Sự thật về hình ảnh người dân Nhật Bản bay bằng chong chóng tre Doraemon đi làm

Gần đây, một đoạn video ngắn ghi lại cảnh tượng hết sức kỳ lạ tại Nhật Bản đã lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem và bình luận trên nhiều nền tảng khác nhau. Nội dung được làm giống như trích đoạn từ một bản tin thời sự, đưa tin về việc nhiều người dân ở tỉnh Hokkaido, Nhật Bản bất ngờ sử dụng... chong chóng tre để di chuyển trong giờ cao điểm.

Bản tin về người dân dùng chong chóng tre đi làm rầm rộ khắp mạng xã hội.

Mở đầu video, một nam phát thanh viên tên Sato Keisuke nghiêm túc thông báo về tình trạng lưu lượng giao thông đường hàng không tăng mạnh. Lý do là vì nhiều người đã lựa chọn chuyển sang dùng thiết bị bay cá nhân (cụ thể ở đây là chong chóng tre giống phim Doraemon) để đi làm và đi học. Tiếp theo, nữ phóng viên hiện trường Ishikawa Misaki đã mô tả khung cảnh ngoài đường phố, với hàng loạt người dân bay lơ lửng trên không trung đầy lạ kỳ. Họ mang cặp sách học sinh hoặc túi xách công sở, thong dong lơ lửng phía trên dòng xe cộ nhộn nhịp.

Hình ảnh người dân Nhật Bản bay lơ lửng đi làm, đi học bằng chong chóng tre.

Video bản tin về việc người Nhật Bản dùng chong chóng tre để di chuyển. Nguồn: @lanyifeng3

Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng đã tinh ý nhận ra đây hoàn toàn không phải sự kiện có thật. Đoạn video này là sản phẩm được tạo ra bởi Sora AI, mô hình trí tuệ nhân tạo chuyển văn bản thành video của OpenAI. Logo Sora hiển thị rõ ràng xuyên suốt video chính là chi tiết "vạch trần" nguồn gốc của video này. Nhiều người cũng nhận ra sự "cứng nhắc" bất thường của con người khi bay trên không. Bởi theo quán tính, con người không thể tĩnh đến vậy khi được bay lơ lửng.

Mặt khác, không ít người cũng bày tỏ sự khó tin của bản thân, cho rằng một công nghệ tiên tiến như vậy chắc chắn sẽ "rần rần" truyền thông từ khi nghiên cứu, không phải đợi đến khi được áp dụng quen thuộc cho cuộc sống thế này mới bùng nổ.

Logo của Sora AI xuất hiện trong video.

Video này chỉ là một ví dụ cho sức mạnh ngày càng tinh vi của AI trong việc xóa nhòa ranh giới giữa thực và ảo. Thế nhưng ở hiện tại, việc di chuyển bằng chong chóng tre tiện lợi như hoạt hình Doraemon vẫn bất khả thi, dù rằng trông có vẻ thuận tiện và dễ dàng.

Trong thế giới Doraemon, chong chóng tre là một trong những bảo bối xuất hiện sớm nhất, tượng trưng cho khát vọng chinh phục bầu trời của con người. Món bảo bối này chưa thật sự xuất hiện trong cuộc sống, nhưng vẫn có những "biến thể" khác có cách thức hoạt động gần giống, ví dụ như thiết bị jetpack (balo bay) hay flyboard (ván bay sử dụng trên mặt nước) nhưng chỉ dùng trong phạm vi không gian, thời gian giới hạn.

Ba lô bay cá nhân (jetpack) có thể được xem là một trường hợp của "chong chóng tre Doraemon".

Trong tương lai không xa, với sự nâng cấp không ngừng của vật liệu, công nghệ và nhất là trí tuệ của con người, những thiết bị bay nhỏ gọn hơn, có thời gian và quy mô sử dụng lớn hơn vẫn có thể xuất hiện, trở thành "chong chóng tre đời thực" chứ không còn chỉ là khát vọng nằm trên trang truyện hay màn ảnh.