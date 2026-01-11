Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Olympia 26: Nam sinh THPT Nguyễn Huệ - Huế giành vòng nguyệt quế với 215 điểm

Văn Thuận (tổng hợp)

HHTO - Xuyên suốt 4 vòng thi, các thí sinh đã có màn rượt đuổi điểm số vô cùng gay cấn. Bằng sự nhanh nhạy của mình, Hoàng Anh Minh (trường THPT Nguyễn Huệ - Huế) đã xuất sắc giành được vòng nguyệt quế với 215 điểm trong cuộc thi Tuần 3 - Tháng 3 - Quý 1 Đường Lên Đỉnh Olympia lần thứ 26.

Cuộc thi Tuần 3 - Tháng 3 - Quý 1 chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 với sự tham gia tranh tài của 4 nhà leo núi: Phạm Đức Thắng (trường THPT Kim Sơn A - Ninh Bình), Hoàng Anh Minh (trường THPT Nguyễn Huệ - Huế), Trần Anh Khoa (trường THPT Tân Phú - Đồng Nai), Dương Hòa Bình (trường THPT Xuân Đỉnh - Hà Nội).

614234981-1305483941603304-7952281739753110530-n.jpg
Lộ diện bốn nhà leo núi trong cuộc thi Tuần 3 - Tháng 3 - Quý 1. Ảnh: Đường lên đỉnh Olympia.

Ở phần thi Khởi động, phần tranh tài giữa các nam sinh đã diễn ra với không khí vô cùng sôi động. Kết thúc phần thi khởi động chung và riêng, Anh Khoa tạm dẫn đầu với 70 điểm, theo sát là Đức Thắng với 60 điểm, Anh Minh 55 điểm và Hòa Bình 30 điểm.

screenshot-146.png
Các thí sinh trong phần thi Khởi động.

Tại phần thi Vượt chướng ngại vật với từ khóa gồm 9 chữ cái, sau khi gợi ý thứ 2 được mở ra, bằng sự nhanh nhạy của mình, Anh Minh đã xuất sắc đưa ra đáp án chính xác cho từ khóa là “Tháng Chạp”, vươn lên vị trí dẫn đầu đoàn leo núi với 105 điểm. Đứng ở vị trí thứ hai là Anh Khoa 90 điểm, Đức Thắng 70 điểm và Hòa Bình 50 điểm.

Đến vòng Tăng tốc, không khí trường quay dần nóng lên bởi màn rượt đuổi điểm số ngày càng gay cấn của các thí sinh. Anh Minh vẫn giữ vững phong độ ở vị trí đầu với 185 điểm, Anh Khoa có 150 điểm, Hòa Bình 110 điểm và Đức Thắng 100 điểm.

Tại phần thi Về đích, Anh Minh chọn gói câu hỏi 3 câu 20 điểm. Nhưng ở cả ba câu hỏi, nam sinh đã gây tiếc nuối vì không đưa ra được đáp án nào chính xác. Anh Minh kết thúc phần thi của mình với 185 điểm.

screenshot-149.png
Anh Minh gây tiếc nuối vì không đưa ra được đáp án chính xác ở cả ba câu hỏi.

Anh Khoa chọn gói câu hỏi 3 câu 20 điểm. Ở hai câu hỏi đầu tiên, nam sinh chưa trả lời đúng. Đức Thắng rất nhanh đưa ra đáp án chính xác ở câu hỏi thứ hai và giành được 20 điểm từ tay Anh Khoa. Nam sinh Đồng Nai có được 20 điểm ở câu hỏi cuối cùng và kết thúc phần thi với 150 điểm.

screenshot-150.png
Anh Khoa vẫn bảo toàn được điểm số sau phần thi của mình.

Đức Thắng lựa chọn gói câu hỏi 20 - 20 - 30 điểm. Ở hai câu hỏi đầu tiên, nam sinh xuất sắc trả lời đúng. Tuy nhiên, ở câu hỏi cuối cùng, nam sinh đã vụt mất 30 điểm vào tay Anh Minh và hoàn thành phần thi với 130 điểm.

z7419495147425-df5e95bf07e421d2cbc44ee15bcc6cde.jpg
Đức Thắng đã có màn lội ngược dòng xuất sắc, vươn lên vị trí thứ hai đoàn leo núi sau phần thi của mình

Hòa Bình lựa chọn 3 câu hỏi 30 điểm. Nam sinh đã trả lời đúng ở câu hỏi đầu tiên. Ở câu hỏi thứ ba, nam sinh lựa chọn ngôi sao hy vọng nhưng chưa đưa ra được câu trả lời chính xác, Đức Thắng sau đó rất nhanh nhấn chuông và giành được 30 điểm. Sau phần thi, Hòa Bình có được 100 điểm.

screenshot-154.png
Hòa Bình quyết định "tất tay" với 3 câu hỏi 30 điểm ở phần thi Về đích.

Kết quả chung cuộc, Hoàng Anh Minh (trường THPT Nguyễn Huệ - Huế) trở thành chủ nhân vòng nguyệt quế của cuộc thi Tuần 3 - Tháng 3 - Quý 1 chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 với 215 điểm.

screenshot-158.png
Anh Minh chính là chủ nhân của vòng nguyệt quế Tuần 3 - Tháng 3 - Quý 1 với tổng số điểm là 215.

Về nhì là Phạm Đức Thắng (trường THPT Kim Sơn A - Ninh Bình) với 160 điểm, Trần Anh Khoa (trường THPT Tân Phú - Đồng Nai) với 150 điểm và Dương Hòa Bình (trường THPT Xuân Đỉnh - Hà Nội) với 100 điểm.

ft1473.jpg
Văn Thuận (tổng hợp)
#Olympia 26 #Đường lên đỉnh Olympia 26 #vòng nguyệt quế #Cuộc thi Tuần #Hoàng Anh Minh #THPT Nguyễn Huệ - Huế

