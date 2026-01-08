Học viện Báo chí và Tuyên truyền dự kiến bỏ tuyển sinh khối C00 từ năm 2026

HHTO - Trong đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2026, Học viện Báo chí và Tuyên truyền dự kiến không còn sử dụng tổ hợp C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý) trong xét tuyển. Thay vào đó, trường mở rộng các tổ hợp có môn tiếng Anh và áp dụng quy đổi điểm IELTS, tạo lợi thế cho thí sinh có chứng chỉ quốc tế.

Năm 2026, Học viện Báo chí và Tuyên truyền sẽ điều chỉnh đáng kể phương thức và tổ hợp xét tuyển. Đáng chú ý nhất là việc dự kiến dừng xét tuyển tổ hợp C00, vốn là tổ hợp truyền thống gắn với nhiều ngành đào tạo của trường trong nhiều năm qua. Việc điều chỉnh này nhằm phù hợp với định hướng tăng cường năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế trong đào tạo.

Thay cho khối C00, học viện tiếp tục sử dụng 16 tổ hợp xét tuyển, trong đó đa số đều có môn tiếng Anh hoặc cho phép thay thế môn tiếng Anh bằng chứng chỉ quốc tế. Một số tổ hợp trước đây có môn Tin học cũng được điều chỉnh, thay thế bằng môn Địa lý để phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông mới.

Tổ hợp xét tuyển của Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2026.

Song song với thay đổi về tổ hợp, Học viện Báo chí và Tuyên truyền dự kiến tuyển sinh theo 3 phương thức. Phương thức thứ nhất là xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT, áp dụng với thí sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, khoa học kỹ thuật hoặc thuộc diện ưu tiên theo quy chế.

Phương thức thứ hai là xét tuyển kết hợp, trong đó thí sinh sử dụng điểm trung bình học tập cùng với chứng chỉ quốc tế như IELTS hoặc SAT. Trường quy định thí sinh phải có IELTS từ 6.5 trở lên hoặc SAT đạt mức tối thiểu theo yêu cầu mới đủ điều kiện tham gia xét tuyển theo phương thức này. Điểm IELTS sẽ được quy đổi sang thang điểm xét tuyển của học viện.

Với phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT, học viện cho phép thí sinh sử dụng điểm quy đổi từ chứng chỉ IELTS để thay thế môn tiếng Anh trong các tổ hợp có môn này. Điểm xét tuyển được tính theo tổng điểm ba môn, trong đó một số ngành áp dụng hệ số đối với môn chính như Ngữ văn, Lịch sử hoặc Tiếng Anh.

(Ảnh minh họa từ Internet)

Theo đề án, năm 2026 Học viện Báo chí và Tuyên truyền dự kiến tuyển 2.150 chỉ tiêu, tăng so với năm trước. Các ngành đào tạo tiếp tục được chia thành bốn nhóm gồm: báo chí - xuất bản; lý luận chính trị; lịch sử; và nhóm ngành truyền thông, quan hệ quốc tế, quảng cáo.

Đại diện nhà trường cho biết việc bỏ khối C00 và tăng vai trò của tiếng Anh trong xét tuyển nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới đào tạo, nâng cao năng lực ngoại ngữ cho sinh viên trong bối cảnh báo chí - truyền thông ngày càng gắn với môi trường quốc tế và nền tảng số.

Thông tin chi tiết về bảng quy đổi điểm IELTS, điều kiện xét tuyển cụ thể của từng ngành sẽ tiếp tục được Học viện Báo chí và Tuyên truyền công bố trong đề án tuyển sinh chính thức năm 2026.