Cuộc thi vô địch quốc gia STEM, AI và Robotics: Sân chơi công nghệ cho học sinh phổ thông

HHTO - Cuộc thi vô địch quốc gia STEM, AI và Robotics (VSAR) là sân chơi khoa học - công nghệ quy mô toàn quốc dành cho học sinh phổ thông, nhằm thúc đẩy giáo dục STEM, trí tuệ nhân tạo (AI) và robotics trong nhà trường.

Sân chơi công nghệ toàn quốc cho học sinh phổ thông

VSAR là tên viết tắt của Vietnam STEM, AI and Robotics Championship - Cuộc thi vô địch quốc gia STEM, AI và Robotics. Cuộc thi được tổ chức thường niên, dành cho học sinh từ Tiểu học đến THPT, tạo môi trường để học sinh tiếp cận sớm với khoa học - công nghệ, phát triển tư duy logic, khả năng sáng tạo và kỹ năng làm việc nhóm.

Thi sinh tham dự cuộc thi năm 2024.

Khác với các cuộc thi thiên về lý thuyết, VSAR chú trọng yếu tố thực hành và trải nghiệm. Học sinh được khuyến khích vận dụng kiến thức liên môn để thiết kế, lắp ráp, lập trình robot, xây dựng mô hình STEM hoặc phát triển các ứng dụng AI nhằm giải quyết những bài toán cụ thể trong đời sống. Qua đó, các em từng bước hình thành tư duy khoa học, kỹ năng giải quyết vấn đề và tinh thần đổi mới sáng tạo.

VSAR đã trở thành một trong những sân chơi STEM tiêu biểu, góp phần lan tỏa giáo dục khoa học - công nghệ trong trường học, đồng thời tạo cầu nối giữa học sinh, nhà trường và các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực công nghệ.

Chủ đề “Năng lượng cho tương lai” và nội dung thi năm học 2025-2026

Mùa giải VSAR năm học 2025-2026 đã chính thức khởi động trên phạm vi toàn quốc. Chủ đề của cuộc thi năm nay là “Năng lượng cho tương lai”, bám sát các vấn đề thời sự như phát triển bền vững, sử dụng hiệu quả tài nguyên và chuyển dịch sang các nguồn năng lượng sạch.

Với chủ đề này, các nội dung thi được thiết kế xoay quanh việc nghiên cứu, sáng tạo và ứng dụng công nghệ liên quan đến năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời, cũng như các giải pháp kỹ thuật giúp tiết kiệm và tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng. Học sinh có thể tham gia các phần thi thiết kế và lập trình robot thực hiện nhiệm vụ theo kịch bản, xây dựng mô hình STEM gắn với chủ đề năng lượng hoặc phát triển các ứng dụng AI phục vụ đời sống và sản xuất.

Ban tổ chức cho biết cuộc thi năm nay tiếp tục được triển khai qua nhiều vòng, từ vòng loại địa phương đến vòng chung kết quốc gia, tạo điều kiện để học sinh ở nhiều tỉnh, thành phố tham gia. Bên cạnh giải vô địch quốc gia VSAR, mùa giải 2025-2026 còn tích hợp nhiều sân chơi, giải đấu thành phần, giúp học sinh có thêm cơ hội trải nghiệm và lựa chọn nội dung phù hợp với năng lực, sở thích.

Góp phần lan tỏa giáo dục STEM và phát triển nguồn nhân lực tương lai

Một trong những mục tiêu trọng tâm của VSAR là thúc đẩy giáo dục STEM, AI và robotics trong nhà trường, hỗ trợ đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng trải nghiệm, thực hành. Thông qua cuộc thi, học sinh không chỉ được rèn luyện kiến thức chuyên môn mà còn phát triển các kỹ năng mềm quan trọng như làm việc nhóm, tư duy phản biện và trình bày ý tưởng.

Thí sinh đạt giải cuộc thi năm 2024.

VSAR là sân chơi bổ ích, giúp học sinh học đi đôi với hành, từ đó tăng hứng thú học tập các môn khoa học tự nhiên và công nghệ. Cuộc thi cũng góp phần giúp nhà trường từng bước xây dựng môi trường học tập sáng tạo, bắt nhịp với xu hướng chuyển đổi số trong giáo dục.

Qua các mùa tổ chức, VSAR đã thu hút sự tham gia của hàng nghìn đội thi trên cả nước, góp phần phát hiện và bồi dưỡng nhiều học sinh có năng khiếu trong lĩnh vực khoa học - công nghệ. Với định hướng phát triển lâu dài, VSAR 2025-2026 được kỳ vọng sẽ tiếp tục là bệ phóng cho thế hệ trẻ đam mê STEM, AI và robotics, đóng góp vào việc hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước.