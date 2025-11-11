Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Học đường

Google News

TP.HCM: Kỳ thi chọn học sinh, học viên giỏi năm 2025 có nhiều điểm mới đặc biệt

Văn Thuận (tổng hợp)

HHTO - Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi, học viên giỏi cấp thành phố. Sau hợp nhất, kỳ thi có nhiều điểm mới so với mọi năm như chia khu vực thi, quy định rõ số lượng học sinh được cử dự thi theo từng trường và phường, xã.

Theo kế hoạch, năm học 2025 - 2026, TP.HCM sẽ tổ chức ba kỳ thi cấp thành phố gồm: học sinh giỏi lớp 9; học sinh, học viên giỏi lớp 12 và học sinh, học viên giỏi giải toán trên máy tính cầm tay. Nội dung thi bám sát chương trình giáo dục phổ thông 2018, theo định hướng đánh giá năng lực tư duy và vận dụng thực tiễn của học sinh.

Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9: Mỗi phường, xã, đặc khu là một đơn vị dự thi

Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 tại TP.HCM năm nay sẽ được tổ chức vào ngày 18/03/2026, hình thức thi tự luận gồm các môn Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lí, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Trung, Tiếng Nhật (môn ngoại ngữ có phần thi nghe), Công nghệ (Định hướng công nghiệp), Công nghệ (Định hướng nông nghiệp); môn Tin học thi bằng ngôn ngữ lập trình C++, Pascal và Python.

Kỳ thi năm nay đặc biệt có điểm mới, mỗi phường, xã, đặc khu là một đơn vị dự thi, đăng ký trực tiếp trên trang quản lý của Sở GD&ĐT.

Cụ thể, đối với đơn vị dự thi có từ 1 đến 3 trường THCS, trường phổ thông nhiều cấp học, các môn Ngữ văn, Toán, Tin học, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Trung, Tiếng Nhật, Công nghệ (Định hướng công nghiệp), Công nghệ (Định hướng nông nghiệp) tối đa 3 học sinh/môn thi. Môn Khoa học tự nhiên tối đa 6 học sinh, môn Lịch sử và Địa lý tối đa 4 học sinh.

Đối với đơn vị dự thi có từ 4 đến 6 trường THCS, trường phổ thông nhiều cấp học, các môn Ngữ văn, Toán, Tin học, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Trung, Tiếng Nhật, Công nghệ (Định hướng công nghiệp), Công nghệ (Định hướng nông nghiệp), tối đa 5 học sinh/môn. Môn Khoa học tự nhiên tối đa 9 học sinh; Môn Lịch sử và Địa lí tối đa 6 học sinh.

image-6.jpg
Ảnh: giaoduc.net.vn

Đối với đơn vị dự thi có trên 6 trường THCS, trường phổ thông nhiều cấp học, các môn Ngữ văn, Toán, Tin học, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Trung, Tiếng Nhật, Công nghệ (Định hướng công nghiệp), Công nghệ (Định hướng nông nghiệp), tối đa 8 học sinh/môn. Môn Khoa học tự nhiên tối đa 12 học sinh, Môn Lịch sử và Địa lí tối đa 8 học sinh.

Riêng đối với Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, các môn Ngữ văn, Toán, Tin học, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Trung, Tiếng Nhật, Công nghệ (Định hướng công nghiệp), Công nghệ (Định hướng nông nghiệp), tối đa 10 học sinh. Môn Khoa học tự nhiên tối đa 24 học sinh, môn Lịch sử và Địa lý tối đa 16 học sinh.

