"Cơn địa chấn" đấu trường Toán học châu Á - AIMO quay trở lại đường đua

HHTO - Các “bảnh” đã biết tin gì chưa? Đấu trường Toán học châu Á 2025-2026 (Asia International Mathematical Olympiad - AIMO) đã chính thức khởi động mùa giải mới, mở rộng cánh cửa cho các “chiến thần” từ lớp 2 đến lớp 12 thử sức tranh tài và giao lưu với các anh tài Toán học quốc tế. Bạn chỉ cần có máy tính và Internet để chinh phục niềm đam mê khoa học cùng cơ hội ghi danh trên bảng vàng Toán học châu Á!

“Ê hề” cơ hội nâng trình Toán học

AIMO là một trong những sân chơi giúp học sinh "F5" cách học Toán trong thời đại số hoá. Khi tham gia vào “mùa giải” Toán hot nhất châu Á, bạn sẽ có cơ hội được trải nghiệm và chinh phục các đề thi Toán bằng tiếng Anh, rèn luyện đồng thời những năng lực quan trọng như tư duy logic, tư duy ứng dụng, kết nối kiến thức Toán với các lĩnh vực khoa học - kỹ thuật và đặc biệt là kỹ năng ngoại ngữ - yếu tố quan trọng giúp bạn trở thành một công dân toàn cầu.

Vòng sơ loại đợt 3 dự kiến “khởi tranh” vào ngày 1/2/2026.

Việc cọ xát qua các vòng thi từ vòng sơ loại đến chung kết quốc tế sẽ giúp các “chiến thần” Toán học “nâng trình” một cách chóng mặt. Thay vì chỉ “cày” những dạng Toán quen thuộc có sẵn trong đề cương, sách vở, các bạn học sinh sẽ phải học cách tư duy mở, kết nối các dữ kiện để tìm ra đáp án cho các dạng Toán thực tế. Đây chính là bước đệm hoàn hảo để các bạn học sinh xây dựng nền tảng vững chắc cho các môn Khoa học tự nhiên trong tương lai.

Đây chính là cơ hội đỉnh cao để bạn rèn luyện khả năng quan sát, phân tích và giải quyết vấn đề một cách logic, những kỹ năng cần thiết không chỉ trong Toán học mà còn cho bất kỳ lĩnh vực nào bạn theo đuổi trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Sân chơi hội tụ công dân toàn cầu

Nếu bạn đang tìm kiếm một cơ hội để "khoe" khả năng ngoại ngữ và kết bạn bốn phương thì AIMO chính là tấm vé thông hành xịn sò nhất năm 2026! Không chỉ có các vòng thi tổ chức thi trong nước, vòng chung kết Quốc tế AIMO là đấu trường quy tụ hàng chục ngàn thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ có nền Toán học phát triển như: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Ấn Độ, Brazil, Đài Loan (Trung Quốc), Singapore, Thái Lan, Malaysia, Philippines,...

Các thí sinh đến từ Việt Nam đều đạt giải tại Vòng Chung kết Quốc tế AIMO 2025 ở Nhật Bản.

Tham gia AIMO, bạn không chỉ giải Toán mà còn đang bước vào môi trường giao lưu văn hóa đa sắc màu. Ngôn ngữ chính của kỳ thi là tiếng Anh, đồng nghĩa với việc các "chiến thần" sẽ được rèn luyện khả năng đọc hiểu và tư duy Toán học bằng ngôn ngữ toàn cầu. Không những thế, việc sở hữu một tấm huy chương hay chứng nhận từ AIMO sẽ làm sáng bừng chiếc hồ sơ xét tuyển vào các trường chuyên, lớp chọn hay hồ sơ du học của bạn sau này.

Hãy thử tưởng tượng xem việc được so tài cùng những người bạn đồng trang lứa đến từ khắp nơi trên thế giới sẽ thú vị đến mức nào? Bạn sẽ nhận ra rằng Toán học là một ngôn ngữ chung không biên giới, nơi mà dù bạn đến từ đâu chỉ cần có tư duy logic và niềm đam mê bạn đều có thể tỏa sáng!

“Phá băng” nỗi lo lần đầu tham gia kỳ thi quốc tế

Nghe đến hai chữ "Quốc tế" có thể khiến nhiều bạn cảm thấy hơi "rén" và lo lắng về tỉ lệ chọi hay áp lực thi cử. Nhưng các "bảnh" ơi, đừng để nỗi sợ vô hình cản bước chân khám phá của mình nhé!

Để "phá băng" nỗi lo thi cử, bạn Nguyễn Trần Minh Anh (Lớp 5/2, trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP.HCM) - thí sinh đạt điểm tối đa ở vòng sơ loại đợt 1 chia sẻ bí quyết chinh phục “mùa giải” mới của Đấu trường Toán học châu Á dành cho các “mầm non” đăng ký tham gia vòng sơ loại đợt 3: “Các bạn nên ‘bắt nhịp’ đường dài và ôn luyện từ sớm. Mỗi ngày, mình dành ra 2 tiếng để tự luyện đề với mục tiêu chỉ thật sự dừng lại khi làm đúng trên 70% toàn đề thi. Điều đó cũng rèn luyện cho mình tinh thần thép cùng khả năng tập trung cao độ khi thực chiến”.

Thí sinh dự thi Vòng Chung kết Quốc tế AIMO ở Tokyo, Nhật Bản năm học 2024-2025 giao lưu trong chương trình chào mừng tại toà soạn báo Tiền Phong.

Ngoài ra, tâm lý "thi cho biết - biết đâu lại thắng" cũng là một liều thuốc tinh thần giúp các Gen Alpha “say bye” áp lực. Bạn khoan vội đặt nặng áp lực phải “rinh” ngay huy chương Vàng ngay lần đầu ra quân vì giá trị lớn nhất mà AIMO mang lại chính là sự trải nghiệm, dũng cảm dám bước ra khỏi vùng an toàn để thử thách bản thân. Chỉ cần bạn dám đăng ký và nỗ lực hết mình, bạn đã là người chiến thắng nỗi sợ của chính mình rồi!

Hãy chuẩn bị một tinh thần thoải mái và một cái đầu lạnh để sẵn sàng bùng nổ tại AIMO 2025-2026 nhé!