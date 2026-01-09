Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Học đường

Google News

VSAR - Nơi teen đam mê công nghệ, thỏa sức sáng tạo với STEM, AI và Robotics

LINH LÊ
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Giải vô địch quốc gia STEM, AI và Robotics (VSAR) là sân chơi khoa học - công nghệ quy mô toàn quốc, được tổ chức thường niên nhằm thúc đẩy giáo dục STEM, trí tuệ nhân tạo (AI) và robotics trong trường học. Không chỉ dành cho những học sinh “chuyên công nghệ”, VSAR mở ra cơ hội tham gia cho nhiều nhóm đối tượng khác nhau.

Học sinh yêu thích công nghệ, sáng tạo và trải nghiệm thực hành

VSAR (Vietnam STEM, AI and Robotics) là Cuộc thi vô địch quốc gia về STEM, Trí tuệ nhân tạo (AI) và Robotics dành cho học sinh phổ thông trên toàn quốc. Cuộc thi được tổ chức thường niên, tạo cơ hội để học sinh tiếp cận sớm với công nghệ hiện đại thông qua các hoạt động thực hành như lập trình, thiết kế robot và xây dựng dự án STEM. Không chỉ là sân chơi tranh tài, VSAR còn giúp học sinh rèn luyện tư duy logic, khả năng sáng tạo, làm việc nhóm và ứng dụng kiến thức vào giải quyết các vấn đề thực tiễn.

Đối tượng trung tâm của VSAR là học sinh phổ thông từ Tiểu học đến THPT có niềm yêu thích với khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học. Cuộc thi tạo điều kiện để học sinh được tiếp cận sớm với lập trình, robotics và trí tuệ nhân tạo thông qua các thử thách mang tính thực hành, ứng dụng cao.

VSAR không đòi hỏi thí sinh phải có nền tảng chuyên sâu ngay từ đầu. Nhiều nội dung thi được thiết kế phù hợp cho cả những học sinh mới làm quen với STEM, AI và Robotics, giúp các bạn học sinh từng bước hình thành tư duy logic, khả năng giải quyết vấn đề và tinh thần sáng tạo. Đây cũng là sân chơi phù hợp với những học sinh yêu thích lắp ráp, chế tạo, lập trình hoặc mong muốn áp dụng kiến thức đã học vào các tình huống thực tế.

img-20251128-183541-64695337067222108061417.jpg
Cuộc thi năm nay mang chủ đề "Năng lượng cho tương lai".

Học sinh có định hướng theo đuổi các ngành kỹ thuật - công nghệ

VSAR đặc biệt phù hợp với những học sinh có định hướng theo đuổi các ngành học liên quan đến công nghệ thông tin, kỹ thuật, trí tuệ nhân tạo, tự động hóa và khoa học dữ liệu trong tương lai. Thông qua cuộc thi, học sinh có cơ hội trải nghiệm quá trình nghiên cứu, thiết kế và triển khai sản phẩm công nghệ - những kỹ năng quan trọng của lao động trong kỷ nguyên số.

Bên cạnh kiến thức chuyên môn, việc tham gia VSAR giúp học sinh làm quen với môi trường làm việc nhóm, tư duy dự án và kỹ năng trình bày ý tưởng trước hội đồng chuyên môn. Đây được xem là hành trang cần thiết đối với học sinh khi tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, các sân chơi công nghệ trong nước và quốc tế.

133792476007723352-img-2510.jpg
133792484090318749-img-2512.jpg

Nhà trường, giáo viên và phụ huynh quan tâm đổi mới giáo dục

Không chỉ mang lại lợi ích cho học sinh, VSAR còn là sân chơi thiết thực đối với giáo viên, nhà trường và phụ huynh. Cuộc thi giúp giáo viên tiếp cận các phương pháp dạy học STEM hiện đại, cập nhật xu hướng công nghệ mới và tăng cường các hoạt động trải nghiệm trong quá trình giảng dạy.

image-7.jpg

Với phụ huynh, VSAR là cơ hội để con em phát triển toàn diện, không chỉ học kiến thức lý thuyết mà còn rèn luyện kỹ năng mềm, tư duy thực tiễn và tinh thần hợp tác. Từ góc độ nhà trường, cuộc thi góp phần xây dựng môi trường học tập sáng tạo, phát hiện và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu trong lĩnh vực khoa học - công nghệ.

Với cách tiếp cận linh hoạt, nội dung đa dạng và tính ứng dụng cao, VSAR được đánh giá là sân chơi phù hợp với nhiều nhóm đối tượng khác nhau, góp phần lan tỏa giáo dục STEM, AI và robotics trong cộng đồng học đường, đồng thời chuẩn bị nguồn nhân lực trẻ cho tương lai số.

Đăng ký tham gia ngay hôm nay tại đây.

ok.jpg
LINH LÊ
#STEM #AI #Robotics #VSAR #giáo dục

Cùng chuyên mục