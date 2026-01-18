Tan chảy với bộ ảnh trên toa tàu đậm chất "ngôn tình" của Puka - Gin Tuấn Kiệt

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bảo Trâm - Ảnh: FBNV
HHTO - Chỉ qua vài khung hình trên toa tàu, Puka và Gin Tuấn Kiệt khiến người hâm mộ cặp đôi phải “suýt soa” vì độ ngọt ngào, lãng mạn sau 2 năm về chung một nhà.

Mới đây, trên trang cá nhân, Puka và Gin Tuấn Kiệt vừa đăng tải bộ ảnh đậm chất “ngôn tình” trên toa tàu, thu hút sự chú ý của nhiều người dùng mạng.

616757849-1415827193233195-5677535075374156972-n-1.jpg

Bộ ảnh được thực hiện trong không gian toa tàu, nơi ánh sáng tự nhiên len qua khung cửa sổ tạo nên cảm giác vừa đời thường, vừa mang màu sắc điện ảnh. Không tạo dáng cầu kỳ, Puka và Gin Tuấn Kiệt chọn cách thể hiện tình cảm qua từng cử chỉ nhỏ: Ánh mắt nhìn đối phương trìu mến, cái nắm tay khẽ khàng hay giây phút cùng lặng nhìn phong cảnh bên ngoài - đủ để người xem cảm nhận sự kết nối một cách tự nhiên.

616198889-1415827183233196-5269956736288961697-n-1.jpg
616448952-1415827216566526-5790422643471387232-n-1.jpg
Đến chính chủ Puka cũng cảm thán: "Tự dưng thấy ngôn tình".

Trang phục với gam màu nổi bật nhưng hài hòa cũng góp phần tạo nên “chất ngôn tình” cho bộ ảnh. Tổng thể vừa trẻ trung, vừa mang chút hoài niệm, khiến mỗi khung hình trông như một lát cắt nhỏ trong hành trình đồng hành của hai nhân vật: Không cần nhiều lời nhưng vẫn đủ cảm xúc.

z7443019945103-fc85786923b1e2fbf9ddfc311b390812.jpg

Ngay sau khi được đăng tải, loạt ảnh nhanh chóng nhận về nhiều phản hồi tích cực. Khán giả dành lời khen cho “phản ứng hoá học” nhẹ nhàng của Puka và Gin Tuấn Kiệt, đồng thời bày tỏ sự thích thú trước cách cặp đôi lan tỏa cảm xúc mà không cần phô trương hay ồn ào.

617088580-1415827246566523-9004438791443920588-n.jpg
Bộ ảnh tựa như câu chuyện tình yêu của cặp đôi: Kín tiếng nhưng bền bỉ và đầy cảm xúc.

Nhìn lại hành trình tình cảm của Puka và Gin Tuấn Kiệt, cặp đôi từng có quãng thời gian dài vướng tin đồn hẹn hò nhưng luôn giữ im lặng. Mãi đến cuối năm 2023, cả hai mới chính thức công khai và tổ chức đám cưới sau nhiều năm gắn bó.

Đến giữa năm 2025, Puka và Gin Tuấn Kiệt tiếp tục chia sẻ tin vui khi chào đón con đầu lòng, lựa chọn giữ kín đời sống gia đình trước công chúng. Ở thời điểm hiện tại, cặp đôi xuất hiện với hình ảnh nhẹ nhàng, điềm đạm hơn, thỉnh thoảng chia sẻ những khoảnh khắc đời thường nhưng vẫn đủ để khán giả cảm nhận sự viên mãn.

527979918-1286422466173669-8216267127687996610-n.jpg
Puka và Gin Tuấn Kiệt từng là cặp đôi được cả showbiz và người hâm mộ "đẩy thuyền" nhiệt tình vì tương tác dễ thương.
image-11.jpg
Bảo Trâm - Ảnh: FBNV
#Gin Tuấn Kiệt #Puka #GinPu #bộ ảnh ngôn tình #tan chảy

