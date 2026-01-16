Hà Nội: Học sinh và phụ huynh mong môn thi thứ 3 vào lớp 10 sớm được công bố

HHTO - Chỉ còn vài tháng nữa kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm học 2026 - 2027 sẽ diễn ra, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, Sở GD&ĐT Hà Nội vẫn chưa công bố môn thi thứ 3. Điều này khiến nhiều học sinh lớp 9 không khỏi lo lắng trong quá trình ôn tập.

Theo kế hoạch tuyển sinh, Hà Nội sẽ tổ chức thi 3 môn vào lớp 10 năm học 2026 - 2027, trong đó Toán và Ngữ văn là hai môn bắt buộc, môn còn lại do Sở GD&ĐT lựa chọn. Tuy nhiên, trong khi nhiều địa phương như TP.HCM, Hải Phòng, Nghệ An… đã sớm “chốt” môn thi thứ 3, học sinh tại khu vực Hà Nội vẫn đang trong trạng thái chờ đợi.

“Bây giờ ngày nào mình cũng có lịch học thêm. Có hôm học xong trên lớp, tối lại chạy 3 ca học thêm Ngoại ngữ, Lịch sử rồi Khoa học tự nhiên” - bạn B.Dương, học sinh lớp 9 tại trường THCS Cổ Nhuế chia sẻ. Theo nữ sinh này, việc ôn tập dàn trải khiến áp lực tăng lên, trong khi không thể tập trung sâu vào môn thế mạnh.

B.Dương mong sớm chốt môn thi thứ 3 để tập trung ôn thi sâu môn thế mạnh - Ảnh: NVCC

Chị Nguyễn Thu H., phụ huynh có con học lớp 9 tại phường Cầu Giấy cho biết gia đình đã phải đăng ký cùng lúc nhiều lớp học thêm. “Nếu biết sớm môn thi, chi phí học thêm có thể giảm đi rất nhiều. Còn bây giờ, môn nào cũng lo, môn nào cũng sợ rơi vào môn thi chính thức” - chị H. chia sẻ.

Ghi nhận tại nhiều trường THCS cho thấy, học sinh lớp 9 hiện vẫn được nhà trường tổ chức ôn tập đầy đủ các môn theo chương trình để tránh tình trạng học lệch. Tuy nhiên, không ít giáo viên cũng chia sẻ áp lực tâm lý của học sinh ngày càng lớn khi kỳ thi đến gần mà phương án thi vẫn chưa rõ ràng.

Trước những băn khoăn này, đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội khẳng định việc lựa chọn và công bố môn thi thứ 3 được thực hiện đúng quy định của Bộ GD&ĐT, thời hạn công bố trước ngày 31/3. Sở cho rằng việc chưa công bố sớm nhằm hướng học sinh học toàn diện, tránh tình trạng học tủ, học lệch, đồng thời bảo đảm sự công bằng trong đánh giá năng lực.

Thí sinh tham dự kỳ thi lớp 10 THPT tại Hà Nội năm 2025. - Ảnh: Internet

Tuy vậy, cũng có ý kiến cho rằng trong bối cảnh chương trình Giáo dục phổ thông mới đã triển khai ổn định, việc công bố sớm môn thi thứ 3 sẽ giúp học sinh chủ động hơn trong giai đoạn nước rút. Kỳ thi vào lớp 10 vốn đã rất áp lực với học sinh Hà Nội. Nếu phương án thi rõ ràng sớm, tâm lý của các em và phụ huynh sẽ thoải mái hơn.

Kỳ thi vào lớp 10 được coi là “cuộc cạnh tranh khốc liệt” khi tỷ lệ chọi tại nhiều trường THPT công lập ở Hà Nội luôn ở mức cao. Trong bối cảnh thời gian không còn nhiều, việc sớm công bố môn thi thứ 3 là mong mỏi chung của học sinh, phụ huynh và cả các thầy cô, nhằm giúp quá trình ôn tập đi vào thực chất, giảm áp lực cho thí sinh cuối cấp.