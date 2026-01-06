Nhiều quốc gia đồng loạt dừng thi IELTS trên giấy, chuyển sang thi trên máy tính

HHTO - Trong thời gian gần đây, nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đã đồng loạt thông báo dừng tổ chức kỳ thi IELTS trên giấy, chuyển hoàn toàn hoặc gần như hoàn toàn sang hình thức thi trên máy tính (computer-based).

Hàng loạt quốc gia chính thức dừng thi IELTS trên giấy

Theo thông tin từ các tổ chức khảo thí và báo chí quốc tế, Bangladesh là một trong những quốc gia sớm đưa ra quyết định dừng thi IELTS trên giấy, bắt đầu từ tháng 2/2026, sau khi phát hiện nhiều vụ việc gian lận và rò rỉ đề thi. Tiếp đó, Bahrain và Jordan cũng thông báo sẽ ngừng hoàn toàn hình thức thi giấy từ ngày 8/2/2026.

Trước đó, một số quốc gia và vùng lãnh thổ như Uzbekistan, Pakistan, Nigeria, Iran đã từng tạm dừng hoặc hạn chế nghiêm ngặt việc tổ chức thi IELTS trên giấy do lo ngại về tính bảo mật. Tại Việt Nam, Hội đồng Anh và IDP đã chuyển toàn bộ các kỳ thi IELTS sang hình thức thi trên máy tính từ cuối tháng 3/2025, chấm dứt việc tổ chức thi giấy trên phạm vi cả nước.

Theo thống kê, ít nhất 11 quốc gia và vùng lãnh thổ đã dừng hoặc lên kế hoạch dừng thi IELTS trên giấy trong thời gian gần đây.

Thi trên giấy vẫn tồn tại, nhưng bị siết chặt điều kiện

Tại một số quốc gia và vùng lãnh thổ như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, Indonesia và Hồng Kông (Trung Quốc), hình thức thi IELTS trên giấy chưa bị loại bỏ hoàn toàn. Tuy nhiên, việc đăng ký thi giấy thường chỉ áp dụng cho thí sinh cư trú hợp pháp, trong khi thí sinh quốc tế hoặc thí sinh đến từ các khu vực được đánh giá có nguy cơ gian lận cao buộc phải thi trên máy tính.

Đơn cử, tại Hồng Kông, thí sinh đến từ Trung Quốc đại lục hiện không còn được đăng ký thi IELTS trên giấy, mà phải chuyển sang hình thức thi trên máy tính nhằm kiểm soát rủi ro gian lận.

(Ảnh minh họa từ Internet)

Vì sao IELTS trên giấy dần bị “khai tử”?

Theo đại diện các đơn vị tổ chức thi, việc chuyển đổi sang hình thức thi trên máy tính mang lại nhiều lợi ích. Trước hết, tính bảo mật được nâng cao, hạn chế nguy cơ lộ đề, mua bán đề thi vốn dễ xảy ra với bài thi giấy. Bên cạnh đó, hình thức thi máy tính cho phép tổ chức thi linh hoạt hơn, tăng số lượng ngày thi và trả kết quả nhanh hơn, thường chỉ sau 3-5 ngày.

Các tổ chức khảo thí khẳng định, việc thay đổi hình thức thi không làm thay đổi cấu trúc đề thi, nội dung bài thi hay thang điểm IELTS. Sự khác biệt chủ yếu nằm ở cách làm bài, thao tác trên máy tính thay cho giấy bút truyền thống.

Thí sinh cần chuẩn bị gì?

Trong bối cảnh thi IELTS trên giấy ngày càng bị thu hẹp, thí sinh được khuyến nghị làm quen với hình thức thi trên máy tính, đặc biệt là kỹ năng gõ bàn phím, đọc và xử lý thông tin trên màn hình. Nhiều trung tâm khảo thí hiện cũng cung cấp bài thi mẫu và bài thi thử trên máy để thí sinh luyện tập trước khi bước vào kỳ thi chính thức.

Với xu hướng hiện nay, thi IELTS trên máy tính được dự báo sẽ trở thành hình thức chủ đạo trên toàn cầu, trong khi thi trên giấy chỉ còn tồn tại ở phạm vi rất hạn chế hoặc dành cho các trường hợp đặc biệt.