Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai: Tác giả Ploy bật mí phương pháp "thực chiến"

Như Quỳnh (Tổng hợp)

HHTO - Cuối tháng 10/2025, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025 - 2035, tầm nhìn đến năm 2045". Dựa trên thực tế của người Việt hiện nay, ông James Shipton - Giám đốc Hội đồng Anh tại Việt Nam phân tích và đánh giá rằng "sự tự tin của người học làm nền tảng học tập trọn đời". Bên cạnh đó, tác giả sách Ploy - với "hồ sơ cá nhân" có nhiều năm du học, làm việc ở nước ngoài đã bật mí phương pháp để "bắn tiếng Anh như gió".

Có cần nói tiếng Anh "chuẩn"?

Tác giả sách Ploy - với nhiều năm học tập và làm việc ở nước ngoài tại các tập đoàn đa quốc gia - "bóc trần" sự thật rằng tiếng Anh trong sách giáo khoa khác "một trời một vực" với tiếng Anh trong môi trường nói chuyện hằng ngày, trên giảng đường, trong căng-tin.

Theo chị, để đánh giá một người có mức độ "tiếng Anh tốt" gồm các yếu tố: Giao tiếp được mà không phải dịch lại sang tiếng Việt, có thể tham gia các cuộc họp, các buổi huấn luyện bằng tiếng Anh và hiểu trên 80%. Thực tế trải nghiệm của chị Ploy chỉ ra công thức "tiếng Anh chuẩn giọng Mỹ, giọng Anh" không "bling bling" khi bước chân vào môi trường du học, thị trường lao động quốc tế. Bởi lẽ, trong quá trình hòa nhập, sử dụng tiếng Anh vẫn là "mẫu số chung" nhưng phần ngữ điệu thì "không ai giống ai", từ thầy giáo đến bạn học do mọi người đến từ nhiều nơi khác nhau.

Chị Ploy đưa quan điểm: "Tôi từng làm việc cho một ngân hàng Singapore nơi tiếng Anh là ngôn ngữ chính. Đồng nghiệp người Singapore, người Thái chẳng ai so đo chuyện giọng tiếng Anh có chuẩn chỉnh như người bản xứ, vì ai cũng biết mình đang nói ngôn ngữ thứ hai. Quan trọng là bạn có khả năng sử dụng tiếng Anh lưu loát như một công cụ giao tiếp để trao đổi và thấu hiểu. Tất nhiên, sẽ là một điểm cộng nếu bạn có thể tập nói giọng tiếng Anh để người khác dễ nghe, nhưng không cần dành quá nhiều thời gian luyện tiếng Anh giọng "chuẩn”, trừ khi bạn dự định trở thành giáo viên tiếng Anh.”

Cùng với đó, tác giả cuốn sách best-seller Phía sau một cô gái bật mí phương pháp để "nâng cấp" tiếng Anh hiệu quả: Hình thành thói quen đọc sách bằng tiếng Anh, coi clip bằng tiếng Anh, viết thư bằng tiếng Anh, kết bạn với bạn bè nước khác. "Như vậy, bạn sẽ dần dần dùng tiếng Anh để suy nghĩ và từ đó tạo cho mình "nhân cách" thứ hai. Việc có hai "nhân cách" cũng thú vị lắm. Kiểu như bạn có hai bộ não để đánh giá một sự việc vậy đó - điều này giúp ích cho tôi rất nhiều trong việc phát triển tư duy phản biện" - chị Ploy giải thích.

30262a2e-dfa8-4de8-9e5a-abbb0e949f79.jpg
535222267-1319044752925976-2889146375708550216-n.jpg

Sự tự tin là điều kiện then chốt

Ông James Shipton, Giám đốc Hội đồng Anh tại Việt Nam khẳng định trình độ là điều kiện cần, nhưng sự tự tin mới là yếu tố quyết định để tiếng Anh trở thành công cụ được sử dụng thường xuyên trong học tập, lao động và đời sống xã hội.

anh-profile-mr-james-shipton.jpg

Theo ông, việc xây dựng sự tự tin trong sử dụng tiếng Anh cần được bắt đầu ngay từ khi trẻ còn nhỏ, trước khi chúng bước vào các kỳ thi hay chương trình đánh giá chính thức. Phải "dạy con từ thuở còn thơ" vì ở giai đoạn này, quá trình học tập của trẻ không dựa nhiều vào những nỗ lực có ý thức mà chủ yếu được dẫn dắt bởi sự tò mò, vui chơi và tương tác xã hội, từ đó chúng mạnh dạn thử nghiệm ngôn ngữ, bắt chước âm thanh và diễn đạt suy nghĩ một cách tự nhiên.

tieng-anh-tre-em.jpg

Ông cho rằng teen thuộc giai đoạn vị thành niên sẽ dễ suy giảm sự tự tin khi sử dụng tiếng Anh nhất do đây là lứa tuổi mang tâm lý "bệnh thành tích", nhạy cảm trước đánh giá khen - chê của thầy cô, bạn bè. "Gỡ rối" cho trường hợp này, giáo viên cần thấu hiểu tâm lý học sinh; thiết kế bài giảng gần gũi với đời sống; đưa yếu tố âm nhạc, phim ảnh, sách báo và các nội dung trực tuyến bằng tiếng Anh.

cover-22.jpg

Với xu hướng hội nhập toàn cầu hóa, đối tượng sinh viên, người đi làm sẽ không còn xem tiếng Anh đơn thuần là một môn học mang tính hàn lâm mà trở thành công cụ giúp kết nối thế giới, nâng cao thu nhập. Do đó, việc tự tin mở rộng vòng bạn bè, đồng nghiệp ngoại quốc, tham gia các chương trình giao lưu có yếu tố quốc tế giúp "lột xác" từ "biết tiếng Anh" đến "dùng được tiếng Anh".

1473.jpg
Như Quỳnh (Tổng hợp)
