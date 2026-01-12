Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hoa học trò

Học đường

Google News

Teen Ams biến giấy vụn thành những "món đồ xanh" thân thiện với môi trường

LINH LÊ
HHTO - Green Life 2026 là chuỗi sự kiện đổi giấy lấy quà được tổ chức bởi Câu lạc bộ Green Hanoi Amsterdam (GHA), diễn ra tại điểm trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, thu hút đông đảo người tham gia.

Trên hành trình thực hành và lan tỏa “lối sống xanh” trong không gian học đường, CLB Green Hanoi Amsterdam đã gây ấn tượng mạnh mẽ với cộng đồng bởi chuỗi sự kiện đổi giấy lấy quà - Green Life được tổ chức hàng năm. Green Life đã để lại dấu ấn trong lòng người tham gia không chỉ bởi hoạt động đổi giấy đơn thuần mà còn nằm ở ý nghĩa và câu chuyện mà BTC sự kiện muốn truyền tải.

Trở lại với mùa thứ 17, tiếp nối thành công các mùa trước cùng: “Heal The Shield” (2024) và “Turn The Tide” (2025), Green Life 2026 tiếp tục kể câu chuyện đầy ý nghĩa về hành trình di cư đầy khó khăn của gia đình chú nai Deri trước tình trạng môi trường bị tàn phá bởi ảnh hưởng của nóng lên toàn cầu thông qua chủ đề “The Solar Trail (Đại lộ Mặt Trời).

picture1.png
“The Solar Trail” - chủ đề chính của Green Life 2026.

Qua chủ đề lần này, Ban Tổ chức Green Life hy vọng rằng thông qua những hành động thiết thực dù là nhỏ nhất như: Thu gom giấy vụn, pin đã qua sử dụng, giảm lượng rác thải tiêu dùng, trồng một cây nhỏ,... Mỗi bạn học sinh có thể học được cách thực hành và lan tỏa lối sống xanh trong chính môi trường học tập xung quanh mình, từ đó góp phần làm giảm tác động tiêu cực của tình trạng nóng lên toàn cầu đang ngày gia tăng.

Green Life là chuỗi sự kiện đổi giấy lấy quà kết hợp với mô hình Workshop handmade được tổ chức thường niên bởi câu lạc bộ Green Hanoi Amsterdam (GHA). Sự kiện được tổ chức hằng năm bắt đầu từ tháng 12 và kết thúc vào tháng 1 năm sau. Song, không chỉ dừng lại ở việc đổi giấy đơn thuần, Ban Tổ chức luôn hướng tới làm mới mô hình tổ chức sự kiện qua mỗi mùa, biến hình thức đổi giấy truyền thống thành những trò chơi tích điểm và đổi quà. Phần quà cũng được cho là thú vị không kém khi là những món đồ thủ công xinh xắn, thân thiện với môi trường.

Quầy đổi quà với những món đồ thủ công xinh xắn và đáng yêu.
Quầy đổi quà với những món đồ thủ công xinh xắn và đáng yêu.
Những chiếc móc khóa đáng yêu được quy đổi tại quầy.
Những chiếc móc khóa đáng yêu được quy đổi tại quầy.
Người chơi hào hứng tham gia trò chơi “Đường ray chạm nắng&quot;.
Người chơi hào hứng tham gia trò chơi “Đường ray chạm nắng".

Green Life 2026 thu hút đông đảo người tham gia đổi giấy trên khắp địa bàn Hà Nội. Sự kiện đã thành công gây ấn tượng với mô hình các trò chơi được chuẩn bị một cách chu đáo và sáng tạo tiêu biểu là các “game”: Đồi Vương Ánh Hạ, Cửa Mây Đan Sắc, Triền Dốc Lộng Gió, Đường Ray Chạm Nắng và Viên Ngọc Rạng Sáng. Qua đó, hội chợ đã thành công quy đổi hơn 500 ki-lô-gram giấy vụn cùng 400 viên pin, trao hàng trăm phần quà thủ công như vòng tay, túi tote, sách... đến người tham gia.

Với những kết quả đạt được, BTC hy vọng từ những hành động nhỏ bé của mỗi cá nhân tình trạng ô nhiễm môi trường có thể được phần nào cải thiện nhờ việc tái chế thông minh giấy vụn và pin cũ.

Người tham gia nhận số điểm tương ứng sau mỗi lượt chơi.
Người tham gia nhận số điểm tương ứng sau mỗi lượt chơi.

Bên cạnh đó một trong những điểm mới của Green Life 2026 là việc đổi mới hình thức Ngày đổi giấy - sự kiện trung tâm của chuỗi hoạt động. Từ mô hình quyên góp giấy vụn hay còn được gọi là “kế hoạch nhỏ”, BTC đã đa dạng hóa cách thức quyên góp, biến chúng thành những trò chơi độc đáo và thú vị.

Ngoài ra, cơ chế vòng quay còn giúp người tham gia tích lũy điểm đổi thưởng để có thể quy đổi thành các món quà tương ứng.

Cơ chế vòng quay giúp người chơi tích điểm đổi quà.
Cơ chế vòng quay giúp người chơi tích điểm đổi quà.

Bạn Trần Xuân Đức - Trưởng BTC sự kiện cho rằng Green Life không chỉ là hoạt động quyên góp giấy và pin cũ thông thường mà còn là cơ hội để mỗi học hỏi cách tái chế và sử dụng chúng một cách thông minh: “Green Life 2026 là cơ hội để chúng mình được lan tỏa thông điệp sống xanh đến với mọi người đặc biệt là cộng đồng học sinh trên địa bàn thành phố. Qua đó, mỗi người có thể tự thực hành thói quen bảo vệ môi trường, tái chế vật liệu đã qua sử dụng ngay tại nhà hoặc trường học".

Bạn Trần Xuân Đức - Trưởng Ban Tổ chức Green Life 2026 phát biểu về ý nghĩa và thông điệp của sự kiện.
Bạn Trần Xuân Đức - Trưởng Ban Tổ chức Green Life 2026 phát biểu về ý nghĩa và thông điệp của sự kiện.

Khép lại một hành trình ý nghĩa tại mùa thứ 16, nhóm bạn trẻ đến từ Câu lạc bộ Green Hanoi - Amsterdam hy vọng Green Life có thể lan toàn trọn ý nghĩa của những hành động bảo vệ môi trường như giảm lượng rác thải hay tái sử dụng giấy có thể bắt đầu từ chính những thói quen được thay đổi ngay từ bây giờ. Bức thông điệp sống xanh này cũng đồng thời khép lại mùa Green Life 2026 với bao dư âm và ý nghĩa đằng sau.

coverfb-9866.jpg
LINH LÊ
Ảnh: BTC cung cấp
#Green Life 2026 #GHA #bảo vệ môi trường #đổi giấy lấy quà #THPT Hà Nội - Amsterdam #hoạt động xanh

