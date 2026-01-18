Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Anh Tú: Nghệ thuật được nuôi dưỡng từ niềm tự hào dân tộc và ý thức về cội nguồn

Như Lê

HHTO - Tối 16/1, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), ca sĩ Anh Tú tự hào khi được tham gia chương trình nghệ thuật chính luận "Mãi mãi niềm tin theo Đảng" và lần đầu giới thiệu ca khúc do anh tự sáng tác mang tên “Thưa Đảng”.

Chương trình Mãi mãi niềm tin theo Đảng do Ban biên tập Tạp chí Cộng Sản phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam, Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam tổ chức nhân 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIV.

Tại sự kiện, Anh Tú lần đầu tiên giới thiệu đến công chúng ca khúc do chính anh sáng tác mang tên Thưa Đảng. Sự kiện tiếp tục đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình nghệ thuật của nam ca sĩ khi anh lựa chọn thể hiện tiếng nói nội tâm của một nghệ sĩ trẻ trước những sự kiện trọng đại của dân tộc. Trước đó, Anh Tú đã cho ra mắt các ca khúc do anh tự sáng tác hòa vào niềm vui chung của các đại lễ A50 - A80 của đất nước: Người Là Hồ Chí Minh, Giữa Hòa Bình...

atu-1716.jpg

Với Anh Tú, anh xem đó là vinh dự và cũng là sự cống hiến của người nghệ sĩ đối với Tổ quốc. Đứng trên sân khấu chính luận, giữa bối cảnh lịch sử và chính trị đặc biệt, Anh Tú ý thức rõ trách nhiệm của mình khi âm nhạc không chỉ để trình diễn trên sân khấu, mà còn để lan tỏa niềm tin, sự tri ân và tinh thần đồng hành cùng đất nước. Nam ca sĩ cho rằng mỗi nghệ sĩ có một con đường nghệ thuật riêng, nhưng điểm chung không thể thiếu chính là lòng yêu nước.

atu-1711.jpg
atu-1720.jpg

Ở phần mở đầu, bài hát nhắc đến mốc lịch sử năm 1930 - thời điểm Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, gắn với hình ảnh cha ông xung phong, toàn dân dậy sóng, Bắc - Nam chung một lòng. Những câu hát giản dị nhưng hàm chứa chiều sâu lịch sử, gợi nhắc rằng hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng máu, bằng sự hiên ngang, anh dũng hi sinh và kiên cường bất khuất của nhiều thế hệ đi trước.

Phần điệp khúc là sự khẳng định lý tưởng cách mạng đã rèn giũa nên bản lĩnh và trách nhiệm của thế hệ hôm nay. Thông điệp đoàn kết, đại đoàn kết được nhấn mạnh như sợi chỉ đỏ xuyên suốt bài hát, gắn kết con người với đất nước, với Đảng và với niềm tin chung.

atu-1722.jpg

Anh Tú cho rằng mỗi nghệ sĩ có một con đường nghệ thuật riêng, nhưng điểm chung không thể thiếu chính là lòng yêu nước. Theo anh, khi nghệ thuật được nuôi dưỡng từ niềm tự hào dân tộc và ý thức về cội nguồn, con đường làm nghề sẽ bền vững, càng có ý nghĩa và giá trị.

4ce4c2c4-7414-4c09-9c6f-68d7d7c2d892.jpg
Như Lê
