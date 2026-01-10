Muôn kiểu Gen Z đặt tên app xe công nghệ "hết mình", tài xế đọc qua "hết hồn"

HHTO - Gen Z "sáng tạo" muôn kiểu tên tài khoản xe công nghệ vui nhộn, khiến tài xế đọc qua "hết hồn", đọc kỹ liền cười lăn lộn, và đôi khi phải hỏi lại để chắc chắn.

Gen Z không ngừng cho thấy sự sáng tạo của mình trong mọi mặt của đời sống ngày nay, dù là học tập, công việc hay sinh hoạt thường ngày. Thậm chí, ngay cả tên dành cho tài khoản đặt xe công nghệ cũng phải "độc lạ", khiến tài xế đọc vào mà vừa buồn cười vừa hoang mang.

Tên chủ tài khoản của bạn trẻ khiến tài xế phải nhắn tin hỏi lại cho chắc ăn. Nguồn: @_ngyn.t

Trường hợp của chủ tài khoản Threads @_ngyn.t thu hút lượng tương tác lớn khi đăng tải trải nghiệm "ghẹo" tài xế xe công nghệ của mình. Với cái tên độc lạ, bạn trẻ này thậm chí được tài xế nhắn tin ngược lại để hỏi chuyện. Theo như bạn chia sẻ dưới phần bình luận, cách đặt tên này chỉ với mục đích gây hài, giúp các tài xế cảm thấy vui vẻ, dễ chịu. Có lúc bạn cũng "tip" thêm cho tài xế nếu chuyến đi quá dài và mất thời gian như một cách lan tỏa điều tích cực đến những người vốn "dầm mưa dãi nắng" để mưu sinh.

Cũng trong phần bình luận, nhiều bạn trẻ Gen Z như tìm được thấy nhau khi sở hữu cái tên tài khoản xe công nghệ "ngộ lạ", không ai chịu kém ai. Công thức "Quái vật rừng sâu..." có vẻ được ưa chuộng khi có không ít tài khoản, bao gồm cả bạn "chủ thớt", sử dụng để đặt tên.

Bạn trẻ đặt tên hết mình, tài xế và shipper đọc xong thì "hết hồn". Nguồn: @hienhienn113

Những tài khoản này "sản xuất theo lô" chăng? Nguồn: @sul.sunnie.__

Có lẽ nào vì cái tên mà một số anh shipper nỡ lòng "đánh 1 sao" ngược lại không? Nguồn: @_gn.one

Ngoài những cái tên "gây sợ hãi" như trên, một số bạn trẻ lựa chọn hướng hài hước nhẹ nhàng hơn. Thậm chí, có người còn "chơi chữ" vần điệu, chỉ cần đọc qua thôi cũng thấy vừa buồn cười, vừa hay hay.

Một tài khoản có cách đặt tên vần điệu, hiếm có trên đời. Nguồn: @minhhoang.pam

Chơi chữ vần điệu cũng là một cách đặt tên tài khoản được ưa chuộng. Nguồn: @mwanh.oct, @hahamikax_x

Bên cạnh đó, có một số bạn trẻ thích những cái tên dễ thương, đọc qua là đã thấy một bầu trời "hường phấn" chứ không gây cười hay ám ảnh như những lựa chọn phía trên.

"Cô bé", "Công chúa"... cũng được nhiều bạn trẻ sử dụng đặt tên. Nguồn: @_bbiyeuoi_

Hơi gây hiểu lầm nhưng vẫn đáng yêu! Nguồn: @ttkg.89

Thêm vào đó, còn có không ít những tài khoản sử dụng tên lấy cảm hứng từ thần tượng. Giống như bên dưới, những nghệ sĩ như Jun Phạm, Duy Khánh... bất đắc dĩ trở thành "cầu nối trung gian" giữa các tài xế và khách hàng.

Anh tài Jun Phạm chắc chưa lường trước được nước đi này của fan. Nguồn: @_.haicaudichbu, @dy_.ahn