói riêng vốn dĩ là chuyện của 2 người, và chỉ 2 người trong cuộc mới hiểu rõ vấn đề. Chính vì thế chúng tôi đã không thể lên tiếng sớm hơn vì rất cần khoảng lặng để tự soi chiếu bản thân".

484270010-1195418041940509-4369515021592224962-n.jpg

Theo chia sẻ từ nữ ca sĩ, quyết định này được đưa ra sau một khoảng thời gian đủ dài để cả hai suy ngẫm, đối thoại thẳng thắn và nhìn nhận lại mối quan hệ. Tóc Tiên nhấn mạnh, đây là sự lựa chọn xuất phát từ sự "thuận lòng" của hai phía, dựa trên tinh thần văn minh, thấu hiểu và tôn trọng, không chịu tác động từ bất kỳ cá nhân hay yếu tố bên ngoài nào.

"Ở thời điểm hiện tại, sau một thời gian đủ dài, một góc nhìn đủ rộng cùng những cuộc đối thoại thẳng thắn, Tiên và anh Touliver đã thuận lòng đi đến quyết định: Sau hành trình 10 năm yêu và cưới, chúng tôi sẽ dừng lại trong vai trò vợ chồng và trở về làm những người bạn bè - anh em đồng nghiệp.

Quyết định này là kết quả của một quá trình suy ngẫm sâu sắc từ cả hai phía dựa trên cơ sở văn minh - thấu hiểu - tôn trọng tuyệt đối, và hoàn toàn không chịu tác động bởi bất kỳ cá nhân hay yếu tố nào bên ngoài" - Tóc Tiên viết.

480507954-1180240450124935-6753303089399533392-n.jpg

Nhắc về quãng thời gian đã đồng hành, Tóc Tiên bày tỏ sự trân trọng và biết ơn, gọi đó là "một đoạn đời hạnh phúc và đáng quý". Nữ ca sĩ cũng dành riêng Touliver những chia sẻ chân thành và trân trọng từ góc độ đời sống cá nhân lẫn công việc: "Nếu không là anh Hoàng, 10 năm của Tiên đã không thể trọn vẹn đến thế. Nếu không là Touliver, 10 năm của ca sĩ Tóc Tiên đã không thể thăng hoa đến thế".

Sau thông báo, Tóc Tiên khẳng định sẽ không chia sẻ thêm bất kỳ thông tin nào liên quan đến câu chuyện cá nhân. Bên cạnh đó, Tóc Tiên và Touliver cũng đồng thời mong muốn nhận được sự thấu hiểu và tôn trọng quyết định của người trong cuộc, không lan truyền những thông tin sai lệch làm ảnh hưởng đến danh dự và nhân phẩm cá nhân.

Tóc Tiên và Touliver công khai mối quan hệ từ năm 2015 và tổ chức lễ cưới kín tiếng vào năm 2020. Suốt thời gian bên nhau, cặp đôi được đông đảo người hâm mộ yêu mến không chỉ bởi sự đồng hành sâu sắc trong sự nghiệp âm nhạc mà còn bởi cách cả hai luôn dành cho nhau sự tôn trọng và tin tưởng.

485718290-1200910121391301-6717233330268248783-n.jpg
10 năm yêu và cưới của Tóc Tiên - Touliver.

Trước thời điểm công bố thông tin chính thức, mối quan hệ của Tóc Tiên và Touliver đã được khán giả đặc biệt quan tâm. Trong khoảng nửa cuối năm 2025, cả hai hiếm khi xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện công khai, đồng thời hạn chế chia sẻ hình ảnh đời sống chung trên mạng xã hội. Những chia sẻ mang tính chiêm nghiệm, cảm xúc của Tóc Tiên trong giai đoạn này cũng khiến dư luận đặt ra nhiều suy đoán, song cả hai đều không lên tiếng phản hồi.

Đầu năm 2026, Touliver từng đăng tải một chia sẻ ngắn liên quan đến hành trình âm nhạc của Tóc Tiên, được khán giả chú ý như một động thái hiếm hoi, nhưng vẫn không kèm theo bất kỳ xác nhận nào về đời sống cá nhân. Những dấu hiệu này tiếp tục được nhìn nhận như sự lựa chọn giữ im lặng và riêng tư của cặp đôi trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

1473.jpg
Thảo Ngân
#Tóc Tiên và Touliver #Tóc Tiên ly hôn #hôn nhân Tóc Tiên và Touliver #Tóc Tiên - Touliver ly hôn #Tóc Tiên - Touliver chia tay

