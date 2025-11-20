Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

THCS Tây Sơn kỷ niệm 43 năm ngày Nhà giáo Việt Nam giữa không khí rộn ràng

Dương Nhung
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Lễ kỷ niệm 43 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2025) của trường THCS Tây Sơn (Hà Nội) mở đầu bằng không khí rộn ràng, sôi động và kết thúc trong niềm vui, xúc động trào dâng.

Sáng 20/11, trường THCS Tây Sơn long trọng tổ chức lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam. Sân trường được phủ khắp bởi hoa tươi và báo tường. Teen khởi động không khí buổi lễ bằng loạt tiết mục văn nghệ công phu, chỉn chu với chủ đề quê hương - đất nước, học đường, trong tiếng reo hò, vỗ tay rền vang của học sinh toàn trường và đại biểu, phụ huynh.

img-7217.jpg
img-7219.jpg
img-7222.jpg
img-7240.jpg

Khai mạc buổi lễ, nhà giáo Nguyễn Thị Vân Anh - Hiệu trưởng nhà trường không khỏi tự hào về những thành tích thầy cô và học sinh đã đạt trong những tháng khởi đầu năm học 2025 - 2026 cũng như thành quả của năm học trước. Cô bày tỏ:

"Nhìn lại hành trình xây dựng và trưởng thành của trường THCS Tây Sơn, tôi không khỏi xúc động và tự hào. Ngôi trường này đã trải qua biết bao thăng trầm, nhưng nhờ vào những viên gạch đầu tiên được các thế hệ nhà giáo đi trước dày công xây dựng, mà hôm nay chúng tôi có được nền tảng vững chắc để tiếp tục phát triển

Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn vô hạn các thế hệ nhà giáo - những người đã dành trọn tâm huyết, công sức và trái tim cho sự nghiệp giáo dục của ngôi trường. Bên cạnh đó, sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp lãnh đạo, các ngành và sự đồng hành của quý phụ huynh, học sinh là nguồn động lực to lớn đối với nhà trường. Không có sự tin yêu và ủng hộ ấy, chúng tôi sẽ không thể đạt được những kết quả đáng tự hào như ngày hôm nay".

img-8559.jpg

"Mặc dù thời gian có thể phủ bụi mờ lên nhiều thứ, dù dòng chảy của cuộc sống có hối hả không ngừng nhưng trong giây phút tĩnh tâm lắng đọng này, mỗi chúng ta lại cảm nhận sâu sắc hơn bao giờ hết giá trị và vẻ đẹp của tình thầy trò. Những tình cảm, kỷ niệm tốt đẹp của các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên và các thế hệ học sinh với trường THCS Tây Sơn mãi mãi ngời sáng trong trái tim của mỗi người, mãi mãi là chỗ dựa, là niềm tin, là tình yêu, là động lực để mỗi người trong số chúng ta tiếp tục sống và cống hiến", nhà giáo nhấn mạnh trước khi kết thúc bài phát biểu.

img-7271.jpg
img-7301.jpg
Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường Hai Bà Trưng biểu dương những nỗ lực, thành tích mà giáo viên cùng học sinh của trường THCS Tây Sơn đã đạt được.
img-7315.jpg

Đại diện học sinh toàn trường, bạn Vĩnh Khải (học sinh lớp 9A5) phát biểu tri ân các thầy cô. Cậu bạn cũng thay cho những người "anh/ chị cả" của mái nhà chung THCS Tây Sơn thể hiện sự quyết tâm, cố gắng đạt được nguyện vọng 1 trong kỳ thi chuyển cấp quan trọng, dù chặng đường có gian nan cỡ nào cũng nỗ lực vượt qua. Vĩnh Khải cũng bộc bạch cảm xúc nghẹn ngào, lắng đọng khi thời gian bỗng như một cái chớp mắt, khi chỉ còn vài tháng nữa sẽ phải trưởng thành hơn, rời xa những "người lái đò" của ngôi nhà chung này để bước đến hành trình mới.

﻿img-7324-9866.jpg
img-7331.jpg
Bài phát biểu của Vĩnh Khải khiến nhiều thầy cô xúc động, rưng rưng. Buổi lễ càng thêm lắng đọng khi cô hiệu trưởng đã trao cho cậu bạn cái ôm ấm áp trên sân khấu trước khi nhận món quà của học sinh toàn trường dành cho thầy cô nhân dịp đặc biệt.
img-7337.jpg
Đại diện hội cha mẹ học sinh - ông Nguyễn Mạnh Nam gửi lời cảm ơn giáo viên nhà trường đã tận tụy, hết lòng trong hành trình "trăm năm trồng người".
img-7297.jpg
img-7290.jpg
img-7352.jpg
img-7347.jpg
Nhà trường dành thời gian để vinh danh các thầy cô nhận được bằng khen, giải thưởng giáo viên dạy giỏi các cấp, cũng như trao thưởng cho các lớp dành chiến thắng trong chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam của trường.
img-7364.jpg

Lễ kỷ niệm khép lại với khung hình chung của nhà giáo các thế hệ của trường THCS Tây Sơn. Nhiều học sinh, cựu học sinh vẫn nán lại để dành riêng những món quà nhỏ, lời chúc đến những "người lái đò" đã đồng hành cùng mình suốt thời gian qua.

cover-1469.jpg
Dương Nhung
#Ngày Nhà giáo Việt Nam #THCS Tây Sơn #lễ kỷ niệm nhà giáo Việt Nam #trường THCS Tây Sơn #nhà giáo Việt Nam 20/11

