Chân dung nữ sinh 2K11 tham gia Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

HHTO - Nguyễn Trần Bảo Thức, học sinh lớp 9A5, Trường THCS Lương Thế Vinh (Lâm Đồng) là đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI. Vinh dự đến sớm khiến Thức không cho phép mình chủ quan, trái lại, càng ý thức rõ hơn rằng phía trước là một chặng đường học tập dài và nhiều thử thách.

Ở tuổi học trò, được đứng trong không gian trang trọng của một Đại hội tầm vóc quốc gia là trải nghiệm không dễ có. Với Nguyễn Trần Bảo Thức, cảm xúc đầu tiên không phải là sự tự hào đơn thuần, mà là bất ngờ, xúc động và một chút lo lắng rất thật. “Mình chưa bao giờ nghĩ bản thân có cơ hội đến với Đại hội lớn và ý nghĩa như vậy”.

Học để mở rộng giới hạn bản thân

Suốt ba năm THCS, nữ sinh luôn duy trì danh hiệu học sinh xuất sắc. Đây là kết quả của quá trình đòi hỏi sự nghiêm túc, kỷ luật và khả năng tự học ổn định trong bối cảnh chương trình học ngày càng nặng.

Cột mốc khiến Thức nhớ nhất trong những năm đầu THCS là việc được tham gia Phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ II năm 2024, khi đang học lớp 7. Thức ví trải nghiệm ấy như “một con cá con lần đầu bước ra biển lớn”.

"Không phải để tự hào, mà để nhận ra thế giới bên ngoài rộng hơn rất nhiều so với những trang sách quen thuộc. Lần đầu được lắng nghe, được trình bày quan điểm, được làm việc cùng các bạn đến từ nhiều vùng miền khác nhau, mình bắt đầu ý thức rõ hơn về vai trò của tri thức và khả năng tự học".

Ảnh: NVCC

Từ trải nghiệm ấy, việc học với Thức không còn gói gọn trong khuôn khổ điểm số, mà trở thành cách để hiểu sâu hơn và chuẩn bị tốt hơn cho những thử thách mới. Điều này thể hiện rõ trong kết quả học tập các năm sau. Năm lớp 8, Thức tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh và giành giải Nhì môn Khoa học Tự nhiên, phân môn Vật lý. Cùng năm, nữ sinh đạt giải Nhất môn Toán trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp huyện - môn học mà Thức xác định sẽ theo đuổi lâu dài.

Song song với học tập chính khóa, Thức còn thử sức ở lĩnh vực nghiên cứu khoa học. Nữ sinh giành giải Nhất cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp huyện và giải Nhì cấp tỉnh. Với một học sinh THCS, việc tiếp cận nghiên cứu khoa học không chỉ đòi hỏi kiến thức, mà còn cần khả năng tư duy độc lập, làm việc nhóm và sự bền bỉ theo đuổi ý tưởng đến cùng.

Không chỉ chú trọng các môn khoa học tự nhiên, Thức còn dành thời gian rèn luyện ngoại ngữ. Ba năm liên tiếp, nữ sinh tham gia các cuộc thi hùng biện tiếng Anh và đạt nhiều giải cao ở cấp huyện, cấp tỉnh. Theo Thức, ngoại ngữ không chỉ phục vụ thi cử, mà còn giúp tự tin hơn trong giao tiếp, mở rộng góc nhìn và khả năng tiếp cận tri thức mới.

Trong hành trình học tập ấy, Trường THCS Lương Thế Vinh được Thức coi là “ngôi nhà thứ hai” - một môi trường kỷ cương nhưng giàu sự quan tâm. Thầy cô không chỉ truyền đạt kiến thức, mà còn dạy học sinh cách chịu trách nhiệm với bản thân và tập thể, tạo nền tảng để các em trưởng thành bền vững.

Đi chậm để không lạc hướng

Song hành với quá trình học tập là việc tham gia các hoạt động phong trào Đoàn Đội. Với Nguyễn Trần Bảo Thức, đây vừa là cơ hội, vừa là thách thức. Càng lớn, lịch học càng dày, hoạt động phong trào càng nhiều và đòi hỏi trách nhiệm cao hơn. Có những giai đoạn, nữ sinh thừa nhận cảm thấy bấp bênh khi phải xoay xở giữa hai vai trò.

“Với mình, học tập luôn là nhiệm vụ quan trọng nhất. Khi thời gian trùng nhau, mình sẽ ưu tiên việc học; còn nếu có thể, mình cố gắng sắp xếp để hoàn thành tốt cả học tập lẫn hoạt động phong trào. Mình không muốn tham gia phong trào một cách hình thức, mà coi đó là môi trường để rèn luyện thêm kỹ năng, bản lĩnh và nhân cách”, Bảo Thức chia sẻ.

Chính nhờ xác định rõ trục học tập, Thức duy trì được sự ổn định trong kết quả học tập dù tham gia nhiều hoạt động lớn. Năm lớp 8, nữ sinh được tham dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ X và vinh dự nhận Giải thưởng Kim Đồng của Hội đồng Đội Trung ương. Đến lớp 9, Thức tiếp tục được chọn làm đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, đồng nghĩa với áp lực và trách nhiệm lớn hơn.

Thức nhiều lần nhận giấy khen trong công tác Đoàn Đội. Ảnh: NVCC

Đứng giữa Đại hội, Thức không xem mình là “hình mẫu”, mà nhìn thấy rõ những thiếu sót của bản thân. Với nữ sinh, Đại hội là lời nhắc phải khiêm tốn hơn, nỗ lực hơn và sống xứng đáng với những cơ hội đã được trao. “Mình thấy bản thân chưa giỏi, vẫn còn phải cố gắng rất nhiều nữa”, Thức chia sẻ.

Trong thời gian tới, Nguyễn Trần Bảo Thức đặt mục tiêu thi đỗ vào Trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh, theo đuổi lớp chuyên Toán và tiếp tục tham gia các đội tuyển học sinh giỏi. Thức hiểu rằng con đường học tập phía trước sẽ còn nhiều áp lực, có lúc mệt mỏi, có lúc nghi ngờ chính mình. Nhưng với nữ sinh, việc giữ vững mục tiêu học tập làm trung tâm chính là cách để không lạc hướng và tiếp tục đi xa.