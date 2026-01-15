ĐH Giao thông Vận tải công bố đề án tuyển sinh năm 2026 với nhiều điểm mới

HHTO - Trường Đại học Giao thông Vận tải vừa công bố đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2026 với nhiều điều chỉnh đáng chú ý, trong đó siết chặt xét tuyển học bạ, đa dạng hóa phương thức tuyển sinh và mở thêm ngành đào tạo mới nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực trong giai đoạn chuyển đổi số.

Theo đề án, năm 2026, Đại học Giao thông Vận tải dự kiến tuyển sinh hơn 6.700 chỉ tiêu đại học chính quy, tăng khoảng 340 chỉ tiêu so với năm 2025. Việc tăng chỉ tiêu xuất phát từ nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ, logistics, đồng thời gắn với việc mở ngành mới là Trí tuệ nhân tạo. Trong tổng chỉ tiêu, phần lớn dành cho các chương trình đào tạo chuẩn và chất lượng cao, bên cạnh khoảng 70 chỉ tiêu cho các chương trình liên kết quốc tế.

Năm 2026, nhà trường áp dụng bốn phương thức tuyển sinh gồm: xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT; xét tuyển kết hợp điểm học bạ THPT với điểm thi tốt nghiệp THPT; xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP.HCM; xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá tư duy do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức. Việc duy trì nhiều phương thức được đánh giá là tạo thêm cơ hội cho thí sinh, đồng thời giúp nhà trường tuyển chọn được những thí sinh phù hợp với đặc thù các ngành đào tạo.

Điểm mới đáng chú ý trong đề án tuyển sinh năm nay là Đại học Giao thông Vận tải chính thức bỏ phương thức xét tuyển chỉ dựa trên học bạ THPT. Thay vào đó, học bạ chỉ được sử dụng trong phương thức xét tuyển kết hợp và thí sinh bắt buộc phải có điểm thi tốt nghiệp THPT, trong đó môn Toán giữ vai trò điều kiện quan trọng. Cụ thể, thí sinh đăng ký xét tuyển theo phương thức kết hợp phải đạt điểm thi tốt nghiệp THPT môn Toán từ 5,0 trở lên, riêng ngành Toán ứng dụng yêu cầu từ 6,0.

Trường Đại học Giao thông Vận tải.

Trong cách tính điểm xét tuyển, môn Toán tiếp tục được nhân hệ số 2 ở hầu hết các ngành đào tạo, ngoại trừ ngành Ngôn ngữ Anh, trong đó môn Tiếng Anh được nhân hệ số. Nhà trường cũng quy định điểm các môn trong tổ hợp xét tuyển theo học bạ phải đạt mức tối thiểu theo yêu cầu, nhằm bảo đảm chất lượng đầu vào.

Bên cạnh đó, năm 2026, Đại học Giao thông Vận tải không còn quy đổi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế như IELTS thành điểm môn Tiếng Anh trong tổ hợp xét tuyển. Thí sinh sở hữu chứng chỉ IELTS từ 5.0 trở lên, được cấp sau ngày 30/6/2024, sẽ được cộng điểm ưu tiên theo quy định của trường. Ngoài ra, thí sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố trong vòng ba năm gần nhất cũng thuộc diện được cộng điểm ưu tiên khi xét tuyển.

Về tổ hợp xét tuyển, nhà trường tiếp tục điều chỉnh theo hướng linh hoạt, bổ sung hoặc thay thế một số tổ hợp để phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông mới, đồng thời tạo điều kiện cho thí sinh có thế mạnh ở các môn khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội.

Với những điều chỉnh trong đề án tuyển sinh năm 2026, Đại học Giao thông Vận tải hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng tuyển sinh, bảo đảm công bằng giữa các phương thức xét tuyển, đồng thời đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho lĩnh vực giao thông, logistics và công nghệ trong bối cảnh phát triển mới.