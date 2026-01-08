Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Từ thư viện đến quán cà phê, Study Crawl "mở ra" trải nghiệm học tập mới linh hoạt

Hoàng Yến

HHTO - Thay vì “cắm rễ” ở một chỗ suốt nhiều giờ liền, việc linh hoạt thay đổi không gian học tập đang trở thành lựa chọn mới của Gen Z. Với Study Crawl, người học có cơ hội “làm mới” tinh thần, từ đó cải thiện sự tập trung và hiệu quả ôn tập.

Trước đây, nhiều bạn trẻ thường cố định một địa điểm để chạy deadline. Tuy nhiên, việc gắn bó quá lâu với một không gian, cùng với thiếu thời gian nghỉ ngơi hợp lý, dễ khiến quá trình học tập trở nên nhàm chán và kém hiệu quả.

Chính vì vậy, thời gian gần đây, Gen Z bắt đầu “rủ rê” nhau thử nghiệm Study Crawl, một hình thức học tập cho phép người học chủ động di chuyển giữa nhiều địa điểm khác nhau trong cùng một buổi. Chẳng hạn, sau vài giờ học tại thư viện, teen sẽ đổi sang quán cà phê để tiếp tục công việc, tạo cảm giác mới mẻ và thoải mái hơn.

Xu hướng này nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng tích cực, đặc biệt trong những giai đoạn ôn tập căng thẳng như mùa thi. Video: @ingrid.griffinnn.

Study Crawl không chỉ giúp người trẻ tránh cảm giác nản chí kéo dài, mà còn khuyến khích việc vận động nhẹ, tái tạo năng lượng và duy trì sự tập trung cho những giờ học tiếp theo. Bên cạnh đó, xu hướng này còn trở thành một hoạt động mang tính kết nối, khi các bạn trẻ cùng học, cùng di chuyển và thúc đẩy nhau nỗ lực hơn để đạt được kết quả tốt.

Video: @janetkloser.

Có thể thấy, xu hướng Study Crawl là một trải nghiệm hoàn toàn mới, khiến việc học không còn tẻ nhạt mà thêm sinh động và phong phú.

606744425-1202575688466871-2432507146589080960-n.jpg
Hoàng Yến
