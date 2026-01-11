3.800 teen tranh tài thi Học sinh giỏi giải Toán trên máy tính cầm tay lần 32

Sáng 11/1, kỳ thi Học sinh giỏi giải Toán trên máy tính cầm tay lần thứ 32 năm học 2025 - 2026 đã chính thức khai mạc với sự tham gia của đông đảo học sinh khu vực phía Nam. Năm nay, sự kiện diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi sáp nhập hành chính ba địa phương gồm TP.Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Sự thay đổi này đưa quy mô kỳ thi lên con số 3.800 học sinh tham dự. Để đảm bảo công tác tổ chức, Hội đồng thi được triển khai đồng thời tại hai địa điểm là Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong và Trường Trung học Thực hành.

Không khí trong buổi khai mạc kỳ thi Học sinh giỏi giải Toán trên máy tính cầm tay TP.HCM lần thứ 32 năm học 2025 - 2026.

Được khởi xướng từ năm 1995, đây là sân chơi học thuật giúp học sinh rèn luyện kỹ năng sử dụng máy tính cầm tay như một công cụ hỗ trợ tư duy khoa học. Ban tổ chức định hướng thí sinh không chỉ tìm ra đáp số nhanh mà còn phải biết phân tích, giải quyết vấn đề chính xác.

Các thí sinh tập trung trật tự, chuẩn bị tinh thần "nhập cuộc" trước giờ vào phòng thi.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Xuân Dũng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhận định giáo dục hiện đại cần khơi dậy bản lĩnh và khả năng thích ứng. Ông cho rằng việc tham gia kỳ thi là cơ hội để học sinh chứng minh khả năng tối ưu hóa tư duy và làm chủ công cụ trong bối cảnh chuyển đổi số.

Các thí học sinh chuẩn bị vào phòng thi.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Xuân Dũng cũng gửi gắm thông điệp về thái độ học tập: "Kết quả của kỳ thi rất quan trọng, nhưng điều quan trọng hơn là tinh thần học hỏi, sự trung thực, bản lĩnh và niềm đam mê toán học mà các em thể hiện. Hãy coi đây là một trải nghiệm đáng nhớ, nơi các em học được cách tư duy mạch lạc và trui rèn trước những thử thách lớn hơn trong tương lai".