Lý do Sở GD&ĐT Hà Nội đến giờ vẫn chưa công bố môn thi thứ 3 vào lớp 10 năm 2026

HHTO - Chưa đầy 6 tháng nữa, học sinh lớp 9 trên địa bàn Hà Nội sẽ bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027. Trong khi 2 môn thi bắt buộc là Toán và Ngữ văn đã được xác định từ sớm, đến thời điểm này, Sở GD&ĐT Hà Nội vẫn chưa công bố môn thi thứ 3, khiến không ít phụ huynh và học sinh băn khoăn, lo lắng trong quá trình xây dựng kế hoạch ôn tập.

Theo thông tin từ Sở GD&ĐT Hà Nội, việc chưa công bố môn thi thứ 3 không phải do chậm trễ hay thay đổi chủ trương, mà xuất phát từ quá trình xây dựng phương án tuyển sinh đang được triển khai một cách thận trọng. Lãnh đạo Sở cho biết, các nội dung liên quan đến kỳ thi vào lớp 10, trong đó có môn thi thứ 3, vẫn đang được nghiên cứu, hoàn thiện để trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt trước khi ban hành chính thức.

Thực tế, nhiều năm qua, Hà Nội thường công bố môn thi thứ 3 vào khoảng cuối tháng 3, thay vì công bố sớm ngay từ đầu năm học. Nguyên nhân là để hạn chế tình trạng học sinh tập trung ôn luyện quá mức vào 1 môn khi biết trước môn thi, dẫn đến học lệch, học tủ, ảnh hưởng đến việc học toàn diện theo chương trình giáo dục phổ thông. Quan điểm của ngành giáo dục Hà Nội là học sinh cần duy trì việc học đồng đều các môn, thay vì dồn lực cho một môn thi cụ thể quá sớm.

Trong khi đó, tại một số địa phương khác như TP.HCM hay Đà Nẵng, môn thi thứ 3 vào lớp 10 năm 2026 đã được công bố từ sớm, với lựa chọn phổ biến là môn Ngoại ngữ. Việc công bố sớm được cho là giúp học sinh chủ động hơn trong việc ôn tập, song cũng đặt ra bài toán về áp lực học tập kéo dài. Cách làm của mỗi địa phương vì thế có sự khác biệt, tùy thuộc vào điều kiện thực tế và định hướng quản lý giáo dục.

(Ảnh minh họa từ Internet)

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, các tỉnh, thành phố phải công bố môn thi thứ 3 trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 chậm nhất là ngày 31/3 hằng năm. Như vậy, việc Hà Nội chưa công bố ở thời điểm hiện tại vẫn nằm trong khung thời gian cho phép và không trái với quy định chung. Sở GD&ĐT Hà Nội khẳng định sẽ công bố môn thi thứ 3 đúng thời hạn, đảm bảo quyền lợi và thời gian chuẩn bị cần thiết cho học sinh.

Trước mắt, ngành giáo dục khuyến cáo học sinh lớp 9 tiếp tục học tập nghiêm túc, bám sát chương trình chính khóa của Bộ GD&ĐT, đặc biệt là các môn học có khả năng được lựa chọn làm môn thi thứ 3. Việc duy trì nền tảng kiến thức đồng đều được xem là cách chuẩn bị an toàn nhất trong bối cảnh môn thi thứ 3 chưa được công bố chính thức.

Kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội hằng năm luôn có mức độ cạnh tranh cao, do số lượng học sinh dự thi lớn trong khi chỉ tiêu vào các trường THPT công lập có hạn. Vì vậy, mọi thông tin liên quan đến phương án tuyển sinh, đặc biệt là môn thi thứ 3, đều nhận được sự quan tâm đặc biệt từ xã hội. Dự kiến, trong thời gian tới, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ sớm công bố môn thi này để học sinh và phụ huynh yên tâm, chủ động trong giai đoạn ôn tập nước rút.