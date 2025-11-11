TP.HCM: Kỳ thi chọn học sinh, học viên giỏi năm 2025 có nhiều điểm mới đặc biệt

HHTO - Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi, học viên giỏi cấp thành phố. Sau hợp nhất, kỳ thi có nhiều điểm mới so với mọi năm như chia khu vực thi, quy định rõ số lượng học sinh được cử dự thi theo từng trường và phường, xã.

Theo kế hoạch, năm học 2025 - 2026, TP.HCM sẽ tổ chức ba kỳ thi cấp thành phố gồm: học sinh giỏi lớp 9; học sinh, học viên giỏi lớp 12 và học sinh, học viên giỏi giải toán trên máy tính cầm tay. Nội dung thi bám sát chương trình giáo dục phổ thông 2018, theo định hướng đánh giá năng lực tư duy và vận dụng thực tiễn của học sinh.

Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9: Mỗi phường, xã, đặc khu là một đơn vị dự thi

Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 tại TP.HCM năm nay sẽ được tổ chức vào ngày 18/03/2026, hình thức thi tự luận gồm các môn Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lí, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Trung, Tiếng Nhật (môn ngoại ngữ có phần thi nghe), Công nghệ (Định hướng công nghiệp), Công nghệ (Định hướng nông nghiệp); môn Tin học thi bằng ngôn ngữ lập trình C++, Pascal và Python.

Kỳ thi năm nay đặc biệt có điểm mới, mỗi phường, xã, đặc khu là một đơn vị dự thi, đăng ký trực tiếp trên trang quản lý của Sở GD&ĐT.

Cụ thể, đối với đơn vị dự thi có từ 1 đến 3 trường THCS, trường phổ thông nhiều cấp học, các môn Ngữ văn, Toán, Tin học, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Trung, Tiếng Nhật, Công nghệ (Định hướng công nghiệp), Công nghệ (Định hướng nông nghiệp) tối đa 3 học sinh/môn thi. Môn Khoa học tự nhiên tối đa 6 học sinh, môn Lịch sử và Địa lý tối đa 4 học sinh.

Đối với đơn vị dự thi có từ 4 đến 6 trường THCS, trường phổ thông nhiều cấp học, các môn Ngữ văn, Toán, Tin học, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Trung, Tiếng Nhật, Công nghệ (Định hướng công nghiệp), Công nghệ (Định hướng nông nghiệp), tối đa 5 học sinh/môn. Môn Khoa học tự nhiên tối đa 9 học sinh; Môn Lịch sử và Địa lí tối đa 6 học sinh.

Ảnh: giaoduc.net.vn

Đối với đơn vị dự thi có trên 6 trường THCS, trường phổ thông nhiều cấp học, các môn Ngữ văn, Toán, Tin học, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Trung, Tiếng Nhật, Công nghệ (Định hướng công nghiệp), Công nghệ (Định hướng nông nghiệp), tối đa 8 học sinh/môn. Môn Khoa học tự nhiên tối đa 12 học sinh, Môn Lịch sử và Địa lí tối đa 8 học sinh.

Riêng đối với Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, các môn Ngữ văn, Toán, Tin học, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Trung, Tiếng Nhật, Công nghệ (Định hướng công nghiệp), Công nghệ (Định hướng nông nghiệp), tối đa 10 học sinh. Môn Khoa học tự nhiên tối đa 24 học sinh, môn Lịch sử và Địa lý tối đa 16 học sinh.

Kỳ thi chọn học sinh, học viên giỏi lớp 12 cấp thành phố: Tất cả học sinh lớp 12 của các lớp chuyên đều phải tham gia

Kỳ thi chọn học sinh, học viên giỏi lớp 12 cấp thành phố năm học 2025 - 2026 sẽ diễn ra ngày 04/03/2026. Hình thức thi tự luận gồm các môn Toán, Vật lí, Hoá học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật, Tiếng Anh, Tiếng Nhật, Tiếng Pháp, Tiếng Trung (các môn ngoại ngữ có phần thi nghe), Công nghệ (Định hướng công nghiệp), Công nghệ (Định hướng nông nghiệp); thi lập trình trên máy vi tính: môn tin học với ngôn ngữ lập trình C++, Pascal và Python.

Thí sinh tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi những năm trước. Ảnh: VnEconomy

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cho biết: các học sinh đang học lớp 12 tại các trường phổ thông năm học 2025 - 2026, có kết quả học tập và rèn luyện học kỳ I năm học 2025 - 2026 từ khá trở lên, là thành viên của đội tuyển học sinh giỏi của các đơn vị sẽ được dự thi.

Học sinh lớp 12 trong đội tuyển (chính thức) học sinh giỏi của thành phố dự kỳ thi cấp quốc gia không được tham gia kỳ thi. Đặc biệt, các trường chuyên và trường có lớp chuyên, học sinh lớp 12 của các lớp chuyên đều phải tham gia. Trong đó Trường Phổ thông Năng khiếu - Đại học Quốc gia TP.HCM cử tối đa 10 học sinh/môn thi.

Các trường THPT, các trường phổ thông nhiều cấp học (có cấp THPT): với các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật, Tin học, Tiếng Anh, mỗi đơn vị cử tối đa 5 học sinh/môn thi; với môn Tiếng Pháp, Tiếng Nhật, Tiếng Trung, mỗi đơn vị cử tối đa 10 học sinh/môn thi.

Đối với học viên giáo dục thường xuyên: có kết quả học tập và rèn luyện học kỳ I năm học 2025 - 2026 từ khá trở lên, là thành viên của đội tuyển học viên giỏi của đơn vị sẽ được dự thi.

Kỳ thi chọn học sinh, học viên giỏi giải toán trên máy tính cầm tay: Tối đa 12 học sinh/trường dự thi

Kỳ thi chọn học sinh, học viên giỏi giải toán trên máy tính cầm tay diễn ra vào ngày 11/01/2026. Hình thức thi: Trắc nghiệm (điền khuyết) hoặc bài toán cần tóm tắt lời giải làm gồm: Toán lớp 9, Toán lớp 12, Vật lí lớp 12, Hoá học lớp 12, Sinh học lớp 12.

Học sinh đang học lớp 9, lớp 12 tại các trường phổ thông năm học 2025 - 2026, có kết quả học tập và rèn luyện của năm học 2024 - 2025 từ khá trở lên, là thành viên của đội tuyển học sinh giỏi của trường sẽ được dự thi.

Đối với các môn Toán lớp 12, Vật lý lớp 12, Hóa học lớp 12, Sinh học lớp 12: Các trường trung học phổ thông, trường phổ thông nhiều cấp học (có cấp THPT) cử tối đa 3 học sinh/môn thi.

Đối với môn toán lớp 9: Đơn vị dự thi có từ 1 đến 3 trường THCS, trường phổ thông nhiều cấp học (có cấp THCS): cử tối đa 8 học sinh. Đơn vị dự thi có từ 4 đến 6 trường THCS, trường phổ thông nhiều cấp học (có cấp THCS): cử tối đa 10 học sinh. Đơn vị dự thi có trên 6 trường THCS, trường phổ thông nhiều cấp học (có cấp THCS): cử tối đa 12 học sinh.

Riêng Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa cử đội tuyển môn toán lớp 9 với số lượng tối đa 10 học sinh.