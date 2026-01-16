Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Ấn tượng nam sinh 10 tuổi và số điểm IELTS "on top" ngay từ lần thi đầu đời

Phi Long
HHTO - Trong đợt thi vừa rồi của tháng 1/2026, nam sinh Trần Đình Hoàng Phúc (10 tuổi) đã sở hữu chứng chỉ IELTS với điểm tổng 8.0. Đây là kết quả vô cùng kinh ngạc đối với một thí sinh nhỏ tuổi khi tham gia thi IELTS, một trong những kỳ thi học thuật tiếng Anh có độ khó cao.

Trần Đình Hoàng Phúc hiện đang là học sinh lớp 5 của một trường ngoài công lập tại TP.HCM. Theo kết quả trên chứng chỉ, Hoàng Phúc đạt 8.5 cho cả ba kỹ năng Đọc, Viết, Nói và 7.0 cho kỹ năng Viết. Tổng điểm của nam sinh này là 8.0. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên Hoàng Phúc đăng ký tham dự kỳ thi IELTS.

Chia sẻ với Hoa Học Trò Online, Hoàng Phúc cho biết mình đã được phụ huynh cho tiếp xúc với tiếng Anh từ khi 3 tuổi. Ngoài thời gian học tại trung tâm và gia sư, cậu bạn phần lớn dành thời gian tự học. Phúc chia sẻ: “Mình thường học tiếng Anh qua các bộ phim, video trên YouTube và đọc sách, truyện, sách khoa học… toàn bộ bằng tiếng Anh. Mỗi lần như vậy được học thêm từ mới là mình thấy thích lắm!”

182fd9ad-4958-48c9-aad8-de5520c65fc1.jpg
Hoàng Phúc chụp ảnh lưu niệm khi cầm trên tay kết quả IELTS của mình. Ảnh: NVCC

Bất ngờ hơn, chính cậu bạn là người đề xuất ba mẹ tạo điều kiện cho mình thi IELTS để thử sức xem trình độ của mình đang ở đâu. Sau bài thi vừa rồi, Phúc nhận thấy tự tin nhất với hai kỹ năng Đọc và Nghe. Riêng với kỹ năng Viết, bạn nghĩ mình vẫn cần phải cải thiện thêm. Phúc chia sẻ vì tuổi đời bạn còn nhỏ, chưa có nhiều trải nghiệm và vốn sống phong phú để có thể viết bài như những thí sinh khác.

“Mình thấy các bài đọc trong phần Đọc đều dài và nhiều từ mới. Nhưng mình đã được chỉ dạy và vận dụng phương pháp Linearthinking để có thể hiểu được bài đọc, tóm tắt và trả lời các câu hỏi mà không cần phải hiểu từ vựng. Phần Nói thì mình đã không còn lo sợ khi được chỉ dạy thêm nhiều cách để nói và phát triển ý để thuyết phục giám khảo, nhất là những phần như Part 3 có những câu hỏi lạ và những chủ đề ngoài lứa tuổi”, Phúc tâm sự.

Ngay từ khi 8 tuổi, Hoàng Phúc đã tham gia thi các chứng chỉ tiếng Anh dành cho thiếu nhi với chứng chỉ Flyers đạt 15/15. Ngoài ra, bạn cũng đã thi hết các chứng chỉ tiếng Anh với trình độ cao hơn như KET, PET, FCE, Cambridge và đều đạt số điểm tốt.

e72759ff-efdf-41f0-a4e2-c22592eac4cf.jpg
Phúc chia sẻ niềm vui của mình cùng gia đình. (Ảnh: NVCC)

Khi biết tin Phúc đạt được số điểm bất ngờ, anh Trần Đình Hoàng Hưng, ba của Phúc vui mừng chia sẻ: “Tôi và gia đình cảm thấy rất vui mừng và tự hào về kết quả thi của con mình. Bạn Phúc rất có năng khiếu về ngôn ngữ, học rất nhanh và luôn muốn thử thách để hoàn thiện bản thân hơn”.

Không chỉ vượt trội ở lĩnh vực tiếng Anh, Hoàng Phúc còn học tốt các môn học như Toán, Khoa học và đạt được nhiều giải thưởng trong các cuộc thi mang tính quốc tế. Phúc cho biết bạn mong muốn học tốt hơn nữa để trở thành một nhà khoa học, hoặc một thông dịch viên như mong ước của mình.

bia.jpg
Phi Long
