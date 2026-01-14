TP.HCM: Teen THPT chuyên Trần Đại Nghĩa rộn ràng đón bạn bè xứ sở hoa anh đào

HHTO - Là hoạt động thường niên của nhà trường, chương trình giao lưu với đoàn học sinh Nhật Bản không chỉ là dịp để các bạn trẻ Trần Chuyên lan tỏa nét đẹp văn hóa dân tộc mà còn cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ.

Vừa qua, trong khuôn khổ chương trình trao đổi văn hóa quen thuộc, trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa đã chính thức đón tiếp đoàn học sinh Nhật Bản từ Trường Sapporo Kaisei. Bên cạnh mục đích thắt chặt mối quan hệ hữu nghị học đường giữa hai quốc gia, sự kiện còn mở ra cơ hội để các bạn trẻ giao lưu, kết nối và hòa nhập trong môi trường đa văn hóa hiện nay.

Khác với không khí thường ngày, ngay từ sáng sớm, khuôn viên Trần Chuyên đã trở nên nhộn nhịp và rộn ràng hơn bao giờ hết. Các bạn học sinh ai cũng đều háo hức chờ đón cuộc gặp gỡ với những người bạn đến từ xứ sở hoa anh đào.

Trong vai trò “chủ nhà”, TDN-ers đã chuẩn bị chu đáo nhiều hoạt động đặc sắc để chào đón đoàn học sinh Nhật Bản. Nổi bật trong chương trình là tiết mục đàn tranh và ca khúc “Nối vòng tay lớn” do tập thể lớp 11CA1 trình diễn. Những giai điệu mang đậm bản sắc Việt không chỉ gửi gắm lời chào nồng hậu mà còn góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc đến bạn bè quốc tế.

Teen Trần Chuyên và những tiết mục giao lưu "xịn xò". Ảnh: CLB Báo chí - Truyền thông THPT chuyên Trần Đại Nghĩa.

Tiếp nối không khí nhẹ nhàng, sâu lắng ấy là những phần trình diễn trẻ trung, sôi động đến từ học sinh Nhật Bản. Sự giao thoa trong nghệ thuật và âm nhạc đã trở thành cầu nối, giúp các bạn trẻ hai nước thêm gần gũi và thấu hiểu nhau hơn.

Không chỉ dừng lại ở các tiết mục biểu diễn, buổi giao lưu còn mang đến nhiều trải nghiệm văn hóa gần gũi và thú vị. Các teen Nhật và Việt hào hứng tham gia những hoạt động mang đậm bản sắc văn hoá như trang trí nón lá, chơi banh đũa hay nhảy sạp. Qua từng trò chơi dân gian, khoảng cách giữa học sinh hai nước dần được xóa nhòa, nhường chỗ cho sự thân thiện, thấu hiểu và những kỷ niệm đẹp được hình thành.

Đoàn học sinh Nhật rạng rỡ với chiếc nón lá Việt Nam. Ảnh: CLB Báo chí - Truyền thông THPT chuyên Trần Đại Nghĩa

Khép lại chương trình, học sinh hai trường cùng nhau lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ bằng những bức ảnh tập thể trong khuôn viên trường, trao nhau những cái vẫy tay và nụ cười đầy lưu luyến.