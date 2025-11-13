Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đấu trường Toán học Châu Á - AIMO 2025-2026: Sân chơi hội nhập quốc tế cho học sinh

LINH LÊ

HHTO - “Đấu trường Toán học Châu Á - Asia International Mathematical Olympiad (AIMO)” chính thức khởi động mùa thi năm học 2025-2026, mở ra sân chơi học thuật quy mô quốc tế dành cho học sinh từ lớp 2 đến lớp 12 trên toàn quốc.

Cuộc thi do T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chỉ đạo, Báo Tiền Phong và Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức, với sự đồng hành của Ủy ban Olympic Toán học Châu Á (AIMO) cùng nhiều tổ chức giáo dục, doanh nghiệp và quỹ học bổng.

Được khởi xướng từ năm 2012, AIMO hiện quy tụ hơn 150.000 học sinh đến từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, Ấn Độ, Kazakhstan, Philippines… Việt Nam tham gia từ năm 2019 và nhanh chóng ghi dấu ấn, giành hơn 220 huy chương quốc tế. Riêng năm 2025, đội tuyển Việt Nam đạt thành tích ấn tượng nhất với 1 giải Vô địch, 10 Huy chương Vàng, 7 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng.

gen-o-z7053042290717-7342b69d9e3d1f5f09f72e2033549060.jpg
PGS. Huỳnh Quyết Thắng - Giám đốc ĐH Bách khoa Hà Nội, đồng chí Nguyễn Minh Triết, Bí thư BCH T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch HSV Việt Nam, nhà báo Phùng Công Sưởng, TBT báo Tiền Phong cùng các học sinh đạt giải cao cuộc thi AIMO mùa trước.

AIMO không chỉ là kỳ thi Toán học mà còn là hành trình trải nghiệm, rèn luyện và hội nhập quốc tế. Thí sinh được làm bài bằng tiếng Anh, qua đó phát triển đồng thời ba nhóm năng lực quan trọng gồm tư duy logic, phân tích và lập luận chặt chẽ; khả năng ứng dụng Toán học vào khoa học, công nghệ; cùng năng lực ngoại ngữ học thuật, giúp sẵn sàng trở thành công dân toàn cầu.

Cuộc thi cũng góp phần thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy - học Toán bằng tiếng Anh và nâng cao chất lượng giáo dục STEM trong các nhà trường, hướng tới mục tiêu đào tạo thế hệ học sinh Việt Nam có tư duy sáng tạo, tự tin hội nhập.

chan-trang-aimo-202526-02.png

Vòng sơ loại của AIMO sẽ diễn ra từ tháng 11/2025 đến tháng 2/2026, tổ chức trực tuyến, miễn phí và dành cho học sinh từ lớp 2 đến lớp 12.

Vòng Khu vực diễn ra trong tháng 3/2026, thi trực tiếp tại 3 miền Bắc - Trung - Nam.

Vòng Chung kết Quốc gia được tổ chức trước ngày 20/4/2026, dành cho thí sinh đạt giải C trở lên, thi bằng tiếng Anh tại Hà Nội hoặc TP.HCM.

Vòng Chung kết Quốc tế dự kiến diễn ra vào tháng 8/2026 tại Việt Nam, quy tụ khoảng 3.000 thí sinh và 5.000 giáo viên, phụ huynh đến từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Những thí sinh có kết quả xuất sắc sẽ được xét chọn vào đội tuyển AIMO Việt Nam tham dự vòng thi quốc tế và nhận huy chương, giấy chứng nhận từ Ủy ban Olympic Toán học Châu Á.

Thời gian đăng ký từ ngày 26/9/2025 đến trước 28/1/2026. Học sinh đăng ký trực tuyến tại địa chỉ https://aimo.tienphong.vn.

Lệ phí dự thi gồm: miễn phí vòng sơ loại; 350.000 đồng đối với vòng Khu vực; 500.000 đồng đối với vòng Quốc gia. Thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, có thư xác nhận của nhà trường sẽ được miễn lệ phí.

Thí sinh được nhận giấy chứng nhận, huy chương và quà tặng tùy theo thành tích ở từng vòng thi, đồng thời có cơ hội giành học bổng và được xét chọn tham gia đội tuyển AIMO Việt Nam dự thi quốc tế.

Các trường có nhiều thí sinh đạt giải sẽ được tuyên dương và truyền thông trên các nền tảng của Báo Tiền Phong và các cơ quan báo chí đồng hành cùng cuộc thi.

Đấu trường Toán học Châu Á - AIMO 2025-2026 không chỉ là một kỳ thi học thuật, mà còn là bước đệm giúp học sinh Việt Nam khẳng định trí tuệ trên bản đồ Toán học quốc tế, nuôi dưỡng thế hệ trẻ yêu khoa học, tự tin hội nhập và sẵn sàng dẫn dắt tương lai.

LINH LÊ