Kỳ thi chọn học sinh, học viên giỏi lớp 12 cấp thành phố: Tất cả học sinh lớp 12 của các lớp chuyên đều phải tham gia

Kỳ thi chọn học sinh, học viên giỏi lớp 12 cấp thành phố năm học 2025 - 2026 sẽ diễn ra ngày 04/03/2026. Hình thức thi tự luận gồm các môn Toán, Vật lí, Hoá học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật, Tiếng Anh, Tiếng Nhật, Tiếng Pháp, Tiếng Trung (các môn ngoại ngữ có phần thi nghe), Công nghệ (Định hướng công nghiệp), Công nghệ (Định hướng nông nghiệp); thi lập trình trên máy vi tính: môn tin học với ngôn ngữ lập trình C++, Pascal và Python.

4321-img-0549-351664966257.jpg
Thí sinh tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi những năm trước. Ảnh: VnEconomy

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cho biết: các học sinh đang học lớp 12 tại các trường phổ thông năm học 2025 - 2026, có kết quả học tập và rèn luyện học kỳ I năm học 2025 - 2026 từ khá trở lên, là thành viên của đội tuyển học sinh giỏi của các đơn vị sẽ được dự thi.

Học sinh lớp 12 trong đội tuyển (chính thức) học sinh giỏi của thành phố dự kỳ thi cấp quốc gia không được tham gia kỳ thi. Đặc biệt, các trường chuyên và trường có lớp chuyên, học sinh lớp 12 của các lớp chuyên đều phải tham gia. Trong đó Trường Phổ thông Năng khiếu - Đại học Quốc gia TP.HCM cử tối đa 10 học sinh/môn thi.

Các trường THPT, các trường phổ thông nhiều cấp học (có cấp THPT): với các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật, Tin học, Tiếng Anh, mỗi đơn vị cử tối đa 5 học sinh/môn thi; với môn Tiếng Pháp, Tiếng Nhật, Tiếng Trung, mỗi đơn vị cử tối đa 10 học sinh/môn thi.

Đối với học viên giáo dục thường xuyên: có kết quả học tập và rèn luyện học kỳ I năm học 2025 - 2026 từ khá trở lên, là thành viên của đội tuyển học viên giỏi của đơn vị sẽ được dự thi.

Kỳ thi chọn học sinh, học viên giỏi giải toán trên máy tính cầm tay: Tối đa 12 học sinh/trường dự thi

Kỳ thi chọn học sinh, học viên giỏi giải toán trên máy tính cầm tay diễn ra vào ngày 11/01/2026. Hình thức thi: Trắc nghiệm (điền khuyết) hoặc bài toán cần tóm tắt lời giải làm gồm: Toán lớp 9, Toán lớp 12, Vật lí lớp 12, Hoá học lớp 12, Sinh học lớp 12.

Học sinh đang học lớp 9, lớp 12 tại các trường phổ thông năm học 2025 - 2026, có kết quả học tập và rèn luyện của năm học 2024 - 2025 từ khá trở lên, là thành viên của đội tuyển học sinh giỏi của trường sẽ được dự thi.

Đối với các môn Toán lớp 12, Vật lý lớp 12, Hóa học lớp 12, Sinh học lớp 12: Các trường trung học phổ thông, trường phổ thông nhiều cấp học (có cấp THPT) cử tối đa 3 học sinh/môn thi.

Đối với môn toán lớp 9: Đơn vị dự thi có từ 1 đến 3 trường THCS, trường phổ thông nhiều cấp học (có cấp THCS): cử tối đa 8 học sinh. Đơn vị dự thi có từ 4 đến 6 trường THCS, trường phổ thông nhiều cấp học (có cấp THCS): cử tối đa 10 học sinh. Đơn vị dự thi có trên 6 trường THCS, trường phổ thông nhiều cấp học (có cấp THCS): cử tối đa 12 học sinh.

Riêng Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa cử đội tuyển môn toán lớp 9 với số lượng tối đa 10 học sinh.

image-2.jpg
Văn Thuận (tổng hợp)
#TP.HCM #Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp thành phố #Kỳ thi học sinh giỏi năm 2025 #Học sinh giỏi TP.HCM #Học sinh giỏi 2025-2026

Xem thêm

Cùng chuyên mục