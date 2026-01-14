VSAR: Học sinh THCS Cầu Giấy làm chủ sân chơi Robot Soccer Championship 2026

HHTO - Trong không khí sôi nổi của Tuần trải nghiệm, Ngày hội Khoa học và Công nghệ đã trở thành điểm nhấn đặc biệt, mang đến cho học sinh Trường THCS Cầu Giấy những trải nghiệm học tập hiện đại, sinh động; nơi tri thức, công nghệ và sáng tạo được kết nối chặt chẽ, khơi dậy niềm đam mê khám phá và tinh thần đổi mới trong mỗi học sinh.

Buổi lễ vinh dự đón tiếp đồng chí Trương Việt Dũng - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội; đồng chí Phạm Quốc Toản - Phó Giám đốc phụ trách Sở GD&ĐT Hà Nội; đồng chí Nguyễn Tố Quyên - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội; cùng lãnh đạo phường Yên Hòa, đại diện các đơn vị đối tác, Trường Đại học Kinh tế - ĐH Quốc gia Hà Nội, Hiệu trưởng các trường THCS chất lượng cao trên địa bàn thành phố và đông đảo cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường.

Mở đầu chương trình là các tiết mục văn nghệ trẻ trung, sôi động, truyền tải thông điệp chuyển đổi số trong giáo dục. Đặc biệt, sự xuất hiện ấn tượng của robot MISA AVA cùng các màn giao lưu robot nhảy múa, trình diễn võ thuật đã tạo nên bầu không khí hào hứng, cuốn hút ngay từ những phút đầu.

Một trong những dấu mốc quan trọng của Ngày hội là Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác triển khai hệ thống quản trị trường học số “Cầu Giấy Digital School”. Sự kiện này đánh dấu bước tiến mới trong lộ trình chuyển đổi số của Trường THCS Cầu Giấy, hướng tới nâng cao hiệu quả quản trị, dạy học và trải nghiệm học tập cho học sinh.

Ngay sau phần lễ trang trọng, Robot Soccer Championship trở thành tâm điểm của Ngày hội với những màn tranh tài kịch tính trên sân đấu công nghệ. Các đội thi đã thể hiện tư duy chiến thuật, kỹ năng điều khiển robot và tinh thần phối hợp đồng đội. Kết quả chung cuộc, lớp 6A10 xuất sắc giành chức vô địch khối 6; lớp 7A8 khẳng định vị thế dẫn đầu ở khối 7; lớp 8A2 chinh phục ngôi vị cao nhất khối 8, để lại nhiều cảm xúc và dấu ấn đáng nhớ.

Tiếp nối chương trình là không gian trải nghiệm sôi động với 11 gian hàng khoa học - công nghệ, nơi học sinh thực sự hóa thân thành những “nhà khoa học nhí”. Tại đây, các em được trực tiếp tham gia các thí nghiệm, lắp ráp và sáng tạo các sản phẩm STEM như nhà cách âm, tên lửa nước, AI - Robotics; khám phá vũ trụ qua kính thiên văn; trải nghiệm không gian đình Hạ Yên Quyết (Yên Hòa, Hà Nội) thông qua bảo tàng ảo trên phần mềm Artstep, cùng nhiều hoạt động Toán học và khoa học ứng dụng hấp dẫn.

Không khí tại các gian hàng luôn rộn ràng và tràn đầy năng lượng. Học sinh chủ động đặt câu hỏi, say mê thử nghiệm và hoàn thiện sản phẩm. Mỗi dấu xác nhận trên “Vé thông hành” không chỉ là phần thưởng nhỏ mà còn là minh chứng cho hành trình chinh phục tri thức, sáng tạo và khám phá không ngừng của các bạn học sinh.

Ngày hội Khoa học và Công nghệ không chỉ mang đến sân chơi bổ ích mà còn góp phần nuôi dưỡng đam mê khoa học, định hướng tương lai và khơi dậy tinh thần sáng tạo cho học sinh Trường THCS Cầu Giấy. Những hoạt động tiếp theo trong Tuần trải nghiệm hứa hẹn sẽ tiếp tục mở ra nhiều hành trình khám phá mới mẻ, ý nghĩa và đầy cảm hứng.