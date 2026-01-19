Đại học Luật TP.HCM: Mở ngành mới, cộng từ 2 điểm cho các thí sinh có IELTS

HHTO - Trường Đại học Luật TP.HCM đã chính thức công bố đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2026. Trong đó, phương thức xét tuyển kết hợp kết quả học tập THPT với chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tiếp tục được nhiều thí sinh quan tâm.

Năm nay, trường vẫn giữ nguyên 5 phương thức tuyển sinh gồm: Tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy chế của Bộ và của trường; Xét tuyển học bạ kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế; Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT đối với thí sinh học tại các trường trong “Danh sách các trường THPT thuộc diện ƯTXT năm 2026 của ĐHQG TP.HCM”; Xét tuyển bằng kết quả kỳ thi VSAT; Xét tuyển bằng kết quả thi THPT 2026.

Bên cạnh đó, nhà trường còn thay đổi và bổ sung một hàng loạt tổ hợp môn xét tuyển trên cơ sở hai môn chung là Ngữ văn và Ngoại ngữ. Hai tổ hợp truyền thống được các bạn thí sinh hằng năm lựa chọn là C00 (Văn, Sử, Địa), A00 (Toán, Lí, Hóa) đã bị loại khỏi đề án tuyển sinh năm nay của trường.

Đối với phương thức xét tuyển kết hợp học bạ cùng chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, trường chấp nhận các chứng chỉ như IELTS, TOEFL iBT, DELF, JLPT, HSK hoặc điểm SAT, với mức quy đổi điểm cộng tối đa 3 điểm vào tổng điểm xét tuyển, căn cứ quy chế tuyển sinh năm ngoái.

Thí sinh khi xét tuyển cần có tổng điểm trung bình cộng của 6 học kỳ THPT (gồm năm Lớp 10, Lớp 11 và Lớp 12) của 3 môn thuộc Tổ hợp của ngành xét tuyển đạt từ 22,5 trở lên, trong đó kết quả học tập năm Lớp 12 của thí sinh phải có trọng số tính điểm xét không dưới 25%.

Đồng thời, chứng chỉ IELTS phải đạt tối thiểu 5.5, TOEFL iBT 65 điểm, SAT 1.150/1.600. Với chứng chỉ tiếng Pháp DELF phải đạt trình độ B1 hoặc đạt 300 điểm/ 1 kỹ năng ở bài kiểm tra trình độ tiếng Pháp (TCF). Với tiếng Trung, các thí sinh phải đạt từ trình độ HSK3 trở lên, còn với tiếng Nhật là chứng chỉ JLPT bậc 3/6 (N3) trở lên.

Bảng quy đổi điểm chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế của trường Đại học Luật TP.HCM.

Trường Đại học Luật TP.HCM lưu ý không sử dụng kết quả miễn thi đối với môn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 và không quy đổi chứng chỉ thành điểm môn ngoại ngữ để đưa vào tổ hợp môn xét tuyển.

Năm nay, nhà trường dự kiến sẽ mở thêm 4 ngành mới là: Kinh tế số, Thương mại điện tử, Công nghệ tài chính, Ngôn ngữ Trung Quốc, hướng đến đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực. Việc mở các ngành này không chỉ đáp ứng nhu cầu cấp thiết của thị trường lao động trong kỷ nguyên số mà còn tận dụng thế mạnh cốt lõi của trường.