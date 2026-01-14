Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Học đường

Google News

Ngày hội thể thao trường THCS Tây Sơn: Giữa kịch tính đầy ắp khoảnh khắc đáng yêu

Dương Nhung
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - 1 tuần qua, các bạn học sinh trường THCS Tây Sơn ngập trong không khí vui tươi, sôi nổi của "Ngày hội thể thao" sau thời gian miệt mài ôn luyện cho đợt thi cuối học kì I. Buổi bế mạc cũng là lúc những huy chương, cúp vô địch tìm được chủ nhân.

Lễ khai mạc của "Ngày hội thể thao" đã được tổ chức cách đây 1 tuần. Đá bóng, kéo co là 2 phần thi được giữ nguyên so với các năm trước. Lễ diễu hành được tổ chức long trọng, tăng thêm khí thế cho học sinh THCS Tây Sơn bước vào tuần lễ hội.

dsc00301.jpg
dsc00463.jpg

Sau 1 tuần thi đấu vòng loại, ngày 14/1, trận chung kết đá bóng và kéo co chính thức diễn ra trong khuôn khổ lễ bế mạc. Thi đấu bóng đá diễn ra trước nên các lớp có mặt từ trước 9h sáng để chuẩn bị. Không ít phụ huynh cũng có mặt, vừa cổ vũ tinh thần cho các "chân sút tween" vừa vô thức trở thành huấn luyện viên vạch chiến thuật.

Trận kéo co của 4 khối lớp được bắt đầu ngay sau khi trận đá bóng kết thúc. Lớp 6A5 giành giải Nhất, chiến thắng áp đảo 6A2 chỉ với 2 hiệp đấu. Hội "anh - chị cả" khối 9 cho thấy sự dạn dày kinh nghiệm hơn nên thế giằng co giữa hai bên cũng căng thẳng hơn, kịch tính hơn và trải qua trọn vẹn 3 hiệp đấu mới phân được thắng bại.

img-7877.jpg
img-7883.jpg
img-7885.jpg
img-7893.jpg
img-7856.jpg
img-7865.jpg

Sau những ngày ôn thi cuối kì, teen được "xả stress" ở ngày hội thể thao với tinh thần bại không nản, thắng thì vui hơn. Không chỉ có khoảnh khắc thi đấu đẹp, thầy cô và học sinh của trường THCS Tây Sơn có vô thức tạo nên nhiều khoảnh khắc đáng yêu như nhắc nhở, cùng nhau dọn rác trên sân trước khi rời vị trí.

Bất cứ ai quá nhiệt huyết mà bị thương đều được kiểm tra kĩ càng hay trọng tài kiểm tra đủ đồ bảo hộ cho học sinh mới cho phép tiến hành thi đấu, cô chủ nhiệm buộc dây giày cho bạn cẩn thận trước khi bước vào phần kéo co...

img-7879.jpg
img-7851.jpg
img-7909.jpg
img-7939.jpg

Phát biểu tại buổi bế mạc ngày hội thể thao, sơ kết học kì I năm học 2025 - 2026, nhà giáo Nguyễn Thị Hoàn - quyền Hiệu trưởng nhà trường, Trưởng ban tổ chức cuộc thi khen ngợi tinh thần thi đấu hết mình của các bạn học sinh. Cô tổng kết những thành tích học tập xuất sắc mà học sinh, thầy cô đã đạt được trong học kì qua, đặt kỳ vọng vào học kì II sẽ có thêm những tin vui khác.

Nhà trường tiến hành trao giải cho các tập thể lớp xuất sắc, tiên tiến, 23 học sinh giỏi môn văn hóa cấp phường, các học sinh đạt thành tích cao trong các cuộc thi cấp quốc gia, quốc tế..., cuối cùng là những "tuyển thủ" của ngày hội thể thao.

img-7935-9572.jpg

Mở đầu lễ bế mạc là các tiết mục văn nghệ sôi động, khép lại ngày hội thể thao là tiếng reo hò ăn mừng từ tập thể lớp đạt huy chương và cúp vô địch.

cover-1.jpg
Dương Nhung
#ngày hội thể thao #trường THCS Tây Sơn #THCS Tây Sơn Hà Nội #THCS Tây Sơn #ngày hội thể thao THCS Tây Sơn

Xem thêm

Cùng chuyên mục