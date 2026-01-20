Trường THPT chuyên ĐH Sư phạm có 2 thủ khoa kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia

HHTO - Sau khi có kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia THPT năm học 2025 - 2026, trường THPT chuyên Đại học Sư phạm đã hé lộ chân dung 2 thủ khoa toàn quốc môn Toán và Sinh học. Đáng chú ý, thành tích còn này giúp nhà trường "giữ chuỗi" thủ khoa ở hai bộ môn trên.

Chiều 19/1, Bộ Giáo dục và Đạo tạo đã công bố kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia THPT năm học 2025 - 2026 ở 13 môn thi. Theo kết quả chấm thi và xếp giải từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường THPT chuyên Đại học Sư phạm có 73 thí sinh đạt giải, trong đó gồm 6 giải Nhất, 24 giải Nhì, 26 giải Ba và 17 giải Khuyến khích. Đáng chú ý, năm nay nhà trường còn sở hữu 2 thủ khoa môn Toán và Sinh học.

Ảnh: Nguyễn Lê Nhật Nam

Nhà trường bày tỏ niềm tự hào khi nối dài thành tích 3 năm liên tiếp có học sinh đạt thủ khoa môn Toán. Đó là bạn Nguyễn Lê Nhật Nam, lớp 12 Toán 1 Chuyên Sư phạm. Với đề thi năm nay, Nhật Nam thi được 36,5 điểm trên thang điểm 40, tạo khoảng cách 2 điểm so với bạn á khoa đến từ trường THPT chuyên Hà Tĩnh (34,5 điểm).

Bạn Nguyễn Lê Nhật Nam - thủ khoa môn Toán trong kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia năm học 2025 - 2026. - Ảnh: Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm

Ngoài ra, ở bộ môn Toán, trường THPT chuyên Sư phạm còn có bạn Bùi Nhật Minh, lớp 10 Toán 1 Chuyên Sư phạm đạt giải nhất với điểm số cao thứ 3 - 34 điểm. Theo chia sẻ từ phía nhà trường, kết quả thi của Nhật Minh không quá bất ngờ bởi trước đó cậu bạn là học sinh thủ khoa kép trong kỳ thi tuyển sinh vào chuyên Sư phạm và chuyên KHTN.

Cậu bạn lớp 10 Bùi Nhật Minh là một trong những chủ nhân của giải nhất môn Toán kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia năm nay. - Ảnh: Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm

Bên cạnh "bội thu" giải từ môn Toán, đội tuyển dự thi môn Sinh học cũng ghi dấu ấn mạnh khi có bạn Võ Thùy Trang, lớp 12 Sinh Chuyên Sư phạm trở thành thủ khoa trong kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia năm nay. Theo tiết lộ từ nhà trường, với kết quả này, Thùy Trang đã lập lại "cú đúp" 2 năm liên tiếp đạt giải nhất và năm nay xuất sắc giành vị trí thủ khoa toàn quốc với số điểm 29,25. Không chỉ vậy, Thùy Trang còn "tạo chuỗi" 2 năm liên tiếp nhà trường có thủ khoa môn Sinh học.