TP.HCM: Những lưu ý trước thềm đăng ký tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027

HHTO - Ngày 15/1, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM công bố 5 bước đăng ký tuyển sinh đầu cấp lớp 1, 6 để các phụ huynh nắm và thực hiện từ năm học mới. Theo đó, phụ huynh sẽ bắt đầu tiến hành rà soát dữ liệu học sinh từ ngày 3/2/2026.

Phụ huynh sẽ đăng ký tuyển sinh đầu cấp năm học 2026 - 2027 cho con em mình trên cổng thông tin tuyển sinh đầu cấp của TP.HCM theo địa chỉ: https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn.

Phụ huynh làm thủ tục nhập học cho con trực tiếp tại trường. (Nguồn: Báo Thanh Niên)

Để thuận tiện cho việc thao tác trên hệ thống, các bậc phụ huynh cần chú ý 5 bước đăng ký như sau:

Bước 1: Mở trình duyệt web có thể truy cập vào hệ thống (như Microsoft Edge, Firefox, Chrome, Cốc Cốc, Safari…) Bước 2: Truy cập vào địa chỉ website https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn Bước 3: Tại màn hình trang chủ, phụ huynh lưu ý đọc kỹ các phần thông tin về quy định thông tin, hướng dẫn đăng ký tuyển sinh. Bước 4: Chọn (Xác nhận thông tin), chọn cấp học, số định danh cá nhân và mật khẩu đã được cung cấp để thực hiện việc tra cứu kết quả tuyển sinh. Với những học sinh đang học cuối cấp mầm non, phụ huynh chọn cấp học đăng ký tuyển sinh là tiểu học. Học sinh đang học lớp 5, phụ huynh chọn cấp học đăng ký tuyển sinh là trung học cơ sở. Bước 5: Hệ thống hiển thị giao diện kiểm tra thông tin học sinh, phụ huynh thực hiện việc rà soát thông tin hồ sơ cuối cấp của học sinh.

Để hoàn thiện hồ sơ tuyển sinh, Sở GD&ĐT TP.HCM yêu cầu phụ huynh 3 bước chụp ảnh thông tin cư trú trên VNeID để làm minh chứng đăng ký hồ sơ tuyển sinh đầu cấp. Cụ thể theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng VneID trên điện thoại di động. Bước 2: Tại màn hình trang chủ, chọn tiện ích Thông tin cư trú để kiểm tra thông tin cư trú của học sinh trên ứng dụng VneID. Bước 3: Màn hình hiển thị thông tin cư trú, phụ huynh chụp lại thông tin cư trú và thông tin học sinh tại mục “Thành viên khác trong hộ gia đình” để làm minh chứng xác nhận.

Trong trường hợp thông tin hồ sơ tuyển sinh của học sinh chính xác, phụ huynh cần thực hiện 2 bước sau để hoàn thành hồ sơ:

Bước 1: Chọn nút chức năng (Tải lên), sau đó phụ huynh đính kèm minh chứng dưới định dạng ảnh (jpg, png, jpeg). Dung lượng ảnh cần không quá 5Mb + Hình ảnh giấy khai sinh và hình ảnh thông tin cư trú trên VneID. Bước 2: Phụ huynh nhập mã bảo vệ, tick chọn "Tôi xin cam kết khai báo đúng thông tin", click nút Xác nhận để hoàn thành việc xác nhận hồ sơ cuối cấp của học sinh.

Trong trường hợp hồ sơ tuyển sinh đầu cấp của học sinh chưa chính xác, cần điều chỉnh thông tin, Sở GD&ĐT TP.HCM hướng dẫn phụ huynh cách thức điều chỉnh cụ thể: