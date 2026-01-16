Bí kíp tiết kiệm hiệu quả cho teen 2K7: Bật mí "quyền năng" của thẻ sinh viên

HHTO - Bài toán quản lý tài chính cá nhân luôn là vấn đề nhức nhối khiến các "tân binh đại học" luôn muốn tìm câu trả lời. Cùng theo chân nhà Hoa để tham khảo một số tip để tiết kiệm tiền hiệu quả nhé!

Tận dụng “quyền năng” thẻ sinh viên

Khi bước chân vào cánh cổng trường đại học, mỗi sinh viên đều nhận được một tấm thẻ sinh viên được xem như là “căn cước công dân” thứ hai để xác nhận danh tính, chứng minh là sinh viên của trường. Bên cạnh đó, ngoài những tiện ích trong trường học, tấm thẻ sinh viên còn ẩn chứa những “quyền năng” vô cùng hữu ích để giúp các teen tiết kiệm được một khoản tiền kha khá.

Chia sẻ với Hoa Học Trò Online, bạn Lý Ngọc Phương Thùy (sinh năm 2007, trường ĐHKHXH&NV - ĐHQG TP.HCM) bật mí bí quyết để không lo “cháy túi” bằng cách sử dụng "triệt để" tấm thẻ sinh viên của mình: "Với tính chất ngành học của mình yêu cầu việc di chuyển trong thành phố với tần suất lớn thì chi phí đi lại hàng tháng cũng là một khoản để mình cân nhắc. Nhưng nhờ có thẻ sinh viên, mình có thể sử dụng các phương tiện công cộng như xe buýt hay Metro với mức giá vô cùng “hạt dẻ”. Nhờ vậy, chi phí di chuyển không còn là vấn đề quá lớn đối với mình nữa".

Phương Thùy tận dụng triệt để "quyền năng" của tấm thẻ sinh viên. Ảnh: NVCC.

Với thẻ sinh viên, Thùy còn có thể mua vé xem phim với giá ưu đãi hơn hay mua gói thành viên dành cho sinh viên của các nền tảng nghe nhạc như Spotify hay Apple Music. Điều này giúp nâng cao chất lượng đời sống tinh thần của Thùy lên rất nhiều, đồng thời cũng giảm bớt áp lực học tập, giúp bạn tập trung hiệu quả hơn.

Lập quỹ quản lý chi tiêu hàng tháng

Đại học chính là lúc đánh dấu sự chuyển mình khi bước ra khỏi vùng an toàn được gia đình bao bọc, các teen giờ đây buộc phải tự lập và quản lý chi tiêu cá nhân. Tuy nhiên, những “cám dỗ” khiến các bạn sinh viên phải báo động “khủng hoảng chi tiêu” ngay từ giữa tháng là điều xảy ra thường xuyên.

Để khắc phục vấn đề này, bạn Lê Kim Ngân (sinh năm 2005, trường ĐHKHXH&NV - ĐHQG Hà Nội) chia tiền hàng tháng của mình thành từng khoản cụ thể ngay từ đầu. Nữ sinh xác định tổng thu nhập từ lương làm thêm, khoản được cho từ gia đình để tiêu vặt, sau đó phân bổ vào từng quỹ khác nhau. Những quỹ ấy bao gồm quỹ chi tiêu thiết yếu để đi lại, mua đồ dùng phục vụ học tập, quỹ cá nhân gồm mua sắm và giải trí, quỹ tiết kiệm và một khoản quỹ dự phòng cho những chi phí phát sinh bất ngờ. Ngân đặt mỗi quỹ một mức chi tiêu rõ ràng để tránh chi tiêu "quá tay".

Cô bạn Kim Ngân khắc phục tình trạng "khủng hoảng chi tiêu" bằng cách lập quỹ chi tiêu hằng tháng. Ảnh: NVCC.

"Mỗi lần chi tiêu mình sẽ xác định khoản tiền đó thuộc quỹ nào và ghi chú lại để kiểm soát, sau đó mình sẽ tổng kết lại mỗi cuối tháng và biết mình đã tiêu tiền cho khoản nào, mục đích gì. Nhờ việc làm này mình có thể biết tiền mình đi đâu và có thể hạn chế việc tiêu tiền bừa bãi theo cảm xúc. Cũng từ các khoản tiền tiết kiệm được, mình có thể sử dụng vào việc đi chơi và mua những món đồ mình thích” - Ngân chia sẻ.

Tối ưu chi phí triệt để khi ở trọ

Khi lựa chọn ở trọ, các teen phải đối mặt với việc cân đo đong đếm, suy nghĩ thật thấu đáo để sử dụng tiền hợp lý vào các khoản như tiền xăng xe, tiền điện nước, tiền nhà,... Để tối ưu chi phí sinh hoạt của mình khi còn là sinh viên, một số teen ở trọ đã lựa chọn tự nấu ăn ở nhà, bạn Nguyễn Khánh Linh (sinh năm 2006, trường ĐHKHXH&NV - ĐHQG Hà Nội) cũng là một trong số đó.

"Hằng tháng, mẹ mình thường gửi đồ từ dưới quê lên nên mình đã tận dụng điều đó để tiết kiệm chi phí đi chợ hàng tháng, số tiền tiết kiệm được mình sẽ sử dụng vào những nguồn chi khác cho sinh hoạt. Khi tự nấu ăn, mình không những tự nấu ra những món ăn mình thích mà còn đảm bảo cho sức khỏe của mình so với việc ăn ngoài hàng quán".

Khánh Linh đã tối ưu chi phí triệt để khi lựa chọn ở trọ bằng cách tự nấu ăn ở nhà. Ảnh: NVCC.

Ngoài ra, Linh chia sẻ thêm cô bạn còn tiết kiệm bằng cách mua giáo trình và sách cũ từ các anh chị khóa trước, hoặc lên thư viện điện tử do trường cấp để truy cập và tìm kiếm tài liệu tham khảo miễn phí, qua đó giảm được bớt nguồn chi dành cho tài liệu học tập.