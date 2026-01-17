Anh trai Quân A.P có “meme để đời” tại sự kiện quốc tế với màn “bắn ngoại ngữ”

HHTO - Mới đây, tại một sự kiện quốc tế, "Anh trai" Quân A.P trở thành tâm điểm chú ý của netizen Việt khi có màn chào hỏi bằng tiếng Trung, tạo nên “meme để đời” vì cách phát âm.

Mới đây, Quân A.P trở thành nghệ sĩ Việt Nam góp mặt tại Melody Of Spring - 2026 Global Youth Spring Festival Gala, sự kiện văn hóa - nghệ thuật quốc tế diễn ra trong hai ngày 15 và 16/1. Tại sự kiện, nam ca sĩ bất ngờ “chiếm sóng” mạng xã hội bằng những pha "bắn ngoại ngữ" khiến khán giả cười nghiêng ngả.

Quân A.P xuất hiện tại một sự kiện quốc tế gần đây.

Xuất hiện trên sóng truyền hình quốc tế, trong lúc giao lưu, Quân A.P đã có màn chào hỏi bằng tiếng Trung đầy ngẫu hứng. Thế nhưng thay vì lời chào được nói ra tròn trịa như mong đợi, nam ca sĩ lại “bắn” ra những câu nói khiến người nghe phải bật cười vì sự ngây ngô, lúng túng đến mức… đáng yêu. Đỉnh điểm là khoảnh khắc chủ nhân Lửa Gần Rơm gửi lời chào với câu “Ta jia hao” nhưng lại nhầm thành... “cha ta khảo”.

Khoảnh khắc hài hước “khó đỡ” của Quân A.P. Nguồn: @2417_fcquana.p (TikTok)

Ngay sau khi nhận ra mình lỡ nói sai, Quân A.P nhanh chóng lên Threads để “tự thú”. Nam ca sĩ hài hước chia sẻ rằng bản thân đã “học bài kỹ lắm rồi”. Thậm chí giọng ca Thiên Mệnh còn nhanh trí đính chính bản thân chỉ chơi chữ xíu thôi và giải thích rằng nếu “ta cha khảo” nghĩa là xin chào thì “cha ta khảo” là “chao xìn”, cho mấy anh em bên ấy "luận một tí".

Những lời thú nhận đáng yêu của Quân A.P.

Dưới phần bình luận, Anh trai Hải Nam, Phạm Anh Duy cũng không quên gửi lời chúc mừng Quân A.P vì đã vô tình tạo ra thêm một “meme để đời”. Trong khi đó phát ngôn của “út Quân” khiến group chat của dàn cast Running Man Vietnam 3 trở nên sôi nổi. Anh Tú Atus, Trấn Thành và nhiều thành viên khác liên tục chia sẻ bài viết, rôm rả bàn luận và không quên “chọc ghẹo” người em út.

Các nghệ sĩ thi nhau "chọc ghẹo" nam ca sĩ.

Thực tế, đây không phải lần đầu Quân A.P trở thành “nạn nhân” của những khoảnh khắc ngoại ngữ "đi vào lòng đất". Trước đó, tại Running Man Vietnam mùa 3, giọng ca Bông Hoa Đẹp Nhất từng nhiều lần khiến khán giả bật cười khi bị "khắc chế" mỗi lần nói ngoại ngữ. Dù vậy, chính sự vụng về này lại vô tình trở thành nét riêng, giúp Quân A.P ghi điểm nhờ sự chân thành.