Học sinh TH School đưa Tranh biện Quốc Tế tới Việt Nam

Vào ngày 19 - 21/12, Vietnam International Schools’ Debating Championships 2025 (VISDC 2025) đã được tổ chức thành công, đánh dấu một mùa giải tranh biện tiếng Anh quy mô toàn quốc với chất lượng chuyên môn và tính học thuật ngày càng được nâng cao.

Giải đấu quy tụ đông đảo học sinh - sinh viên trong nước cùng cộng đồng tranh biện quốc tế, tạo nên một không gian học thuật sôi nổi, đa dạng và giàu tinh thần đối thoại. Với cấu trúc nhiều bảng đấu phù hợp cho các trình độ khác nhau, VISDC 2025 hướng tới việc xây dựng một sân chơi công bằng, chuyên nghiệp và mang tính giáo dục cao, đồng thời từng bước khẳng định vị thế là một trong những giải tranh biện tiếng Anh uy tín tại Việt Nam.

VISDC 2025 Tụ họp những tranh biện viên từ nhiều những quốc gia khác nhau, từ Hàn Quốc, Philippines, Malaysia, Thái Lan...

Đứng sau thành công của VISDC 2025 là Câu lạc bộ Laconia Debate Society (LADS) - CLB tranh biện do học sinh TH School sáng lập và dẫn dắt. Khởi nguồn là một câu lạc bộ nội bộ của nhà trường, Laconia đã từng bước mở rộng quy mô hoạt động, chào đón các thành viên ngoài cộng đồng TH School và khẳng định vị thế trong hệ sinh thái tranh biện học sinh - sinh viên tại Việt Nam.

Lấy cảm hứng từ Laconia, vùng đất phía Nam Hy Lạp gắn liền với tinh thần Sparta, CLB theo đuổi triết lý “laconic” - ngắn gọn, dứt khoát nhưng sắc bén - được thể hiện xuyên suốt trong phong cách tranh biện và định hướng học thuật.

Các thành viên CLB Laconia đang chuẩn bị cho trận đấu

Dù được dẫn dắt bởi những học sinh còn rất trẻ, Laconia Debate Society đã sớm ghi dấu ấn thông qua nhiều thành tích nổi bật và quá trình tích lũy kinh nghiệm bền bỉ trong thi đấu lẫn tổ chức. Từ việc xây dựng đội ngũ vững chuyên môn, mở rộng mạng lưới kết nối đến khả năng điều hành giải đấu, Laconia đã chứng minh năng lực của một tập thể học sinh bản lĩnh và chuyên nghiệp. Chính nền tảng đó đã giúp các thành viên CLB đảm nhiệm tốt vai trò tổ chức, vận hành và điều phối VISDC 2025, góp phần mang đến một giải đấu bài bản, minh bạch và đạt chuẩn học thuật quốc tế.

Với lá cờ xanh và bông hoa sen ‘điển hình’, CLB Laconia đã mang màu cờ sắc áo lên đấu trường tranh biện quốc tế với tư cách là đơn vị tổ chức

Ban Tổ Chức VISDC 2025

Trong vai trò ban tổ chức, Laconia đã làm việc xuyên suốt để bảo đảm giải đấu diễn ra công bằng và hiệu quả: từ điều phối các vòng tranh biện, phối hợp với đội ngũ giám khảo và ban chuyên môn quốc tế, đến việc xây dựng trải nghiệm toàn diện cho thí sinh. Không chỉ dừng lại ở khía cạnh chuyên môn, VISDC 2025 còn là không gian giao lưu học thuật - văn hóa, nơi các thí sinh quốc tế đến Việt Nam được kết nối qua tranh biện, đối thoại và trải nghiệm bản sắc địa phương.

Đội Tuyển Tranh Biện Hàn Quốc tại VISDC 2025

Tại TH School, tranh biện được xem là một công cụ giáo dục quan trọng giúp học sinh phát triển tư duy phản biện, giao tiếp tự tin và tôn trọng sự đa dạng trong quan điểm. Thành công của VISDC 2025 là minh chứng rõ nét cho định hướng đó, đồng thời cho thấy vai trò tiên phong của Laconia Debate Society trong việc lan tỏa tinh thần tranh biện chuyên nghiệp tới cộng đồng rộng lớn hơn.

Với những gì đã đạt được, Laconia được kỳ vọng sẽ tiếp tục đồng hành cùng các mùa giải tiếp theo, góp phần nuôi dưỡng một thế hệ trẻ sắc bén, bản lĩnh và sẵn sàng đối thoại trong môi trường học thuật toàn cầu.