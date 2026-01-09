2 "chiến thần huy chương" đạt điểm tuyệt đối vòng đầu tiên Đấu trường Toán học AIMO

HHTO - Vòng Sơ loại đợt 2 của Đấu trường Toán học châu Á - AIMO năm học 2025 - 2026 kết thúc, hé lộ những cái tên đầu tiên đạt điểm tuyệt đối (100/100). "Nhả vía" cho những thí sinh sắp bước vào đợt 3 cũng như các "đồng mê Toán", đầy là bí kíp giúp 2 "chiến thần nhí" này sở hữu cả tủ huy chương.

Bạn Phạm Đức Anh - học sinh lớp 5 trường Tiểu học Đống Đa (Hà Nội) trở lại Đấu trường Toán học AIMO 2025 - 2026 sau năm đầu tiên giành Huy chương Vàng ở Vòng Quốc gia AIMO 2025. Chàng tween không giấu được phấn khích khi nhận tin bản thân được điểm tuyệt đối ở ngay vòng đầu tiên, tin rằng khởi đầu thuận lợi sẽ mang theo nhiều tin vui ở những vòng sắp tới nhưng không vì thế mà lơ là ôn luyện.

Bên cạnh huy chương vàng AIMO, Đức Anh còn sở hữu Huy chương Vàng cuộc thi Violympic (vòng Quốc gia), TIMO (vòng Quốc gia từ lớp 2 đến lớp 5, riêng năm lớp 5 đạt điểm tuyệt đối)... Tham gia nhiều cuộc thi, sở hữu nhiều giải thưởng cũng đồng nghĩa không ít lần cậu bạn giải quyết những đề bài khó. Mỗi lần như vậy, Đức Anh cho biết bạn sẽ đọc thật kỹ đề bài, suy nghĩ xem thuộc dạng bài nào rồi tìm cách giải hợp lý một cách cẩn thận từng bước.

AIMO là cuộc thi giải Toán bằng tiếng Anh nên đòi hỏi thí sinh cần có nền tảng ngôn ngữ lần tư duy tốt. Vòng Sơ loại của AIMO 2025 - 2026 tổ chức trực tuyến, chia làm các ca thi, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh toàn quốc. Ban tổ chức luôn túc trực để giải đáp và hỗ trợ các bạn học sinh - phụ huynh trong trường hợp xảy ra sự cố.

Đề thi Vòng Sơ loại không nhằm kiểm tra kiến thức vượt chương trình học mà tập trung vào đánh giá tư duy logic, suy luận, giải quyết vấn đề của học sinh. Đức Anh là một trong những thí sinh tham gia Vòng Sơ loại đợt 2. Đánh giá đề thi, cậu bạn đánh giá đề bài đa dạng và phần làm khó bản thân là: "Một số câu quy luật số với số có nhiều chữ số làm mình tốn nhiều thời gian tính toán hơn".

Về phía Nguyễn Anh Phú (lớp 3, trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn, Hà Nội) đánh giá đề thi không khó nhưng đòi hỏi sự cẩn thận cao. Đồng suy nghĩ với Đức Anh, bộ đôi "chiến thần huy chương" nhắn gửi đến những thí sinh chuẩn bị dự thi Vòng Sơ loại đợt 3 cần tính toán thật kĩ.

An Phú biết đến Đấu trường Toán học châu Á - AIMO thông qua giáo viên chủ nhiệm. Lần đầu tiên dự thi đã đạt điểm tuyệt đối ngay vòng đầu tiên, cậu bạn thích thú: "Nhưng sẽ vui hơn rất nhiều nếu nhận được kết quả như vậy ở vòng cuối cùng ạ".

Sở hữu cả một ngăn tủ treo kín huy chương, An Phú khiêm tốn chia sẻ cậu bạn không tập trung ôn luyện để thi đấu mà xuất phát từ niềm yêu thích Toán học. Chàng tween thường dành thời gian nhất định để học Toán hằng ngày, làm thêm bài tập ngoài khoảng 40 - 60 phút bên cạnh giải bài tập thầy cô giao trong giờ học chính khóa. "Mình nghĩ là nếu các bạn muốn đạt kết quả cao, hãy học Toán hàng ngày và tích cực tham gia các cuộc thi Toán học như cách để rèn luyện và tích lũy thêm kiến thức" - An Phú chia sẻ.

An Phú bộc bạch, cậu bạn sẽ cố gắng liên kết dữ kiện để tìm cách giải. Cũng có lúc cậu bạn "bất lực" và khi ấy Phú sẽ nhờ đến bố, thầy cô gợi ý một chút rồi tự mình tìm đến kết quả chính xác. Nhờ đó, An Phú lại càng vui hơn với giải Toán.

Mách nhỏ về AIMO 2025 - 2026

AIMO (Asia International Mathematical Olympiad) do Ủy ban Olympic Toán học Châu Á sáng lập từ năm 2012, là một trong những kỳ thi Toán bằng tiếng Anh uy tín hàng đầu khu vực, với sự tham gia của hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. Việt Nam chính thức tham gia AIMO từ năm 2019. Chỉ trong 6 năm, học sinh Việt Nam đã gặt hái hơn 220 huy chương quốc tế.

Tại Chung kết Quốc tế AIMO 2025 tổ chức ở Tokyo, Nhật Bản, 100% học sinh từ đoàn Việt Nam giành Huy chương với 1 giải Vô địch, 10 Huy chương Vàng, 7 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng. Với 48%, Việt Nam đứng đầu Top 10 quốc gia có tỉ lệ thí sinh tham gia đạt huy chương AIMO 2025 tại Tokyo.

Thông tin chi tiết về thể lệ, lịch thi và kết quả của AIMO năm học 2025 - 2026 sẽ được công bố công khai tại website chính thức https://aimo.tienphong.vn/ và các kênh truyền thông của Báo Tiền Phong.