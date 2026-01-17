Tình yêu hơn một thập kỷ của Tóc Tiên - Touliver: Ý nghĩa vì "là chúng ta"

HHTO - Trước khi chính thức kết thúc mối quan hệ vợ chồng, Tóc Tiên - Touliver đã có hơn một thập kỷ đồng hành bên nhau trong công việc lẫn cuộc sống.

Đầu năm 2015, Tóc Tiên, Touliver và Long Halo đánh dấu lần đầu "tam kiếm hợp bích" khi về chung đội trong chương trình The Remix - Hòa Âm Ánh Sáng. Khi ấy, Tóc Tiên cho rằng đây là một cái duyên bởi cô và Touliver có cá tính âm nhạc trái ngược nhưng bất ngờ được ban tổ chức xếp chung đội.

Tại đây, đội hình của bộ 3 được đánh giá cao, liên tục biến hóa với những sân khấu trình diễn bùng nổ như Angel Faded, Người Đàn Bà Hóa Đá, Sau Em Vẫn Chờ, Thế Giới Không Có Anh,... Trong đó, ca khúc Ngày Mai với phiên bản "vũ điệu cồng chiêng" gây sốt, nhiều khán giả khẳng định bản phối này đã giúp nữ ca sĩ chiếm trọn spotlight giữa dàn thí sinh. Dù cuối cùng Tóc Tiên - Touliver - Long Halo không thể chạm đến ngôi vị cao nhất nhưng đã để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả.

Tháng 4/2015, Tóc Tiên đăng tải hình ảnh chụp cùng Touliver, hóm hỉnh hứa hẹn: "Sau này chúng tôi cưới nhau".

Sau khi chương trình kết thúc (3/5/2025), đến khoảng giữa năm, nhiều hình ảnh Tóc Tiên - Touliver "dính nhau như sam" được netizen truyền tay nhau. Cả hai thường xuyên đi ăn riêng, đưa đón nhau đi chơi, sánh đôi tại các sự kiện, tụ họp cùng bạn bè. Từ đó, netizen bắt đầu đặt nghi vấn về mối quan hệ "trên tình bạn dưới tình yêu", cho rằng The Remix đã se duyên cho cặp đôi.

Dẫu vậy, trong khoảng thời gian sau đó, Tóc Tiên và Touliver liên tục lộ dấu hiệu "đường ai nấy đi". Vào tháng 6/2017, nữ ca sĩ bất ngờ cập nhật dòng trạng thái tâm sự tuổi 28 với ẩn ý đang độc thân. Tóc Tiên cũng gây hoang mang với những Story khẳng định bản thân "đơn chiếc" trong khoảng thời gian này. Đến tháng 2/2018, netizen bắt gặp hình ảnh Tóc Tiên - Touliver hội ngộ cùng bạn bè dịp đầu năm, xóa tan tin đồn chia tay.

Thế nhưng không lâu sau, chuyện tình cảm của Tóc Tiên tiếp tục khiến dân tình chú ý. Nữ ca sĩ mang nhiều suy tư trong ngày kỷ niệm tròn một năm ca khúc Em Không Là Duy Nhất ra đời: "Chợt nhớ đúng một năm trước, Em Không Là Duy Nhất ra đời, vậy là chuyện gì xảy đến cũng có lý do của nó. Như một câu chuyện, như một kết thúc, hay như một bắt đầu". Cùng thời điểm, Touliver cũng bất ngờ cho biết đã chia tay bạn gái và cả hai vẫn giữ mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp.

Sau đó, Tóc Tiên và Touliver đón sinh nhật cùng nhau vào giữa tháng 5, đến tháng 7 cả hai ra mắt sản phẩm hợp tác chung Có Ai Thương Em Như Anh và bắt đầu có nhiều khoảnh khắc "rải đường". Mãi đến đầu tháng 9/2019, thông tin Tóc Tiên - Touliver hẹn hò được công bố. Quản lý nữ ca sĩ cho biết cặp đôi đã có 4 năm tìm hiểu, hẹn hò và trải qua nhiều lần hợp tan trước khi tổ chức lễ đính hôn và công khai với khán giả.

Tóc Tiên từng chia sẻ cả hai gặp nhiều trở ngại trước khi chính thức bên nhau. Sau tất cả, tháng 2/2020, đám cưới của bộ đôi ca sĩ - producer được diễn ra riêng tư tại Đà Lạt, có sự góp mặt của bạn bè, đồng nghiệp thân thiết.

Từ khi về chung nhà, Tóc Tiên - Touliver chọn cách sống tôn trọng không gian của nhau nhưng vẫn "giữ lửa" bằng sinh hoạt thường ngày. Cả hai thỉnh thoảng sẽ chia sẻ những "tiểu phẩm" hài hước, "dìm hàng" hay khoảnh khắc vui vẻ lên mạng xã hội. Đặc biệt, trong mỗi dịp kỷ niệm ngày cưới, cả hai có cách hâm nóng tình cảm độc đáo với bộ ảnh "cưới lại từ đầu": Cùng diện lại lễ phục, phụ kiện giống trong ngày cưới.

Cặp đôi thường xuyên đi du lịch, làm "trò hề" cùng nhau.

Năm 2024, trong khi Tóc Tiên có màn "đốt lại lửa nghề" tại Chị Đẹp Đạp Gió, Touliver cũng phủ sóng mạng xã hội với những khoảnh khắc đứng từ xa chăm chú quay lại phần trình diễn của vợ.

Cho đến khoảng cuối tháng 6/2025, thông tin cặp đôi rạn nứt bất ngờ được lan truyền. Netizen "soi" ra nữ ca sĩ không còn sống chung nhà với chồng, gây chú ý khi có chuyến đi du lịch "chữa lành" cùng bạn thân, thường xuyên chia sẻ, đăng lại những dòng trạng thái cực "suy".

Giữa lúc đó, cả hai chọn cách không thẳng thắn đề cập về tình trạng hôn nhân. Dù vậy, một hành động nhỏ của Touliver lại khiến fan an tâm. Anh chia sẻ bức ảnh chibi, được netizen suy đoán đó là bản phác họa của hai vợ chồng dùng bữa cùng nhau trong không gian lãng mạn.

Trong đêm countdown đón năm mới 2026, mạng xã hội lại dậy sóng với những khoảnh khắc hội ngộ của cả hai trong hậu trường, cũng như hình ảnh Touliver chăm chú ghi lại phần trình diễn của nữ ca sĩ. Trong khi Touliver đăng tải Story cá nhân, dành cho Tóc Tiên những lời ngọt ngào: "10 years on. The music still hits. She's still beautiful". (tạm dịch: "10 năm trôi qua. Âm nhạc vẫn chạm cảm xúc. Cô ấy vẫn xinh đẹp"), thì nữ ca sĩ gây tò mò khi xem pháo hoa đón năm mới một mình ở căn hộ riêng.

Mới đây, Tóc Tiên - Touliver cũng đã chính thức xác nhận kết thúc quan hệ vợ chồng, trở về làm bạn bè, đồng nghiệp. Nói về hành trình hơn một thập kỷ bên Touliver, Tóc Tiên khẳng định: "10 năm qua sẽ mãi luôn là một đoạn đời hạnh phúc, biết ơn và đáng trân trọng vô cùng".