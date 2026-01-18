GENfest Hà Nội: Thông báo mới của HIEUTHUHAI khiến người hâm mộ "vỡ òa"

HHTO - Khép lại GENfest Presents MBillion Hà Nội, HIEUTHUHAI khiến SUNDAYs "vỡ òa" khi xác nhận đã hoàn thành album mới. Thông báo bất ngờ này đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp âm nhạc của nam rapper.

Sau dấu ấn tại TP.HCM, GENfest chính thức "chào sân" khán giả miền Bắc bằng đêm nhạc đầu năm mới tại Hà Nội. Tối 17/1, đại nhạc hội GENfest Presents MBillion Hà Nội diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) đã chiêu đãi khán giả một bữa tiệc âm nhạc thịnh soạn.

Chương trình quy tụ loạt nghệ sĩ đang được yêu mến như: Phùng Khánh Linh, JSOL, RHYDER, Quang Hùng MasterD, Low G và HIEUTHUHAI, thu hút khoảng 10.000 khán giả đổ về địa điểm biểu diễn từ rất sớm. Đêm nhạc kéo dài liên tục gần 7 tiếng, từ 17h30 đến 0h30 ngày 18/1.

GENfest lựa chọn định dạng chuỗi mini concert khoảng 50 phút dành riêng cho từng nghệ sĩ. Ảnh: BTC.

Tâm điểm của đêm diễn gọi tên HIEUTHUHAI - nghệ sĩ khép lại chương trình trong sự chờ đợi và kỳ vọng của khán giả. Nam rapper mang đến set diễn kéo dài 65 phút với 16 ca khúc gồm những bản hit quen thuộc như: Nước Mắt Cá Sấu, Mamma Mia, Bật Nhạc Lên, Ngủ Một Mình, Exit Sign...

Đặc biệt, HIEUTHUHAI lựa chọn chỉ biểu diễn cùng live band và không có khách mời, cho thấy sự tự tin cũng như khả năng làm chủ sân khấu của nam nghệ sĩ. Nhiều khán giả cũng dành lời khen cho khả năng trình diễn và hát live của anh.

HIEUTHUHAI "đốt cháy" sân khấu với set diễn 16 ca khúc. Nguồn: BTC.

Không chỉ chinh phục khán giả bằng âm nhạc, HIEUTHUHAI còn ghi điểm nhờ khả năng giao lưu duyên dáng, gần gũi. Những câu chuyện được anh chia sẻ giúp không khí set diễn trở nên thân mật, rút ngắn khoảng cách giữa nghệ sĩ và khán giả.

Trước khi nói lời chia tay, nam rapper xác nhận đã hoàn thành album mới và "rất tự tin về nó", khiến các khán giả bùng nổ tiếng hò reo. Anh cho biết sân khấu GENfest lần này như một lời tạm biệt dành cho album Ai Cũng Phải Bắt Đầu Từ Đâu Đó, khép lại trọn vẹn một chương quan trọng trong sự nghiệp.

Nam rapper "tung hint" về album mới khiến SUNDAYs không khỏi háo hức.

Trong năm 2025, dù chỉ phát hành duy nhất một sản phẩm mới là Nước Mắt Cá Sấu, HIEUTHUHAI vẫn duy trì sức ảnh hưởng mạnh mẽ trên các bảng xếp hạng, tiếp nối thành công từ album Ai Cũng Phải Bắt Đầu Từ Đâu Đó (2023) cho đến bản rap diss TRÌNH (2024). Bên cạnh âm nhạc, anh còn là gương mặt được nhiều chương trình giải trí và thương hiệu thời trang săn đón, nhờ lượng người hâm mộ đông đảo, trung thành và khả năng tạo xu hướng.