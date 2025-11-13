Phương Anh Đào tái ngộ Tuấn Trần nhưng quyết “không dây dưa cảm xúc cá nhân”

HHTO - Tuấn Trần, Phương Anh Đào sẽ kết hợp cùng Quách Ngọc Ngoan trong dự án phim Tết mới của đạo diễn Lê Thanh Sơn có tên "Báu Vật Trời Cho". Phim cũng vừa tung ra teaser để giới thiệu các nhân vật.

Mở đầu teaser là khung cảnh bình yên của làng chài Yên Hòa. Dù vậy, sự “yên bình” đó nhanh chóng bị chấm dứt với câu nói thẳng thừng của Ngọc (Phương Anh Đào) dành cho Hồng (Tuấn Trần): “Giá một ngày đi tour của anh là bao nhiêu? Tôi yêu cầu anh cư xử với mẹ con tôi như là một người làm dịch vụ chuyên nghiệp, không dây dưa cảm xúc cá nhân”.

Hồng có phần bối rối nhưng vẫn thực hiện mọi thứ theo đúng chuyên môn của một người làm dịch vụ du lịch. Lần lượt, khán giả được chiêm ngưỡng những hình ảnh nhẹ nhàng và ngập tràn tình cảm. Hồng chở hai mẹ con dạo biển bằng xe máy cày, cùng hai mẹ con lênh đênh trên thuyền câu cá, tham quan làng chài, chơi bóng đá trên bãi biển…

Đặc biệt, khán giả còn được thấy ông Vinh (Nghệ sĩ Trung Dân) đang chăm sóc bé Tô (Mì Gói) trong bộ trang phục truyền thống. Sau đó, hình ảnh Ngọc, Hồng, ông Vinh cùng bé Tô khua chiêng, gõ trống trong một sân đình dường như thể hiện đây sẽ là một cái kết hạnh phúc cho Báu Vật Trời Cho.

Tuy nhiên, không khí của teaser đột ngột chuyển hướng. Khán giả phát hiện ra rằng Ngọc đang trong một cuộc chạy trốn. Cô không chỉ chạy khỏi quá khứ, mà còn chạy khỏi nỗi đau và bí mật của chính mình. Một khoảnh khắc đầy kịch tính xuất hiện: Ngọc bị trói, đôi mắt đẫm lệ, ánh nhìn pha trộn giữa sợ hãi, căm hờn và tuyệt vọng. Song song đó là hình ảnh Hồng lái ca nô lao đi giữa biển, trong cơn mưa giông dữ dội.

Cú “twist” dần lộ diện khi Hồng đuổi theo ông Thiên - nhân vật phản diện do Quách Ngọc Ngoan thủ vai. Sau đó, hình ảnh Ngọc lặng lẽ lên xe ở một bến cảng tối mịt khiến không khí lắng xuống. Câu thoại của Hồng khiến người xem nghẹn lại: “Bảy năm rồi, thằng bé không có cha, chẳng lẽ em muốn nó không có mẹ luôn hả?”.

Phân cảnh cuối cùng của teaser Báu Vật Trời Cho chính là cuộc đối đầu căng thẳng giữa Ngọc và ông Thiên. Câu thoại “Anh tưởng em đến đây để đánh cắp trái tim anh” phần nào hé lộ phía sau vẻ yếu mềm của Ngọc là một âm mưu, một hành động liều lĩnh...

Báu Vật Trời Cho được xây dựng là một câu chuyện phim Tết hài hước, kịch tính, đồng thời mở ra hành trình tìm kiếm sự cân bằng giữa quá khứ và hiện tại, giữa tổn thương và chữa lành, giữa bản năng và tình thương. Bộ phim được kỳ vọng vừa tưng bừng, náo nhiệt nhưng cũng đủ để chạm vào cảm xúc của khán giả trong đường đua phim Tết 2026. Tác phẩm có sự tham gia diễn xuất của Phương Anh Đào, Tuấn Trần, Quách Ngọc Ngoan, nghệ sĩ Trung Dân, Võ Tấn Phát, La Thành, Khương Lê, Tạ Lâm...