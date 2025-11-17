Teen hưởng ứng Ngày Nhà giáo Việt Nam với "bảng tri ân", diễn đàn kết nối

HHTO - Hưởng ứng phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và hướng tới Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Đoàn trường THPT Hòa Bình tổ chức diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực học đường”, trong khi CLB Báo chí - Truyền thông trường THPT Bà Điểm triển khai dự án “Khi tâm tư được cất lời” để học sinh gửi gắm lời tri ân thầy cô.

Trường THPT Hòa Bình (TP.HCM)

Hưởng ứng phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2025), sáng 13/11, Đoàn trường THPT Hòa Bình đã tổ chức diễn đàn với chủ đề “Xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực học đường” tại tất cả các chi đoàn.

Diễn đàn là dịp để các bạn học sinh thể hiện tinh thần đoàn kết, yêu thương, biết lắng nghe và thấu hiểu bạn bè; đồng thời cùng nhau nói không với các hành vi bạo lực học đường, góp phần xây dựng môi trường học tập an toàn, văn minh và hạnh phúc.

Các chi đoàn hướng ứng tham gia diễn đàn với chủ đề: “Xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực học đường”. Ảnh: Đoàn trường THPT Hòa Bình

Với cách thể hiện sáng tạo, mỗi chi đoàn đã có những bảng trang trí sinh động, thông điệp ý nghĩa và những phần chia sẻ chân thành. Đây không chỉ là buổi sinh hoạt ý nghĩa mà còn là hành động thiết thực lan tỏa giá trị tốt đẹp trong học đường.

Trường THPT Bà Điểm (TP.HCM)

Hòa trong không khí hân hoan hướng về Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, CLB Báo chí - Truyền thông trường THPT Bà Điểm đã tổ chức dự án “Khi tâm tư được cất lời” với sự tham gia sôi nổi của đông đảo học sinh. Trong giờ ra chơi, sân trường trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết với những tấm thiệp xinh xắn, lời chúc ý nghĩa và nụ cười rạng rỡ của các bạn học sinh gửi đến thầy cô.

Những tâm tư được đông đảo học sinh sôi nổi hưởng ứng tham gia. Ảnh: CLB Báo Chí Truyền Thông THPT Bà Điểm

Dự án là không gian để học sinh bày tỏ lòng biết ơn, chia sẻ cảm xúc và tri ân những “người lái đò thầm lặng”. Bảng tri ân rực rỡ sắc màu được phủ đầy bằng những lời chúc chân thành, thể hiện tình yêu thương và sự kính trọng của bao thế hệ học trò dành cho thầy cô.