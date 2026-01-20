Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Học đường

Google News

Thiếu niên Việt Nam hướng về Đại hội XIV của Đảng: Chia sẻ của 2 nữ sinh Hà Nội

Linh Lê (tổng hợp)

HHTO - Trong không khí hân hoan hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, hình ảnh các bạn nhỏ tham gia lễ chào cờ, gửi gắm niềm tin và ước mơ về tương lai đất nước đã để lại nhiều cảm xúc. Giữa khoảnh khắc đặc biệt ấy, hai nữ sinh Lê Phương Bảo Ngọc và Đặng Kim Thiên Kim đã có những chia sẻ ý nghĩa.

Tự hào khi được đứng trong lễ chào cờ đặc biệt

Là một trong những thiếu niên tiêu biểu được lựa chọn tham gia Lễ chào cờ hướng về Đại hội XIV của Đảng tại trụ sở cơ quan T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sáng 19/1, nữ sinh Lê Phương Bảo Ngọc (học sinh lớp 9 THCS Ngô Sĩ Liên) không giấu được sự xúc động khi đứng giữa không gian trang trọng, thiêng liêng.

anh-man-hinh-2026-01-19-luc-180737.png

Bảo Ngọc chia sẻ, khoảnh khắc chào cờ cùng các cô chú lãnh đạo, các anh chị đoàn viên khiến em cảm nhận rõ niềm tự hào và trách nhiệm của thế hệ trẻ. Dù còn nhỏ tuổi, em hiểu rằng Đại hội XIV của Đảng là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với tương lai đất nước.

Theo Bảo Ngọc, thanh thiếu nhi hôm nay có thể góp phần hướng về Đại hội bằng những việc làm giản dị nhưng thiết thực như học tập tốt, rèn luyện đạo đức, chia sẻ những thông điệp tích cực và lan tỏa tinh thần yêu nước tới bạn bè, người thân.

image-2.jpg

“Đại hội của Đảng không hề xa vời”

Cùng chung cảm xúc ấy, em Đặng Kim Thiên Kim, học sinh lớp 8 Trường THCS Lê Ngọc Hân, cho biết em cảm thấy “bồi hồi và rất thiêng liêng” khi được tham gia lễ chào cờ đặc biệt hướng về Đại hội XIV của Đảng.

anh-man-hinh-2026-01-19-luc-180509.png

Thiên Kim chia sẻ, trước đây em từng nghĩ Đại hội Đảng là một sự kiện lớn, mang tính vĩ mô và có phần xa với lứa tuổi thiếu nhi. Nhưng khi được trực tiếp tham gia hoạt động, em nhận ra Đại hội gắn liền với những giá trị quen thuộc, gần gũi như hình ảnh Bác Hồ và những lời dạy dành cho thiếu nhi Việt Nam.

image.jpg

Từ đó, Thiên Kim hiểu rằng trách nhiệm của thế hệ trẻ không chỉ nằm ở tương lai, mà bắt đầu từ hiện tại, bằng việc chăm ngoan, học giỏi, rèn luyện bản thân để mai này góp phần xây dựng đất nước ngày càng phát triển.

Những mầm non gửi gắm niềm tin vào tương lai đất nước

Những lời chia sẻ trong trẻo của Bảo Ngọc và Thiên Kim tuy giản dị nhưng thể hiện rõ niềm tự hào, tình yêu Tổ quốc và niềm tin của thiếu nhi Việt Nam đối với Đảng. Qua đó cho thấy, tinh thần hướng về Đại hội XIV của Đảng không chỉ lan tỏa trong đội ngũ cán bộ, đoàn viên, thanh niên mà còn chạm tới trái tim của những mầm non - thế hệ chủ nhân tương lai của đất nước.

Từ những cảm xúc đầu đời ấy, niềm tin và khát vọng về một Việt Nam phát triển, giàu mạnh, văn minh đang được gieo mầm, bền bỉ và đầy hy vọng.

coverfb-9866.jpg
Linh Lê (tổng hợp)
Theo TPO
#Thiếu niên #Đại hội XIV #Hà Nội #Tương lai đất nước #Niềm tự hào #Nữ sinh Hà Nội

Xem thêm

Cùng chuyên mục