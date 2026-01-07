Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Dễ thương và hài hước khi Gen Z làm cô dâu: "Không Hip-Hop, đời không nể!"

Dương Kiều (Tổng hợp)

HHTO - Trào lưu cô dâu nhảy Hip-Hop, "ke đầu" trong ngày cưới khiến mạng xã hội cười nghiêng ngả, nhưng đồng thời cũng thấy thật đáng yêu.

Không còn quá "tập trung" vào hình ảnh thướt tha, nhẹ nhàng - hình mẫu cô dâu của thập niên 2020; giới trẻ hiện đại - đặc biệt là thế hệ Z lại ưu tiên sự vui vẻ, trở thành nhân vật tỏa sáng nhất của ngày trọng đại. Trên mạng xã hội, những trào lưu "cô dâu Hip-Hop", "cô dâu ke đầu"... đang trở nên rầm rộ, thể hiện một khía cạnh hài hước, thú vị của phái đẹp trong ngày đón chương mới của cuộc đời.

img-3704.jpg
img-3705.jpg
Trào lưu "cô dâu Hip-Hop" gây rầm rộ mạng xã hội. Nguồn: @quyenphamwedding

Trong bộ hỷ phục tưởng chừng rườm rà, khó di chuyển của ngày cưới, những cô dâu Gen Z này vẫn vô cùng năng động. Họ không ngại trình diễn những động tác Hip-Hop, nhào lộn khó nhằn để khuấy động không khí, không e ngại ánh mắt của bất kỳ ai. Bởi lẽ, đây là ngày vui trọng đại của nhân vật chính là cô dâu và chú rể, và họ có quyền ghi dấu những ký ức khó quên dành cho mai sau nhìn lại.

Hình ảnh cô dâu tự mình "ke đầu", tạo dáng độc đáo trong ngày cưới. Nguồn: @quyenphamwedding
Cô dâu cố gắng "ke đầu" để tạo ấn tượng khó phai trong ngày cưới. Nguồn: @anson215993
img-3714.jpg
Cô dâu "chất" thế này thì chú rể cũng phải nhường một bước. Nguồn: @euler1408
temp-image-ebe771dd-145a-4017-8cde-890f1d7f2530.jpg
Cô dâu "ke đầu" không chuẩn thì để bạn thân "gánh" luôn đoạn này nhé! Nguồn: @huyph9
temp-image-ae235bd6-9893-47ce-9f85-b0d3c52c7a3d.jpg
Nguồn: @nhut_foto

Không chỉ cô dâu mà ngay cả phù dâu, hay bạn đến tham dự đám cưới cũng nhiệt tình góp vui. Trào lưu "khuấy đảo" ngày chung vui trở nên xôn xao dịp cuối năm 2025 - đầu năm 2026 cũng rơi vào giai đoạn có nhiều tiệc cưới, mang đến một phong cách ăn mừng độc đáo, thú vị của giới trẻ dành cho bản thân hay bạn bè trước thời khắc kết đôi cùng nửa kia.

img-3711.jpg
Tặng người bạn thân món quà đáng nhớ trước khi bạn về nhà chồng. Nguồn: @khnhvan04
img-3707.jpg
Không "ke đầu" thì mình đi vài đường hip hop. Nguồn: @tuyenmoon83
img-3708.jpg
"Hỷ sự" còn nằm trong những cuộc vui của nhóm bạn phù dâu. Nguồn: @titimarry
img-3710.jpg
Những động tác đùa vui đơn giản nhưng để lại ký ức khó quên trong ngày cưới. Nguồn: @htkphunggg224
img-3706.jpg
Sao cũng được, chỉ cần cô dâu vui là được. Nguồn: @nhungkeng23
img-3709.jpg
Khi dân Hip-Hop đi làm phù dâu cho bạn thân. Nguồn: @lynhlynh_2001
606744425-1202575688466871-2432507146589080960-n.jpg
Dương Kiều (Tổng hợp)
#Cô dâu #Cô dâu GenZ #Trào lưu TikTok #Cô dâu hip hop #Cô dâu ke đầu

