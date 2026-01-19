Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Cậu em út Lê Phát của U23 Việt Nam: Vừa tròn 19 tuổi, luôn biết nghĩ về gia đình

LINH LÊ
HHTO - 19 tuổi, lần đầu dự VCK U23 châu Á 2026, lại được triệu tập vào giờ chót. Trong danh sách U23 Việt Nam, Lê Phát là cái tên trẻ nhất, cũng là người ít được nhắc đến trước giải. Nhưng khi bước ra sân, Phát không hề cho thấy cảm giác “lần đầu”.

Tuổi thơ ôm bóng đi ngủ và những buổi chiều không muốn rời sân

Tình yêu bóng đá của Lê Phát (2007, Đắk Nông) bắt đầu rất sớm. Khi bạn bè chơi bóng nhựa, Phát chọn bóng da. Chiều nào cũng ra sân xi măng đầu làng, đá đến trầy xước mới chịu về. Có những hôm đầu gối rớm máu, nhưng hôm sau vẫn tiếp tục ra sân.

Với Phát, trái bóng không chỉ là đồ chơi. Đó là thứ được ôm đi ngủ, là niềm vui lớn nhất mỗi ngày. Một thói quen rất trẻ con, nhưng cũng nói lên việc bóng đá đã gắn với Phát từ khi còn rất nhỏ.

Lên lớp 4, Phát xin mẹ cho đi thi tuyển vào Học viện bóng đá PVF. Gia đình không dư dả, mẹ phải vay mượn tiền để con có cơ hội thử sức. Ngày Phát trúng tuyển là niềm vui lớn, nhưng cũng mở ra quãng thời gian xa nhà đầy thử thách.

615432180-1539714250615182-687111723187440691-n.jpg
(Ảnh: FBNV)

Xa nhà sớm, sống kỷ luật và lớn lên từng ngày

Ngày đầu lên trung tâm đào tạo, Phát khóc vì nhớ mẹ. Không nỡ để con trai nhỏ bơ vơ, mẹ của Phát thuê trọ gần PVF để ở lại chăm sóc cho đến khi cậu quen dần với môi trường mới.

Tại PVF, Phát được rèn không chỉ kỹ năng chơi bóng mà cả cách sống. Cậu bạn rất kỷ luật, tập trung tập luyện, sinh hoạt đúng giờ. Toàn bộ sinh hoạt phí đều gửi về cho bố mẹ, gần như không tiêu cho riêng mình. Có lần đi học muộn bị trừ tiền, thấy số tiền gửi về bị hụt, Phát tiếc và tự nhắc bản thân phải nghiêm túc hơn, từ đó cậu bạn không đi học muộn nữa. Bạn bè thường trêu Lê Phát là không thích tiêu tiền.

Những điều rất nhỏ ấy tạo nên một Lê Phát trưởng thành sớm, biết nghĩ cho gia đình và có ý thức rõ ràng về con đường mình đang đi.

61220373915913422887955521854032508930952444n-17681044099351873152628-1768107358515-1768107359500704744151jpg.jpg
Điều ước của Nguyễn Lê Phát khiến người hâm mộ yêu mến và xúc động. (Ảnh: On Sports)

Từ suất gọi phút chót đến mảnh ghép đáng tin của U23 Việt Nam

Trước thềm VCK U23 châu Á 2026, Lê Phát được triệu tập bổ sung thay thế Bùi Vĩ Hào. Một cơ hội đến bất ngờ, nhưng Phát không để nó trôi qua. Trên sân, Phát chơi đơn giản, chắc chắn, không ngại va chạm và luôn sẵn sàng hỗ trợ đồng đội. Chàng trai thuộc biên chế Ninh Bình FC không phải mẫu cầu thủ gây chú ý bằng những pha xử lý hoa mỹ, nhưng lại ghi điểm bằng sự ổn định và tinh thần thi đấu nghiêm túc. Trong trận đấu gặp U23 UAE, Lê Phát đã "mở tài khoản" ghi bàn cho U23 Việt Nam, đây cũng là bàn thắng đầu tiên của chàng trai 19 tuổi trong màu áo đội tuyển.

615802532-122149602980947304-1898745105289643774-n.jpg
Chia sẻ của Lê Phát sau khi ghi bàn vào lưới U23 UAE. (Ảnh: Ninh Bình FC)

Ngoài sân cỏ, Phát hiện là sinh viên ngành Huấn luyện bóng đá tại Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh. Dù lịch tập luyện và thi đấu dày, cậu vẫn tranh thủ học online vào buổi tối để theo kịp chương trình. Một ngày của Phát thường xoay quanh hai việc: học và đá bóng.

19 tuổi, Lê Phát vẫn còn cả một chặng đường rất dài phía trước. Từ cậu bé ôm bóng đi ngủ đến em út U23 Việt Nam thi đấu chững chạc ở sân chơi châu lục, Phát đang cho thấy hình ảnh của một cầu thủ trẻ đi lên bằng đam mê, kỷ luật và sự bền bỉ lặng thầm.

coverfb-9866.jpg
LINH LÊ
