Ngày hội thể thao trường THCS Tây Sơn: Giữa kịch tính đầy ắp khoảnh khắc đáng yêu

HHTO - 1 tuần qua, các bạn học sinh trường THCS Tây Sơn ngập trong không khí vui tươi, sôi nổi của "Ngày hội thể thao" sau thời gian miệt mài ôn luyện cho đợt thi cuối học kì I. Buổi bế mạc cũng là lúc những huy chương, cúp vô địch tìm được chủ nhân.

Lễ khai mạc của "Ngày hội thể thao" đã được tổ chức cách đây 1 tuần. Đá bóng, kéo co là 2 phần thi được giữ nguyên so với các năm trước. Lễ diễu hành được tổ chức long trọng, tăng thêm khí thế cho học sinh THCS Tây Sơn bước vào tuần lễ hội.

Sau 1 tuần thi đấu vòng loại, ngày 14/1, trận chung kết đá bóng và kéo co chính thức diễn ra trong khuôn khổ lễ bế mạc. Thi đấu bóng đá diễn ra trước nên các lớp có mặt từ trước 9h sáng để chuẩn bị. Không ít phụ huynh cũng có mặt, vừa cổ vũ tinh thần cho các "chân sút tween" vừa vô thức trở thành huấn luyện viên vạch chiến thuật.

Trận kéo co của 4 khối lớp được bắt đầu ngay sau khi trận đá bóng kết thúc. Lớp 6A5 giành giải Nhất, chiến thắng áp đảo 6A2 chỉ với 2 hiệp đấu. Hội "anh - chị cả" khối 9 cho thấy sự dạn dày kinh nghiệm hơn nên thế giằng co giữa hai bên cũng căng thẳng hơn, kịch tính hơn và trải qua trọn vẹn 3 hiệp đấu mới phân được thắng bại.

Sau những ngày ôn thi cuối kì, teen được "xả stress" ở ngày hội thể thao với tinh thần bại không nản, thắng thì vui hơn. Không chỉ có khoảnh khắc thi đấu đẹp, thầy cô và học sinh của trường THCS Tây Sơn có vô thức tạo nên nhiều khoảnh khắc đáng yêu như nhắc nhở, cùng nhau dọn rác trên sân trước khi rời vị trí.

Bất cứ ai quá nhiệt huyết mà bị thương đều được kiểm tra kĩ càng hay trọng tài kiểm tra đủ đồ bảo hộ cho học sinh mới cho phép tiến hành thi đấu, cô chủ nhiệm buộc dây giày cho bạn cẩn thận trước khi bước vào phần kéo co...

Phát biểu tại buổi bế mạc ngày hội thể thao, sơ kết học kì I năm học 2025 - 2026, nhà giáo Nguyễn Thị Hoàn - quyền Hiệu trưởng nhà trường, Trưởng ban tổ chức cuộc thi khen ngợi tinh thần thi đấu hết mình của các bạn học sinh. Cô tổng kết những thành tích học tập xuất sắc mà học sinh, thầy cô đã đạt được trong học kì qua, đặt kỳ vọng vào học kì II sẽ có thêm những tin vui khác.

Nhà trường tiến hành trao giải cho các tập thể lớp xuất sắc, tiên tiến, 23 học sinh giỏi môn văn hóa cấp phường, các học sinh đạt thành tích cao trong các cuộc thi cấp quốc gia, quốc tế..., cuối cùng là những "tuyển thủ" của ngày hội thể thao.

Mở đầu lễ bế mạc là các tiết mục văn nghệ sôi động, khép lại ngày hội thể thao là tiếng reo hò ăn mừng từ tập thể lớp đạt huy chương và cúp vô địch.