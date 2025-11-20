Teen rộn ràng ngày 20/11 cùng nét vẽ, hoa cài áo và nón lá gửi lời tri ân đến thầy cô

HHTO - Chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, không khí tri ân lan tỏa khắp các trường học tại TP.HCM và An Giang. Nhiều trường đã phát động các hội thi sáng tạo đầy ý nghĩa, nơi học sinh thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đến thầy cô. Chính những hoạt động này đã góp phần làm cho lễ 20/11 năm nay trở nên ấm áp và đáng nhớ hơn.

Trường THPT Bình Chánh (TPHCM)

Đoàn trường THPT Bình Chánh đã phát động "Hội thi làm hoa cài áo" nhằm tạo không khí tươi đẹp và gửi lời tri ân sâu sắc đến các thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Các sản phẩm hoa cài áo năm nay sẽ được thực hiện thủ công bởi học sinh các lớp, với đa dạng kiểu dáng và chất liệu.

Mỗi bông hoa mang một màu sắc sáng tạo khác nhau, từ những mẫu đơn giản, tinh tế đến các thiết kế cầu kỳ, nổi bật. Kèm theo đó là những bức thư tay, tấm thiệp chứa đựng những lời chúc tốt đẹp, thể hiện tấm lòng tri ân nồng ấm của học sinh.

Các sản phẩm hoa cài áo được thực hiện thủ công với đa dạng chất liệu mang nhiều kiểu dáng sáng tạo. Ảnh: Đoàn Trường THPT Bình Chánh

Dù được làm từ giấy, ruy băng, len hay vải, từng sản phẩm đều thể hiện sự tỉ mỉ và tấm lòng tri ân mà các bạn gửi đến thầy cô nhân ngày 20/11. Sự nhiệt tình, năng động và đầy tâm huyết của các bạn học sinh khi tham gia hội thi đã làm cho ngày 20/11 càng trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết.

Trường THPT Phú Quốc (An Giang)

Tại Trường THPT Phú Quốc, các bạn học sinh khối 12 đã hòa mình vào "Hội thi vẽ bảng chào mừng Kỷ niệm ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11". Trong vòng 150 phút, 4 thí sinh của mỗi lớp đã biến chiếc bảng đen quen thuộc thành nơi kể câu chuyện tri ân bằng ngôn ngữ hội họa.

Học sinh Khối 12 gửi lời cảm ơn thầy cô qua từng nét vẽ tại "Hội thi vẽ bảng chào mừng Kỷ niệm ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11". Ảnh: Đoàn trường THPT Phú Quốc

Từng đường nét hiện lên không chỉ là hình ảnh mái trường, là bóng dáng người thầy, người cô tận tụy, mà còn là những bài học làm người đã thấm vào ta tự lúc nào, như cơn mưa đầu mùa nhẹ nhàng mà bền bỉ, nuôi dưỡng cả một thế hệ. Những bảng vẽ hoàn chỉnh là lời tri ân gửi tới thầy cô, là món quà giản dị nhưng đong đầy tình cảm.

Trường THPT Tạ Quang Bửu (TP.HCM)

Đối với Trường THPT Tạ Quang Bửu lại chọn một hình thức độc đáo hơn: học sinh đã cùng nhau tham gia cuộc thi trang trí nón lá với tất cả sự sáng tạo, tình cảm và lòng biết ơn gửi đến thầy cô. Không khí trong lớp học đã rộn ràng tiếng cười nói, sự tập trung tỉ mỉ, những bàn tay khéo léo trang trí từng chiếc nón bằng màu sắc rực rỡ, hoa văn tinh tế và những thông điệp tri ân đầy ý nghĩa.

Không khí hào hứng và nhộn nhịp tại cuộc thi trang trí nón lá

Ảnh: Trường THPT Tạ Quang Bửu TPHCM

Thành quả là những chiếc nón lá đẹp mắt, độc đáo bởi mỗi chiếc là một câu chuyện, một lời cảm ơn chân thành của học trò dành tặng thầy cô. Không chỉ là sản phẩm nghệ thuật, đó còn là sự gắn kết, là niềm vui và trải nghiệm đáng nhớ của các em trong hành trình trưởng thành. Cuộc thi đã góp phần tạo nên một không khí 20/11 thật ấm áp, rực rỡ và đậm chất Tạ Quang Bửu.

Những sản phẩm độc đáo, được làm từ đôi bàn tay khéo léo của các bạn học sinh

Ảnh: Trường THPT Tạ Quang Bửu TPHCM

Những hoạt động tại các trường đã cho thấy sự nhiệt tình, năng động và tâm huyết của thế hệ học trò trong việc giữ gìn nét đẹp văn hóa "Tôn sư trọng đạo". Các sản phẩm thủ công và hội họa không chỉ là món quà vật chất mà còn là lời tri ân chân thành nhất, làm cho Ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay càng trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết.