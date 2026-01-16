Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Học đường

Google News

TP.HCM: Những lưu ý trước thềm đăng ký tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027

Phi Long (tổng hợp)

HHTO - Ngày 15/1, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM công bố 5 bước đăng ký tuyển sinh đầu cấp lớp 1, 6 để các phụ huynh nắm và thực hiện từ năm học mới. Theo đó, phụ huynh sẽ bắt đầu tiến hành rà soát dữ liệu học sinh từ ngày 3/2/2026.

Phụ huynh sẽ đăng ký tuyển sinh đầu cấp năm học 2026 - 2027 cho con em mình trên cổng thông tin tuyển sinh đầu cấp của TP.HCM theo địa chỉ: https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn.

phan-tuyen-lop-1-1750676453008295863937.jpg
Phụ huynh làm thủ tục nhập học cho con trực tiếp tại trường. (Nguồn: Báo Thanh Niên)

Để thuận tiện cho việc thao tác trên hệ thống, các bậc phụ huynh cần chú ý 5 bước đăng ký như sau:

Bước 1: Mở trình duyệt web có thể truy cập vào hệ thống (như Microsoft Edge, Firefox, Chrome, Cốc Cốc, Safari…)

Bước 2: Truy cập vào địa chỉ website https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn

Bước 3: Tại màn hình trang chủ, phụ huynh lưu ý đọc kỹ các phần thông tin về quy định thông tin, hướng dẫn đăng ký tuyển sinh.

Bước 4: Chọn (Xác nhận thông tin), chọn cấp học, số định danh cá nhân và mật khẩu đã được cung cấp để thực hiện việc tra cứu kết quả tuyển sinh. Với những học sinh đang học cuối cấp mầm non, phụ huynh chọn cấp học đăng ký tuyển sinh là tiểu học. Học sinh đang học lớp 5, phụ huynh chọn cấp học đăng ký tuyển sinh là trung học cơ sở.

Bước 5: Hệ thống hiển thị giao diện kiểm tra thông tin học sinh, phụ huynh thực hiện việc rà soát thông tin hồ sơ cuối cấp của học sinh.

Để hoàn thiện hồ sơ tuyển sinh, Sở GD&ĐT TP.HCM yêu cầu phụ huynh 3 bước chụp ảnh thông tin cư trú trên VNeID để làm minh chứng đăng ký hồ sơ tuyển sinh đầu cấp. Cụ thể theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng VneID trên điện thoại di động.

Bước 2: Tại màn hình trang chủ, chọn tiện ích Thông tin cư trú để kiểm tra thông tin cư trú của học sinh trên ứng dụng VneID.

Bước 3: Màn hình hiển thị thông tin cư trú, phụ huynh chụp lại thông tin cư trú và thông tin học sinh tại mục “Thành viên khác trong hộ gia đình” để làm minh chứng xác nhận.

Trong trường hợp thông tin hồ sơ tuyển sinh của học sinh chính xác, phụ huynh cần thực hiện 2 bước sau để hoàn thành hồ sơ:

Bước 1: Chọn nút chức năng (Tải lên), sau đó phụ huynh đính kèm minh chứng dưới định dạng ảnh (jpg, png, jpeg). Dung lượng ảnh cần không quá 5Mb + Hình ảnh giấy khai sinh và hình ảnh thông tin cư trú trên VneID.

Bước 2: Phụ huynh nhập mã bảo vệ, tick chọn "Tôi xin cam kết khai báo đúng thông tin", click nút Xác nhận để hoàn thành việc xác nhận hồ sơ cuối cấp của học sinh.

Trong trường hợp hồ sơ tuyển sinh đầu cấp của học sinh chưa chính xác, cần điều chỉnh thông tin, Sở GD&ĐT TP.HCM hướng dẫn phụ huynh cách thức điều chỉnh cụ thể:

Bước 1: Chọn chức năng (Tải lên), sau đó đính kèm minh chứng dưới dạng ảnh (jpg, png, jpeg) bao gồm: Hình ảnh giấy khai sinh và hình ảnh thông tin cư trú trên VneID (dung lượng không quá 5Mb).

Bước 2: Phụ huynh nhập mã bảo vệ, tick “Tôi xin cam kết khai báo đúng thông tin” và click vào nút (Đề xuất chỉnh sửa) để gửi Đề xuất chỉnh sửa thông tin hồ sơ học sinh.

Bước 3: Phụ huynh chọn danh mục cần chỉnh sửa và nhập nội dung chi tiết đề xuất, nhấn (Gửi đề xuất) để gửi thông tin.

Bước 4: Sau khi nhà trường cập nhật xong thông tin căn cứ theo đề xuất chỉnh sửa, phụ huynh đăng nhập lại cổng thông tin tuyển sinh và xác nhận lại hồ sơ cho học sinh.

bia.jpg
Phi Long (tổng hợp)
Theo Báo Giáo dục Việt Nam
#Hướng dẫn tuyển sinh đầu cấp TP.HCM #Quy trình đăng ký tuyển sinh lớp 1 và lớp 6 #Hồ sơ tuyển sinh và minh chứng cư trú #Sử dụng VNeID trong tuyển sinh #Thủ tục chỉnh sửa hồ sơ tuyển sinh #Thông tin tuyển sinh năm học 2026-2027 #Cách xác nhận và hoàn thiện hồ sơ #Chương trình tuyển sinh và cập nhật điểm mới #Lịch trình và các bước đăng ký tuyển sinh #Tác động của công nghệ trong quy trình tuyển sinh

Xem thêm

Cùng chuyên mục