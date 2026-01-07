SSStudy hợp tác cùng chuyên gia Trần Phương ra mắt sách toán thực tế toàn thư

Tới đây, Hệ thống Giáo dục SSStudy chính thức giới thiệu ấn phẩm chiến lược "Toán Thực Tế Toàn Thư". Đây là dự án hợp tác chuyên môn đặc biệt giữa đội ngũ SSStudy và Thầy Trần Phương, một chuyên gia Toán học uy tín, nhằm cung cấp giải pháp tư duy toàn diện cho học sinh THPT trước thềm các kỳ thi Đánh giá năng lực (HSA, TSA, V-ACT) và tốt nghiệp THPT năm 2026.

Giải quyết điểm nghẽn về tư duy Toán thực tế của học sinh Việt Nam

Trong bối cảnh các kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2026 đang chuyển dịch mạnh mẽ sang xu hướng đánh giá năng lực tư duy thay vì ghi nhớ công thức máy móc, học sinh Việt Nam đang đối mặt với thách thức lớn về khả năng vận dụng toán học vào thực tiễn.

Thấu hiểu thực trạng này, Toán Thực Tế Toàn Thư được biên soạn với mục tiêu giải quyết tận gốc nguyên nhân yếu kém này thông qua phương pháp Hình ảnh hoá và Mô hình hoá kiến thức. Khác với cách học vẹt truyền thống, phương pháp này giúp học sinh phát triển năng lực tư duy trừu tượng, hiểu sâu bản chất bài toán và tự tin bẻ khóa các dạng đề mới lạ.

Sự kết hợp giữa kinh nghiệm hàn lâm và công nghệ thực chiến

Điểm nhấn của ấn phẩm nằm ở đội ngũ tác giả hùng hậu, bao gồm Thầy Trần Phương, Thầy Nguyễn Tiến Đạt, Thầy Trần Ngọc Quang Huy cùng các thủ khoa, á khoa đầu ngành. Cuốn sách không chỉ dừng lại ở việc cung cấp bài tập mà còn mang đến một hệ sinh thái học tập đa chiều:

Độc quyền nội dung: Cập nhật các dạng toán thực tế mới nhất từ đề thi chính thức 2025 và bộ câu hỏi độc quyền sáng chế cho năm 2026.

Tối ưu hóa tốc độ: Giới thiệu các góc nhìn quy chiếu giải bài đa dạng, kết hợp kỹ thuật ứng dụng Casio giúp tăng tốc độ giải bài lên gấp 3 lần.

Trải nghiệm học tập số hóa: Đi kèm với sách là khóa video bài giảng chất lượng cao do trực tiếp Thầy Nguyễn Tiến Đạt tham gia ghi hình, thay thế hoàn toàn phiên bản cũ, đảm bảo sự chỉn chu và hấp dẫn trong từng bài học.

Cam kết đồng hành cùng thế hệ Gen Z

Ông Nguyễn Tiến Đạt - đại diện SSStudy chia sẻ: "Năm 2026 là năm mở đầu cho hành trình "Thực học & Thực nghiệm". Với Toán Thực Tế Toàn Thư, chúng tôi không chỉ cung cấp một tài liệu tham khảo, mà muốn trao cho các em học sinh một công cụ để chuyển đổi từ tư duy thụ động sang chủ động mô hình hóa vấn đề. Đây là bước chuẩn bị thiết yếu để chinh phục các kỳ thi HSA, TSA, V-ACT và Tốt nghiệp THPT".

Hình ảnh Trung tâm luyện thi SSStudy những ngày cuối năm.

Bên cạnh ấn phẩm bản vật lý, học sinh sở hữu sách còn được hưởng quyền lợi từ hệ sinh thái giáo dục của SSStudy bao gồm: Đặc quyền hỏi bài cùng trợ giảng 24/7; Tham gia các buổi Livestream chữa bài chi tiết cùng giáo viên; và Truy cập không giới hạn vào Website độc quyền để xem lại bài giảng mọi lúc, mọi nơi.

Ấn phẩm Toán Thực Tế Toàn Thư 2026 (Về Đích) chính thức được phát hành với mức giá bìa 289.000 VNĐ, hứa hẹn là hành trang không thể thiếu cho sĩ tử 2008, 2009 trong mùa tuyển sinh sắp tới.