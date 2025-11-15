Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Teen THPT Long Trường thi Rung Chuông Vàng vui đỉnh nóc với bộ câu hỏi liên môn

Ý Lê (tổng hợp)

HHTO - Trường THPT Long Trường đã tổ chức thành công hoạt động ngoại khóa Liên môn “Rung chuông vàng”. Chương trình không chỉ mang đến sân chơi trí tuệ bổ ích mà còn góp phần khơi dậy niềm đam mê học tập, tinh thần đoàn kết và sáng tạo trong học sinh.

Vừa qua, Trường THPT Long Trường tổ chức hoạt động ngoại khóa Liên môn “Rung Chuông Vàng” với sự tham gia của học sinh toàn trường. Chương trình nhằm đổi mới phương pháp dạy học, tăng cường trải nghiệm và phát triển năng lực toàn diện cho học sinh.

rcv4.jpg
rcv5.jpg
Không khí sôi nổi tại buổi hoạt khoá của Trường THPT Long Trường.

“Rung Chuông Vàng” năm nay được thiết kế với nội dung câu hỏi phong phú, đa dạng, bao gồm các lĩnh vực Khoa học Tự nhiên (Toán, Lí, Hóa, Sinh) và Khoa học Xã hội (Văn, Sử, Địa, GDCD, Ngoại ngữ). Các câu hỏi được xây dựng theo hướng liên môn, giúp học sinh không chỉ ghi nhớ kiến thức đơn lẻ mà còn vận dụng tư duy logic, hiểu sâu bản chất vấn đề.

rcv1.jpg
rcv2.jpg
Những bạn học sinh tham gia cuộc thi Rung chuông vàng.

Không chỉ là một sân chơi học thuật, “Rung Chuông Vàng” còn là nơi học sinh rèn luyện kỹ năng tư duy nhanh và logic. Những giây phút căng thẳng khi chỉ còn vài thí sinh trụ lại trên sàn, hay tiếng reo hò cổ vũ của các bạn dưới khán đài, sự cứu trợ đầy nhiệt huyết của giáo chủ nhiệm đã tạo nên một bầu không khí sôi nổi, đoàn kết và đầy năng lượng tích cực.

Với mục tiêu xây dựng “Trường học hạnh phúc - học sinh tích cực”, Ban Giám hiệu và Tổ chuyên môn các bộ môn luôn chú trọng đổi mới hình thức giáo dục. “Rung Chuông Vàng” chính là minh chứng rõ nét cho tinh thần đó, một hoạt động kết nối thầy và trò, lan tỏa niềm vui học tập, khơi dậy niềm tự hào về mái trường THPT Long Trường.

Buổi ngoại khóa đã khép lại bằng tiếng chuông vàng vang lên trong tiếng vỗ tay rộn rã, nhưng dư âm của nó vẫn đọng lại trong lòng mỗi học sinh, đó là tình yêu tri thức, niềm hứng khởi học tập và tinh thần gắn bó tập thể.

Kết thúc chương trình, giải nhất thuộc về bạn Bùi Quốc Khang, lớp 12A11. Buổi ngoại khóa để lại nhiều dấu ấn tích cực đối với học sinh toàn trường.

rcv3.jpg
Bùi Quốc Khang, lớp 12A11 giành được giải nhất cuộc thi Rung chuông vàng.
c86ae19d-174c-45c2-aaac-da816987dc58.png
Ý Lê (tổng hợp)
Theo fanpage Trường THPT Long Trường
